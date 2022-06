FIFA 21 krijgt optie om het kopen van Points te 'beperken'

EA introduceert de FIFA Playtime-functie, waarmee FIFA 21-spelers het speelgedrag kunnen 'beperken'. Onder meer de speeltijd en het aanschaffen van ingame currency kan worden beperkt. Bij het overschrijden van een limiet krijgt de gebruiker een melding, die genegeerd kan worden.

Met FIFA Playtime kunnen gebruikers volgens EA wekelijkse limieten opleggen aan de hoeveelheid wedstrijden die iemand kan spelen, hoeveel FIFA Ultimate Team Packs er gekocht kunnen worden en hoeveel FIFA Points er via de ingame winkel gekocht kunnen worden. Deze beperkingen kunnen individueel aangepast worden, waarbij de gebruiker zelf kan aangeven wat de limiet moet zijn. Gebruikers kunnen Playtime inschakelen via het Online Instellingen-menu, daarna kan Playtime ingesteld worden via dit menu of via de Companion App of webapp.

Het gaat hierbij niet om harde limieten. Volgens een afbeelding krijgen spelers bij het behalen van een limiet een notificatie in beeld. Op deze afbeelding is te zien dat een gebruiker zijn of haar wekelijkse limiet voor het aantal wedstrijden heeft gehaald. De speler kan ervoor kiezen om de wedstrijd niet te spelen, om naar het instellingenmenu van Playtime te gaan, of om de beperking een uur te negeren. Volgens de faq kunnen spelers de limieten voor FIFA Points en FUT-packs ook negeren.

Overigens werkt de limiet voor FIFA Points niet voor punten die buiten de in-game winkel om gekocht worden. Iemand die dus bij een niet-EA-webwinkel FIFA Points koopt, krijgt geen limietmelding te zien als er meer punten worden verzilverd dan volgens de limiet zou mogen. Deze punten tellen echter wel mee voor de limiet. Wil iemand dus daarna nog punten via de in-game winkel kopen, dan komt de melding wel in beeld.

Playtime geeft daarnaast inzicht in hoeveel uur een gebruiker wekelijks FIFA 21 speelt en hoeveel Points en Packs zij kopen. EA zegt dat de Playtime-functie onderdeel is van Positive Play, waarmee het bedrijf zegt bij te willen dragen aan een 'positieve, veilige, eerlijke en leuke gaminggemeenschap'. De Playtime-functie moet daarnaast ouders meer controle geven over het gamegedrag van hun kinderen.

EA ligt in meerdere landen onder vuur vanwege de manier waarmee onder meer de FIFA-spellen omgaan met lootboxes. In België stopte EA begin vorig jaar met de verkoop van FUT Points, nadat de Belgische Kansspelcommissie oordeelde dat de Packs in strijd zijn met gokwetgeving. Eind oktober oordeelde een Nederlandse rechter dat het aanschaffen van Packs te zien is als een losstaand gokspel, wat in Nederland illegaal is. EA gaat tegen dit oordeel in hoger beroep.

FIFA Playtime is sinds donderdag beschikbaar op de pc-versie van FIFA 21. Dinsdag wordt de functie beschikbaar op PlayStation 4 en Xbox One. Bij de Playstation 5 en Xbox Series-versies is Playtime meteen beschikbaar als de spellen op 4 december uitkomen.