Xbox-app voor Windows krijgt label met prestatieverwachtingen voor pc-games

Microsoft gaat een prestatielabel toevoegen aan de Xbox-app voor Windows. Hiermee wordt getoond hoe goed pc-games zullen draaien op de pc's van gebruikers. Zo kunnen gebruikers nagaan of een spel op hun pc werkt voordat ze het downloaden.

Het prestatielabel zit momenteel in een bètaversie van de Xbox-app en is beperkt tot een aantal specifieke games, merkte The Verge als eerste op. Bij ondersteunde games wordt bijvoorbeeld een label weergegeven met de tekst: "Zou goed moeten spelen op deze pc." Het label wordt onder andere weergegeven bij verschillende oudere games van Microsoft-studio's, zoals Forza Horizon 4, Halo-games uit de Master Chief Collection en Minecraft.

Dit werkt nog niet voor alle games. Bij verschillende spellen wordt weergegeven dat een 'prestatiecheck nog niet beschikbaar' is. Dat geldt onder andere voor recentere games, zoals de Halo Infinite-multiplayer en Forza Horizon 5. Dit doet vermoeden dat het label niet alleen is gebaseerd op de systeemvereisten van een game; mogelijk werkt het bedrijf aan een eigen database met de prestaties van games op verschillende systemen, speculeert ook The Verge. Microsoft heeft zelf nog geen officiële details gegeven over het label, dus dit is nog niet bevestigd.

Het is nog niet bekend wanneer Microsoft het prestatielabel beschikbaar maakt voor alle gebruikers. Het is al wel mogelijk om het label te testen. Gebruikers kunnen de Xbox Insider Hub-app downloaden en zich inschrijven voor de 'Windows Gaming'-preview om toegang te krijgen tot testversies van de Xbox-app voor Windows.