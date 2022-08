Microsoft start preview van cloudworkstation Dev Box

Microsoft laat bedrijven en ontwikkelaars Dev Box uitproberen. Dev Boxes zijn virtuele cloudworkstations waardoor ontwikkelaars op afstand kunnen programmeren en code kunnen draaien zonder daar een krachtige computer voor nodig te hebben.

Tijdens de Preview kunnen ontwikkelaars binnen de Azure Portal een Dev Box starten, schrijft Microsoft. Dan kunnen ze maandelijks 15 uur een Dev Box uitproberen met 8 virtuele cpu-kernen en 32GB geheugen. Ontwikkelaars krijgen ook 365 uur gratis toegang tot Dev Box Storage, een virtuele 512GB-ssd.

Na die 15 en 365 uur moeten bedrijven betalen voor de Dev Box. Hoeveel is niet duidelijk. Wel zegt het bedrijf dat klanten alleen betalen voor het aantal uur dat ze een Dev Box daadwerkelijk gebruiken. Naast de Dev Box met 8 virtuele kernen en 32GB geheugen, moet er uiteindelijk gekozen kunnen worden voor 4 virtuele kernen en 16GB geheugen, of 32 virtuele kernen en 128GB geheugen. Wanneer dit kan en hoeveel dit kost, is niet duidelijk.

Dev Boxes zijn virtuele workstations die draaien op Microsoft Azure-servers. Microsoft zegt dat hier sinds de afgelopen jaren meer vraag naar is. Het toegenomen hybride werken zorgt er namelijk voor dat programmeurs vaker eigen hardware moeten gebruiken, of bedrijfshardware naar huis moeten kunnen nemen. Aan de andere kant is het door de chiptekorten lastiger om aan die hardware te komen. Ontwikkelaars worden weer vaker het doelwit van hackers, omdat ze vaak met gevoelige data omgaan.

Bedrijven kunnen Dev Boxes beheren en vooraf configureren met de tools en instellingen die ontwikkelaars nodig hebben. Ontwikkelaars kunnen ook eigen Dev Boxes aanmaken, als ze bijvoorbeeld aan een nieuw project willen werken en de eerste Dev Box in de achtergrond willen laten draaien.

Dev Boxes ondersteunen alle ide's, sdk's en tools die Windows ondersteunt, zegt Microsoft. De virtuele workstations zijn via Windows, MacOS, Android, iOS en de browser te gebruiken. Met Azure Active Directory kunnen beheerders toegang geven tot de benodigde code en klantdata. De Dev Boxes kunnen samen met fysieke apparaten en Cloud PC's beheerd worden met Microsoft Intune en Endpoint Manager.

De Dev Boxes werden in mei aangekondigd en zijn een uitbreiding van Microsofts cloud-pc-aanbod. Een jaar geleden maakte het bedrijf Windows 365 Cloud PC beschikbaar, abonnementen waarbij bedrijven de beschikking krijgen tot cloud-pc's die altijd de nieuwste Windows-versie draaien. Dit abonnement kost 18 euro tot 148 euro per maand. In tegenstelling tot de Dev Boxes is Cloud PC niet specifiek gericht op ontwikkelaars.