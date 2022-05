'Microsoft wil Xbox Cloud Gaming-streamingstick voor tv's uitbrengen'

Microsoft wil naar verluidt een streamingapparaat voor zijn Xbox Cloud Gaming-dienst uitbrengen. Deze zou aangesloten kunnen worden op een televisie en zo toegang bieden tot de games die het bedrijf via streaming aanbiedt voor Game Pass Ultimate-abonnees.

Het apparaat zou 'gaan lijken op een Amazon Fire Stick of misschien een Roku-achtige puck', stellen bronnen van Venturebeat. Dit apparaat zou naast toegang tot Xbox Cloud Gaming ook 'toegang bieden tot film en televisiediensten'. Ergens in de komende twaalf maanden zou het apparaatje op de markt moeten komen.

De introductie van een dergelijk apparaat zou het veel makkelijker maken om Xbox Cloud Gaming op een televisie te benutten. Nu nog moet de gebruiker op dat gebied kiezen uit een aantal opties die allemaal niet erg laagdrempelig zijn: het gebruik van een Xbox One of nieuwer, het sideloaden van de Xbox-app op een Android TV-apparaat, een smartphone met hdmi-output gebruiken of het aansluiten van een Windows of macOS-systeem op de televisie.

In een interview met GQ meldde Xbox-topman Phil Spencer afgelopen november dat Microsoft ook samenwerkt met televisiefabrikanten om Xbox Cloud Gaming draaiende te krijgen op smart-tv's. Destijds zei Spencer dat dat 'binnenkort' een werkelijkheid zou worden. Op dat vlak meldt Venturebeat nu dat Xbox Cloud Gaming ook binnen 12 maanden beschikbaar moet zijn op Samsung-televisies. Specifieke modellen worden niet genoemd.

Xbox Cloud Gaming is een dienst die onderdeel is van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Dat maakt het mogelijk om een grote selectie Xbox-games te streamen; ze draaien op aangepaste Xbox Series X-hardware in datacentra van Microsoft. De beelden worden middels streaming live naar de gebruiker gestuurd en zijn of haar controller-input gaat terug naar het datacenter. Dit maakt het mogelijk om Xbox-games via streaming op verschillende platformen te spelen en daarmee is een Xbox dus niet meer strikt noodzakelijk voor Xbox-games.