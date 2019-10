Microsoft laat ouders per app en game tijdlimiet instellen voor kinderen

Microsoft heeft de functies voor ouderlijk toezicht uitgebreid met de mogelijkheid om tijdslimieten en -schema's in te stellen per app of game. Ouders kunnen bijvoorbeeld instellen dat een kind een specifieke game één uur per dag kan spelen.

Het was al mogelijk om via ouderlijk toezicht de schermtijd te beperken, nu kan dat specifiek per app of per game, legt Microsoft uit. Dat werkt via gezinsgroepen, die te maken en te beheren zijn via family.microsoft.com. Ouders hebben dan een primair account, waaronder de accounts van kinderen hangen. Vervolgens kunnen ouders per apparaat instellen hoe lang een kind een game kan spelen of een app kan gebruiken. Ook kunnen ouders aangeven in welke periode die speeltijd gebruikt kan worden.

De tijdslimieten worden weergegeven bij het starten van een game. Zo toont de Xbox One bijvoorbeeld een melding dat een game 60 minuten gespeeld kan worden als die limiet is ingesteld. Ook komt er een waarschuwing in beeld als de tijd bijna is verstreken. Kinderen kunnen vervolgens een bericht sturen met een verzoek voor meer speeltijd. Ouders kunnen dergelijke verzoeken afhandelen via e-mail of de Microsoft Launcher voor Android.

De nieuwe functies zitten in de oktober-update voor de Xbox One, die vanaf woensdag wordt uitgebracht. Vorig jaar introduceerde Microsoft al andere functies voor ouderlijk toezicht op de Xbox One, zoals het beperken van crossplay met andere platforms.