Microsoft: Xbox Cloud Gaming heeft lagere inputlag op iPhone en iPad

Microsoft heeft enkele verbeteringen doorgevoerd voor Xbox Cloud Gaming voor apparaten met iOS. Inmiddels heeft het bedrijf duidelijk gemaakt dat een van de aanpassingen tot een lagere inputlag voor gebruikers moet leiden.

Microsoft heeft onder meer aan Engadget iets meer details gegeven over de pas doorgevoerde verbeteringen voor Xbox Cloud Gaming. Het bedrijf zegt dat het de video-output en de netwerkdatatransmissie op iOS-apparaten heeft geoptimaliseerd. Ook heeft Microsoft naar eigen zeggen een manier gevonden om de algehele inputlag te beperken, al is niet duidelijk in hoeverre de inputlag omlaaggaat voor gebruikers.

Onlangs maakte Microsoft al melding van de prestatieverbeteringen voor de iPhone en iPad die in de afgelopen weken zijn doorgevoerd, maar toen gaf het bedrijf nog geen nadere details. Er werd alleen gezegd dat spelers een vloeiendere en responsievere game-ervaring konden verwachten. Volgens Microsoft kwam uit de eerste feedback naar voren dat de ervaring daadwerkelijk is verbeterd. Er zou sprake zijn een aanzienlijke stijging van het aantal keer dat er positieve feedback is gegeven en spelers zouden 35 procent langer spelen.

In juni vorig jaar stelde Microsoft zijn cloudgamingdienst breed beschikbaar voor zowel iOS- als pc-gebruikers. De iOS-versie werkt alleen via Apple Safari. Dat komt door Apples beleid inzake apps voor gamestreaming. Daardoor is er geen aparte iOS-app voor Xbox Cloud Gaming en moeten spelers Safari gebruiken. Daardoor vielen de prestaties op iOS tot nu toe wat tegen in vergelijking met de prestaties van de cloudgamingdienst op andere platforms.