Microsoft brengt preview van Xbox Family-app voor ouderlijk toezicht uit

Microsoft heeft een preview van zijn Xbox Family-app uitgebracht. Met de app is het mogelijk om functies voor ouderlijk toezicht in te stellen, zoals het beperken van schermtijd, het instellen van filters op inhoud en het beperken van chatfuncties.

De Xbox Family-app is te downloaden voor Android en wordt ook getest voor iOS via Apples Testflight-programma, waar maximaal tienduizend deelnemers aan mee kunnen doen. De app is bedoeld om het instellen van functies voor ouderlijk toezicht eenvoudiger te maken. Ouders of voogden kunnen dat doen vanaf hun telefoon, zonder de Xbox te hoeven bedienen.

Vanuit de app zijn functies beschikbaar die al in de Xbox-software aanwezig zijn. Zo is het mogelijk om een limiet op de schermtijd te zetten. Die limiet kan per dag aangepast worden. Verder is het mogelijk om filters in te stellen op basis van leeftijd. Op die manier zijn alleen games zichtbaar die geschikt zijn voor bepaalde leeftijden.

Ook kunnen ouders met de app de communicatie-instellingen wijzigen. Het is mogelijk om alle communicatie met andere spelers te blokkeren, of dat in te stellen op 'alleen vrienden'. De app bevat ook rapportages, waarmee het gebruik van Xbox-accounts kan worden bekeken. Microsoft wil de Xbox Family-app later dit jaar officieel uitbrengen.