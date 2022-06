Microsoft brengt eind juni Xbox-app voor cloudgaming uit voor Samsung-televisies

Microsoft komt met een Xbox-app voor Samsung-smart-tv's uit 2022. Daarmee kunnen Game Pass Ultimate-abonnees direct op hun televisie Xbox-games spelen vanuit de cloud. Het bedrijf wil de app op termijn ook beschikbaar stellen voor andere tv's.

De Xbox-app komt op 30 juni uit voor Samsung-smarttelevisies uit 2022 en komt dan beschikbaar via de Samsung Gaming Hub. Via de app kunnen gebruikers 'meer dan 100' Xbox-games vanaf de cloud streamen, zonder dat daarvoor een console nodig is. Gebruikers kunnen via bluetooth een controller aan hun televisie koppelen. De app krijgt onder meer ondersteuning voor Xbox-controllers en de DualSense-controller van Sony. De games worden gestreamd op 1080p met 60fps.

Het is niet duidelijk wanneer de app beschikbaar komt voor andere tv's of oudere Samsung-televisies. "We brengen de Xbox-app eerst naar Samsung-smart-tv's uit 2022", schrijft het bedrijf. De techgigant meldt dat het andere samenwerkingen 'verkent', maar geeft geen verdere details.

Microsoft zei vorig jaar al dat het samenwerkt met televisiefabrikanten om een Xbox-app naar tv's te brengen. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een dongle waarmee gebruikers op ieder scherm Xbox-games kunnen streamen via de cloud. Komende zondag houdt het bedrijf een Xbox & Bethesda Showcase, waarin het zijn komende Xbox-games toont.