Xbox-app geeft ouders meer controle over uitgeefgedrag van kinderen

Microsoft heeft de Xbox Family Settings-app van nieuwe functies voorzien, waardoor ouders meer inzicht kunnen krijgen in het uitgeefgedrag van kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld beperken hoeveel geld kinderen uit kunnen geven aan games en kunnen ze met de app meer geld geven.

Met de nieuwe functies kunnen ouders hun kinderen meer geld geven voor games en in-game-aankopen, of er juist voor zorgen dat ze minder geld kunnen uitgeven. Via de app kunnen ouders hun kinderen bepaalde bedragen geven, van tien dollar tot maximaal honderd dollar. Dit geldbedrag wordt dan toegevoegd aan het Microsoft-account van een kind.

De Ask to Buy-functie geeft ouders weer een notificatie als een kind iets wil kopen waar hij of zij niet genoeg geld voor heeft. Ouders kunnen er dan voor kiezen om de aankoop zelf te betalen, om hun kind geld te geven, of om de aankoop te weigeren.

Ouders kunnen met de update ook inzien hoeveel geld een kind nog op zijn of haar Microsoft-account heeft staan en wat de betaalhistorie is van een kind. De Xbox Family Settings-app kwam vorig jaar beschikbaar voor Android en iOS en laat ouders onder meer de schermtijd beperken en laat ze beheren met wie kinderen spelen en chatten.