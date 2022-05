Google Stadia een jaar later

Zelden zal een product een jaar na release zo nadrukkelijk weer in de schijnwerpers zijn gekomen als cloudgamingdienst Google Stadia. Toen in december bleek dat de langverwachte game - en gedoodverfde topper - Cyberpunk 2077 amper speelbaar was op verschillende consoles, kwam Stadia bovendrijven. Wie niet beschikte over een sterke pc met dito videokaart kon de nieuwste game van het Poolse CD Projekt Red het best spelen via de streamingdienst van Google. Een opvallende conclusie, zeker omdat veel gamers hun nieuwe console bij launch mede zullen hebben aangeschaft met het oog op de release van Cyberpunk 2077. Terwijl zij van een koude kermis thuiskwamen en in veel gevallen zelfs op zoek gingen naar een refund, ondervonden de ‘Dadia’s’ verrassend weinig problemen. Bugs bevatte de Stadia-versie uiteraard ook wel, maar van verregaande stabiliteitsproblemen bleek geen sprake.

Maart 2019: Google onthult Stadia

Wacht even, ‘Dadia’? Ah, ja. Er is in een jaar tijd veel veranderd. Niet alleen heeft Google een aantal beloftes in het jaar na de introductie van Stadia ingelost en het aanbod aan games vergroot, er is ook een heel nieuwe identiteit ontstaan. De ‘Dadias’ ontlenen hun geuzennaam aan het feit dat Stadia goed aan bleek te sluiten bij een gebruikssituatie die veel mensen met kinderen zullen herkennen. Er is door de jaren heen steeds minder tijd om te gamen, waardoor de aanschaf van een dure console of game-pc niet eens de overweging waard is. Stadia biedt voor deze groep een unieke mogelijkheid om te kunnen gamen zonder dat daar een grote investering voor nodig is. Daarnaast is een groot extra voordeel dat de service op allerlei verschillende manieren kan worden gebruikt. Zitten de kinderen voor de televisie? Dan slingeren de Mamias en Dadias hun games aan op een laptop, tablet of telefoon.

Omdat we benieuwd zijn naar dit soort gebruikssituaties, hebben we enkele leden van onze community die veel gebruikmaken van Stadia om input gevraagd. Verderop in dit artikel lees je alles over hoe zij Stadia gebruiken en op welke manier het hun ‘gamend leven’ heeft veranderd in het afgelopen jaar.

Wij kijken eerst nog even naar wat meer feitelijke informatie, want zoals gezegd heeft Google het afgelopen jaar het een en ander aan Stadia veranderd. Dat begint met een aantal features die we kennen uit de presentatie die Google gaf tijdens de Game Developers Conference in maart van 2019. Denk daarbij aan de mogelijkheid om het scherm van je co-op-partner te streamen naar je eigen beeld, en aan directe in-game interactie met mensen die naar jouw game kijken via YouTube. Daarnaast is eind 2020 een nieuw berichtensysteem geïmplementeerd en kunnen games gedeeld worden met familieleden, zodat je als huishouden niet meermaals dezelfde game hoeft te kopen. Voordat je dit kunt gebruiken, moet je wel een Family Group aanmaken op Google. Daarna moet in Stadia ook een betaalmethode worden toegevoegd die door iedereen in de groep kan worden gebruikt. Het idee daarbij is dat gebruikers het account alleen delen met mensen die ze ook echt goed kennen en vertrouwen. Als het delen van games is ingeschakeld, kunnen diverse Stadia-accounts dus elkaars aangekochte games spelen, al kan een game steeds door één account tegelijk worden gebruikt.

De komst van bovenstaande features is goed, omdat Google zo een steeds groter deel van de beloftes uit maart 2019 inlost. Tegelijkertijd is het allemaal zeker nog niet perfect. Zeker op het gebied van gebruiksgemak en user interface kan er nog veel verbeteren aan Stadia. Daarbij maakt het veel verschil of je de service gebruikt via Chromecast op je televisie, of bijvoorbeeld op een laptop of mobiele telefoon. De tv-variant ontbeert een fatsoenlijke interface. Je kunt er games op starten en je library bekijken, maar voor het aankopen van nieuwe games verwijst de interface je naar de Stadia-app op je telefoon. Games kopen kan in die app en in de browser, maar ook daar zijn nog tekortkomingen te vinden. Zo beschikt de winkel van Stadia niet over een zoekfunctie, zodat je door een lijst van games moet scrollen om de game te vinden die je zoekt. Diverse games staan daarbij ook nog eens met verschillende versies in de lijst, wat een en ander nog onoverzichtelijker maakt. Dealbreker? Zeker niet, maar het geeft wel aan dat ook meer dan een jaar na de introductie nog genoeg valt te verbeteren aan het platform.

Gratis

Dat die verbeteringen er stukje bij beetje komen, laten de nieuwe features zien en uiteraard is ook het game-aanbod een jaar later een stuk verbeterd. Niet alleen verschenen diverse grote games op het platform, Stadia breidde ook zijn aanbod aan gratis games voor gebruikers met een Pro-abonnement verder en verder uit. Games als Superhot, Hotline Miami, Sniper Elite 4, Hitman en F1 2020 zijn geen absolute blockbusters, maar wel games die tot de verbeelding spreken. Daarnaast heeft Google Destiny 2 inmiddels gratis gemaakt voor alle spelers, niet alleen voor Pro-leden. Wie een Stadia-account aanmaakt, kan dus direct gratis aan de slag met het bekende schietspel van Bungie. Daarin ligt trouwens een verandering verscholen die misschien wel nog belangrijker is: Stadia is überhaupt pas sinds april 2020 gratis te gebruiken. Tot dan moest er standaard 129 euro worden betaald voor een Premiere Edition waar enkele maanden Pro-toegang bij is inbegrepen. Inmiddels is de service dus ook gratis te gebruiken, al kunnen gamers dan geen gebruikmaken van audiovisuele features als 4k en 5.1-audio.

