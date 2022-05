Microsoft brengt besloten Xbox Cloud Gaming-bèta uit voor Windows 10 en iOS

Microsoft brengt op dinsdag een bètaversie van zijn Xbox Cloud Gaming-streamingdienst uit voor Windows 10, iOS en iPadOS. Het betreft vooralsnog een besloten bèta, hoewel de testversie in de komende maanden moet komen voor alle Game Pass Ultimate-abonnees.

Zoals eerder al bekend was, betreft dit een Xbox Cloud Gaming-bèta die draait in verschillende webbrowsers op Windows 10 en iOS, meldt Microsoft in een blogpost. De dienst komt beschikbaar via de Xbox-website, waar uitgenodigde Game Pass Ultimate-abonnees 'meer dan honderd' Xbox-games via de cloud kunnen spelen. De webversie werkt momenteel via Google Chrome, Microsoft Edge en Safari, waarbij gamers bluetooth- of USB-controllers kunnen gebruiken. Microsoft rept niet over ondersteuning voor Firefox.

Microsoft begint op dinsdag met het versturen van bèta-uitnodigingen aan een beperkt aantal Game Pass Ultimate-abonnees. "We sturen geleidelijk aan meer uitnodigingen naar spelers in alle ondersteunde landen, evalueren feedback, blijven de ervaring verbeteren en voegen ondersteuning voor meer apparaten toe", schrijft Catherine Gluckstein, vice president van Microsofts Project xCloud.

Microsoft zegt van plan te zijn om verbeteringen op hoog tempo door te voeren, en de bèta 'in de komende maanden' beschikbaar te stellen voor alle gamers met een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Er wordt al langer een webversie van Xbox Cloud Gaming verwacht; Microsoft kondigde deze versie vorig jaar al aan. Er verschenen in februari al screenshots van de Xbox Cloud Gaming-webinterface.

Deze webversie is onder andere noodzakelijk om de dienst te gebruiken op iOS-apparaten. Door het beleid dat Apple hanteert voor iOS-apps in de App Store, kan Microsoft geen losstaande Xbox Cloud Gaming-app voor iOS-apparaten uitbrengen. Daarom kunnen iPhone- en iPad-gebruikers via Safari Xbox-games streamen. Google bracht eerder al een webversie van zijn Stadia-streamingdienst uit voor iOS. Xbox Cloud Gaming wordt op termijn geïntegreerd in de Xbox-app voor Windows, maar gebruikers van dit OS kunnen de dienst met de bèta ook via webbrowsers gebruiken. De cloudgamingdienst is al enige tijd beschikbaar als losse Android-app.