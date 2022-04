Microsoft maakt Xbox Cloud Gaming als webapp beschikbaar voor iOS en Windows 10

Microsoft maakt zijn cloudgamingdienst Xbox Cloud Gaming breed beschikbaar voor iOS- en pc-gebruikers. Xbox Game Pass Ultimate-abonnees kunnen de dienst vanaf nu gebruiken in hun webbrowser. Xbox Cloud Gaming is onder andere beschikbaar in Nederland en België.

Microsoft schrijft dat de webversie van Xbox Cloud Gaming voor Windows 10 werkt via Google Chrome en Microsoft Edge. De iOS-versie werkt alleen via Apple Safari. De dienst werkt met bluetooth- en USB-controllers. Bepaalde games krijgen ondersteuning voor een touchscreen voor iOS. Android-gebruikers kunnen de webversie van de dienst ook gebruiken via Chrome, hoewel Microsoft eerder al een losse Xbox Game Pass-app uitbracht via de Play Store. The Verge schrijft dat de dienst ook werkt op macOS, via Microsoft Edge en Safari.

De techgigant maakt daarnaast bekend dat de Xbox Cloud Gaming-servers inmiddels gebruikmaken van aangepaste Xbox Series X-hardware. De dienst draaide eerder nog op Xbox One S-consoles in de serverparken van Microsoft. Dankzij de upgrade biedt Microsoft nu 1080p-streaming aan op 60fps. Ook de laadtijden van games moeten hierdoor verbeterd zijn, claimt het bedrijf.

Microsoft hield sinds medio april een besloten bèta van de Xbox Cloud Gaming-webversie voor pc's en mobiele apparaten. De webversie is onder andere noodzakelijk om de dienst te gebruiken op iPhones en iPads. Microsoft kan geen losstaande app voor de dienst uitbrengen vanwege het beleid dat Apple hanteert voor iOS-apps in zijn App Store. De cloudgamingdienst moet op termijn geïntegreerd worden in de Xbox-app voor Windows, maar vooralsnog kunnen pc-gebruikers de dienst alleen via hun webbrowser gebruiken.