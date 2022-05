Microsoft pauzeert gratis Windows 365 Cloud PC-proefversies wegens 'grote vraag'

Microsoft stopt tijdelijk met het aanbieden van gratis proefabonnementen op zijn Windows 365-dienst, waarmee gebruikers een cloud-pc met Windows kunnen huren. Volgens het bedrijf is de vraag te groot, waardoor er onvoldoende servercapaciteit beschikbaar is.

"Na een aanzienlijke vraag, hebben we de capaciteit voor Windows 365-proefversies bereikt", schrijft Microsoft in een verklaring op Twitter. De director of program management van Windows 365 meldt daarbij: "We hebben ongelooflijk veel respons gezien op Windows 365 en moeten ons gratis proefprogramma pauzeren terwijl we extra capaciteit uitrollen."

Windows 365 is momenteel alleen beschikbaar voor bedrijven, en dus niet voor consumenten. Ondernemingen die geïnteresseerd zijn in een proefversie van Windows 365, kunnen zich bij Microsoft aanmelden. De techgigant schrijft dat gebruikers dan een melding ontvangen zodra er weer voldoende servercapaciteit voor proefabonnementen beschikbaar is.

Windows 365 kwam op maandag officieel uit. Via deze dienst kunnen gebruikers een cloud-pc huren, die altijd over de meest recente Windows-versie beschikt. Windows 365 Cloud PC-gebruikers kunnen deze pc vervolgens gebruiken via een webbrowser. Dat kan vanaf een pc, tablet, of Android-apparaat.

Gebruikers kunnen kiezen uit configuraties met verschillende aantallen cpu-cores, geheugenconfiguraties en hoeveelheden opslagruimte. De goedkoopste configuratie is beschikbaar vanaf 18,20 euro per maand, per gebruiker. Gebruikers krijgen daarvoor een cpu-core, 2GB geheugen en 64GB opslag. De duurste uitvoering beschikt over acht cores, 32GB geheugen en 512GB opslagcapaciteit en kost maandelijks 147,50 euro per gebruiker.