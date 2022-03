Passieve cpu-koeler Noctua NH-P1 verschijnt in webshop

De Noctua NH-P1 is verschenen in een webshop. De volledig passieve cpu-koeler is volgens de fabrikant geschikt voor cpu's met een 'lage tot gemiddelde hitteafdracht', zoals de Intel Core 9900K en 9700K en de Ryzen 2700X, 3950X of 3700X.

Noctua NH-P1 in webshop

Noctua werkt al jaren aan een passieve cpu-koeler, maar heeft die nog niet officieel gepresenteerd. Bij een Amerikaanse webwinkel staat de koeler vermeldt en volgens FanlessTech stond daar ook een prijs bij, van 100 dollar. Inmiddels is de koeler niet meer verkrijgbaar via de winkel en staat er dat die over 30 dagen weer op voorraad is.

Volgens de omschrijving is de Noctua NH-P1 van de grond af aan ontworpen om cpu's passief te koelen. Er is gebruikgemaakt van zes heatpipes en een heatsink met dikke vinnen. Details zoals de afmetingen en het gewicht zijn nog niet bekend, maar volgens Noctua belemmert de koeler niet het plaatsen van geheugenmodules.

De koeler is geschikt voor AM4- en LGA1200/115x-sockets en Noctua komt met een lijst met processors waarvoor de koeler geschikt is. Daarop staan in ieder geval de Intel Core i9-9900K en i7-9700K, de AMD Ryzen 7 2700X, Ryzen 9 3950X, Ryzen 7 3700X en Ryzen 5 3400G. De volledige lijst is nog niet inzichtelijk, dus welke processors er nog meer op staan, is niet bekend.

Noctua geeft geen algemene indicatie van de koelcapaciteit door een tdp te vermelden. Volgens de fabrikant is dat geen goede maatstaf omdat het daadwerkelijke verbruik per processor kan verschillen en omdat er meer factoren van invloed zijn.

Noctua benadrukt dat de koeler alleen passief gebruikt kan worden in een kast met een goede airflow, bijvoorbeeld met natuurlijke convectie, casefans of bij gebruik op een benchtable. De fabrikant gaat ook een lijst vrijgeven van behuizingen die aanbevolen worden voor passief gebruik. In andere opstellingen raadt Noctua aan om bijvoorbeeld zijn stille NF-A12x25 LS-PWM-ventilator op de heatsink te monteren.