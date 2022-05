ASUS registreert GeForce RTX 3070 Noctua-videokaart bij EEC

ASUS heeft een GeForce RTX 3070 Noctua geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission. Dat doet vermoeden dat de fabrikant met Noctua samenwerkt aan een videokaart. ASUS bracht in in het verleden al aio-waterkoelers met Noctua-fans uit.

De EEC-registratie van ASUS bevat, naast verschillende andere videokaarten, een RTX3070-8G-NOCTUA, merkte Twitter-gebruiker Komachi_Ensaka op. EEC-listings bevatten geen afbeeldingen en het is daarom niet duidelijk hoe de vermeende videokaart eruit zou zien.

Noctua is een Oostenrijkse koelerfabrikant die vooral bekend is voor zijn fans en processorkoelers, maar het bedrijf produceerde nog niet eerder een koeler voor videokaarten. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of het een luchtgekoelde gpu wordt, met een heatsink en fans van Noctua, of een videokaart met aio-waterkoeler. ASUS introduceerde eerder al ROG Ryujin-aio-waterkoelers, die werden geleverd met Noctua-fans.

Een EEC-registratie betekent niet altijd dat de videokaart snel op de markt verschijnt, of dat deze überhaupt uitkomt. Er gingen eerder echter al geruchten rond over een videokaart van ASUS en Noctua, merkt ook VideoCardz op. Hwcooling deed naar aanleiding daarvan navraag bij ASUS en Noctua. De bedrijven konden toen nog niets bevestigen, maar lieten wel doorschemeren dat er mogelijk een Noctua-videokaart in ontwikkeling is met ASUS. "Ik kan hier nog niet op reageren, maar hopelijk binnenkort wel", vertelde een woordvoerder aan Hwcooling.