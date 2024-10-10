Noctua geeft klanten gratis bevestigingskit voor koelers Intel Core Ultra 200

Noctua biedt klanten met 'de meeste' koelers voor oudere Intel-sockets een gratis bevestigingskit aan om deze cpu-koelers compatibel te maken met de LGA1851-socket voor aankomende Core Ultra 200-desktopprocessors. Het Oostenrijkse bedrijf geeft vaker gratis upgradekits aan klanten.

noctua intel lga1851Alle cpu-koelers en mountingkits van Noctua voor Intels LGA1700 die sinds mei 2022 uitkwamen ondersteunen standaard de nieuwe LGA1851-socket. Eigenaren van de meeste oudere Intel-cpu-koelers van Noctua kunnen via dit formulier een aanvraag doen voor een gratis bevestigingskit. Volgens de koelerfabrikant kunnen hiermee zelfs de eerste Noctua-koelers uit 2005 compatibel gemaakt worden met de nieuwe Core Ultra 200-socket.

Klanten moeten zowel het aankoopbewijs van de betreffende koeler als een bonnetje voor een cpu voor of een moederbord met socket 1851 kunnen tonen om in aanmerking te komen voor een gratis bevestigingskit. De kits NM-i17xx-MP83- en NM-i17xx-MP78 zijn tevens te koop voor tenminste grofweg 9 euro en zijn ook voor een euro extra in het 'chromaxzwart' beschikbaar.

Noctua biedt in principe altijd gratis een upgradekit aan voor nieuwe sockets voor consumenten-cpu's. Het bedrijf noemt dit een traditie: "We hebben sinds AMD in 2006 AM2 introduceerde altijd gratis bevestigingsupgradekits aan klanten geboden." Intel LGA1851 is de nieuwe socket voor de vandaag aangekondigde Core Ultra 200-cpu's binnen de Arrow Lake-S-generatie. Koelers en bevestigingskits voor de vorige LGA1700-socket passen standaard op de nieuwe socket.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 10-10-2024 18:08 55

10-10-2024 • 18:08

55

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Reacties (55)

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wildhagen 10 oktober 2024 18:19
Op zich een uiterst nette en klantvriendelijke actie, die gevolgd zou mogen worden door vele andere fabrikanten. Voorkomt weer een hoop onnodige e-waste omdat mensen de koelers weg moeten gooien omdat hij niet meer past.

Echter, het onderstaande:
Klanten moeten zowel het aankoopbewijs van de betreffende koeler als een bonnetje voor een cpu voor of een moederbord met socket 1851 kunnen tonen om in aanmerking te komen voor een gratis bevestigingskit.
Is dan een beetje apart. Ik snap uiteraard waarom ze het doen, anders zou de halve wereld opeens die kirs aan gaan vragen. Maar hoe groot is de kans dat iemand nog een aankoopbewijs heeft van een koeler uit 2005 (die immers nog met deze kit gemodificeerd kan worden aldus het aritkel)?

De kans dat iemand (bijna) 20 jaar lang een aankoopbewijs van een koeler bewaard lijkt me procentueel redelijk klein.
JDx @wildhagen10 oktober 2024 18:24
Dan zou ik sowieso voor een nieuwe koeler gaan, waarom zo'n oude koeler op een hagelnieuwe processor zetten, het is meer voor de mensen die net (afgelopen jaren) een dure koeler hebben gekocht en nu alweer een adapter andere bevestigingskit nodig hebben.

[Reactie gewijzigd door JDx op 10 oktober 2024 19:13]

WillySis @JDx10 oktober 2024 19:08
Een koeler slijt niet, hooguit de fan(s). Ik zou de koeler zelf eens goed schoonmaken en lekker overzetten. Zo nodig zet ik er wel een nieuwe fan op, maar in de praktijk stel ik dat uit totdat de oude fan geluiden begint te maken die niet bij een fan horen.

Het is overigens geen adapter, maar een nieuwe bevestigingskit die de oude vervangt.
Dekar @WillySis11 oktober 2024 00:05
Koeler slijt wel degelijk. Denk aan vervorming door de hitte en uitzetten materiaal. Of door de vele malen dat die wordt gemonteerd. En verlies van de vapor/fluid in de heatpipes door een lek.
bron: Noctua

[Reactie gewijzigd door Dekar op 11 oktober 2024 00:06]

WillySis @Dekar11 oktober 2024 10:00
Op dezelfde pagina wordt al gemeld dat de vloeistof in de heatpipes niet kan ontsnappen. Een heatpipe kan natuurlijk door beschadiging wel lek raken, maar dat is wat anders slijten.
Vervorming door hitte en afkoeling is iets waar in het ontwerp al rekening mee is gehouden. Zolang je binnen de specs blijft zal dat geen slijtage opleveren.
Hawkysoft @WillySis10 oktober 2024 21:52
Misschien slijten ze niet (geen verstand van vloeistof in de buisjes wat die na 20 jaar doen...) maar de koelribben zijn wel iets vebeterd met het model van toen en nu. Zijn reviews over te vinden op yt e.d.
WillySis @Hawkysoft11 oktober 2024 10:08
Er komen steeds nieuwe koelers op de markt en je mag ook wel verwachten dat die een paar procent beter zijn dan de voorgaande generaties. Dat betekent niet dat een oudere koeler slechter wordt.
De heatpipes zijn volledig gesloten en kan daar nooit uit. De kans dat een heatpipe of een verbinding tussen heatpipe en koelrib een keer beschadigd raakt bij het schoonmaken en overplaatsen is natuurlijk aanwezig, maat als je een klein beetje voorzichtig te werk gaat is de kans op beschadigingen klein.

Eigenlijk is stof de grootste boosdoener die een koeler steeds minder goed laat werken.
Bliksem B @JDx11 oktober 2024 07:56
Omdat het koelblok soms nog prima werkt. Efficiëntie is wel verbeterd per generatie, maar vaak komt zo'n grotere koeler nog prima mee. De fan zelf moet je natuurlijk wel vervangen

Ik heb een scythe mugen 1 uit 2006 voor een amd 6000+, 2x hergebruikt. Op een AMD Athlon 760k en een AMD 2600X. Tijdens een verhuizing brak die af, toen een mugen 5 gehaald en die gebruik ik nu weer voor een AMD 5700X. Bij AMD heb je daar trouwens geen extra bevestigingssets nodig.
Dekar @Bliksem B11 oktober 2024 08:52
Ahh de goeie oude tijd. De Mugen 2 was echt een monster
sapphire @wildhagen10 oktober 2024 18:25
Vaak als je dat mailt vragen ze een foto van de koeler met een blad met naam en datum ter verificatie.
Zo heb ik iig al 2x een bevestigings kit gehad voor een NH-D14 en C14S.
TV_NERD @wildhagen10 oktober 2024 18:27
Als je die koeler al 20 jaar hebt, heb je vermoedelijk al een keer een kit aangevraagd vanwege een voorgaande socket change. In dat geval heb je het bonnetje waarschijnlijk gewoon on record bij Noctua, of anders in je sent items ;)

In mijn ervaring is Noctua de moeilijkste niet als het op dit soort dingen aankomt. Deze voorwaarden zijn vooral geschreven, zoals je zelf al aangeeft, om zichzelf te beschermen. Maar toen ik met ze te maken had waren ze uiterst flexibel.
supersnathan94 @wildhagen10 oktober 2024 18:53
De kans dat iemand (bijna) 20 jaar lang een aankoopbewijs van een koeler bewaard lijkt me procentueel redelijk klein.
De kans dat iemand met een noctua koeler het bonnetje bewaard lijkt mij dan weer heel erg groot, want dat ze dit soort dingen doen is al 30 jaar bekend.

Overigens gaat er meer om dat ze kunnen bevestigen (haha) dat je daadwerkelijk een noctua koeler hebt en een nieuwe socket. Een foto zoals je bij “reddit verification posts” of hier op de V&a met het item en een post-it met username is vaak ook al voldoende.
cem. @supersnathan9411 oktober 2024 08:02
De probleem is, mensen willen niets meer betalen, willen alleen maar gratis gratis gratis hebben. Omdat ze boos zijn op inflatie en overheid. Als je goed nadenkt dan weet je wat ik bedoel.
DLSS @wildhagen10 oktober 2024 19:05
Goed punt over die e-waste inderdaad, maar ik begrijp dat fabrikanten die meer op prijs concurreren dit niet zomaar kunnen doen. Noctua maakt wat meer marge op hun producten en kan dit daarom iets makkelijker aanbieden. (Ondanks de wat hogere prijsstelling ben ik overigens een groot fan van noctua :P)
Dekar @DLSS11 oktober 2024 08:53
Ik ook. Heb ook een Noctua trui :*)
KeiFront @wildhagen10 oktober 2024 20:41
Die klanten zijn er :+ ik heb nog altijd oringele aankoopbewijs (in email) en heb al eenmaal een upgrade kit aangevraagd zie mijn vorige comment: KeiFront in 'Noctua brengt vierkante versies van tweede generatie van NF-A14-140mm-fans uit'
Luchtbakker @wildhagen10 oktober 2024 18:57
Een bonnetje voor de koeler heb je niet snel bij de hand. Maar een nieuwe mobo en cpu toch wel? Dat is als het goed is vrij nieuw.
JWL92 @wildhagen10 oktober 2024 19:04
Ik had m nog in mn mail toen ik een bracket voor am4 nodig had.

welliswaar niet aangekocht in 2005...
bwerg @wildhagen10 oktober 2024 19:16
Aangezien hardware tegenwoordig bijna altijd via webwinkels wordt aangeschaft is die kans helemaal niet zo klein. Dat bonnetje is gewoon een factuur die doorgaans ergens in je mailbox zit.
Aschtra @wildhagen10 oktober 2024 19:18
Waarom denk je dat ze deze actie doen ;)
Goede publiciteit, weinig kosten
PdeBie @wildhagen10 oktober 2024 20:42
Ik heb de facturen van mijn pc’s allemaal digitaal. Dus kan het zo laten zien.
Xfade @wildhagen10 oktober 2024 22:59
Wat is er apart aan? Wat maakt de kans uit? als je een bon hebt, en die koeler prima toch. Mooi meegenomen. Anders, jammer. 19 jaar plezier gehad.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 10 oktober 2024 23:00]

MrFax @wildhagen11 oktober 2024 01:12
Ik vind het altijd bijzonder dat mensen fans hebben die 20 jaar werken. Bij mij gaan ze altijd na ~5 jaar ratelen. :')
supersnathan94 @MrFax11 oktober 2024 04:59
Niet met noctuas neem ik aan?

Noctua zelf geeft 6 jaar garantie op fans.

Daarnaast geven ze een 150.000 uur aan levensduur aan. Dat is ongeveer 17 jaar. Betaal je dan ook voor, maar is het wel waard.

Ik vind ze echt afschuwelijk lelijk, maar presteren doen ze op alle fronten.
Toon83 @wildhagen11 oktober 2024 06:09
Van de website van Noctua:
In case you've lost the invoice of your Noctua CPU cooler, please write your full name and the current date on a piece of paper, take a photo of the paper next to your CPU cooler and upload it as proof of purchase.
Morress @wildhagen11 oktober 2024 09:49
Miss is er in de praktijk niet echt strikte naleving op die eisen. Maar idd wat jammer. Een van beidr zou zat moeten zijn, of een foto als bewijs o.i.d
MPIU8686 10 oktober 2024 18:12
Altijd service van Noctua, niet enkel de betere en stilste koelers. Ook voor dit soort klantenbinding betaal je net dat iets extra .. _/-\o_
Antiloop @MPIU868610 oktober 2024 18:19
Nette marketing, waarschijnlijk is er maar een klein percentage die zoiets aanvraagt dus kost ze ook geen drol
raro007 @Antiloop10 oktober 2024 18:29
Als het zo simpel is waarom doet iedereen het niet?
Kost toch geen drol.
Daarbij doen ze dit service al jaren...
Antiloop @raro00710 oktober 2024 18:47
Het is misschien service, maar ook slimme marketing:

Voor 9 euro ga ik, stel dat ik een oude noctua wil hergebruiken, niet eerst een halve pc bestellen waar dat ombouwsetje dus van mist

Dan de bon opzoeken+bon van nieuwe pc overleggen, wachten tot Noctua het setje per post opstuurt

En dan kan ik daarna de pc eindelijk gebruiken, dan bestel ik die wel meteen mee zodat de pc direct afgemaakt kan worden
ötzi @Antiloop10 oktober 2024 19:40
Het is misschien service, maar ook slimme marketing:

Voor 9 euro ga ik, stel dat ik een oude noctua wil hergebruiken, niet eerst een halve pc bestellen waar dat ombouwsetje dus van mist

Dan de bon opzoeken+bon van nieuwe pc overleggen, wachten tot Noctua het setje per post opstuurt

En dan kan ik daarna de pc eindelijk gebruiken, dan bestel ik die wel meteen mee zodat de pc direct afgemaakt kan worden
Zoals hierboven al aangegeven doen ze dit al jaren, enige slimme marketing is misschien dat het hier op de Frontpage verschijnt. Denk eerder een stukje bedrijfsstrategie, door dit iedere keer aan te bieden bij het veranderen van socket bindt je klanten aan je, ik heb er in ieder geval al twee keer dankbaar gebruik van gemaakt. Ook heeft Noctua niet ieder jaar een nieuwe line-up aan koelers, de NH-D15 bijvoorbeeld is al ruim 10 jaar op de markt en is vandaag de dag nog steeds één van de betere zo niet de beste luchtkoeler. Over zo'n periode vernieuw ik mijn PC 2 tot 3 keer, dus waarom weer geld uitgeven aan een nieuwe koeler terwijl alleen de mount anders is? Dan heb ik wel een paar dagen geduld.
Navel Knop @ötzi26 oktober 2024 12:30
Noctua heeft sinds kort de nieuwe versie van de NH-D15, dat is de NH-D15 G2.
Zie https://noctua.at/en/nh-d15-g2

Tweakers heeft op 2 juli 2024 een artikel aan deze nieuwe CPU-koeler gewijd:
nieuws: Noctua brengt NH-D15-opvolger G2 uit voor net geen 150 euro

[Reactie gewijzigd door Navel Knop op 26 oktober 2024 12:38]

MPIU8686 @Antiloop10 oktober 2024 18:43
Kost wel degelijk iets, misschien een kleine som geld voor hen, maar ze bieden het wel aan.. en is een vorm van vriendelijkheid naar hun trouwe klanten toe .. :) Iets wat je bij vele andere bedrijven niet terugvind, want die bieden helemaal niks aan .. of tegen betaling
Juliuth @Antiloop10 oktober 2024 18:24
Jezus moet het weer zo negatief?
adje123 @Antiloop10 oktober 2024 18:38
Dan heb jij nog nooit een Noctua product gehad of nog nooit contact met hun klantenservice gehad.

Maargoed, wel fijn dat jij weet hoe Noctua in elkaar steekt.
jinks26 @MPIU868611 oktober 2024 10:10
Mijn nzxt koeler was ook niet compatibel, na een mailtje meteen de nodig brackets gekregen.
Sharkoon (buiten garantie) na een mail een reserve stukje gekregen.

Ik denk dat de meeste mensen na een vriendelijke mail wel geholpen gaan worden.
MPIU8686 @jinks2611 oktober 2024 11:30
Inderdaad, na een vriendelijke mail is bij vele merken en ook developers van games wel iets te krijgen om je probleem op te lossen, soms zelfs gratis. Maar vele merken waar ik de naam hier niet van ga noemen en ik wel degelijk een probleem had, hebben me toen mooi bij het oud vuil geplaatst met mijn problemen om vervolgens gewoon niet meer of zelfs nooit te reageren. Zeer erg dat dit voordien dan altijd 1 van je favoriete merken is geweest waar je tal van builds met hebt gebouwd om dan zo behandeld te worden.

Daarom is Noctua qua koeling dan ook mijn favoriet geworden. Niet enkel door de kwaliteit die zij leveren, maar ook door hun klantvriendelijkheid en behulpzaamheid. Trouwens is er van alles wat ik van Noctua heb aangekocht nog nooit iets stukgegaan. Maar dit geldt ook voor Thermaltake en be quiet! qua koeling . :)
Blaze85 10 oktober 2024 18:56
Hoe wordt dit upgradepakketje opgestuurd? Gewoon via de brievenpost?
eazyq @Blaze8510 oktober 2024 19:02
Waarschijnlijk als een klein pakketje wat door de brievenbus past
Roel1966 10 oktober 2024 18:18
Momenteel gebruik ik dan geen Noctua koelers maar voorheen eigenlijk altijd zowel koelers als fans van Noctua gebruikt. Eigenlijk ook nog nooit problemen gehad met Noctua en hun service gewoon uitstekend is net als hun producten.
eazyq 10 oktober 2024 18:34
Goede klantenservice en een goed product dus niets mis met deze actie. Betaal liever iets meer voor kwaliteit en dit soort acties.

Klein voorbeeld van fractal design, mijn power button van de kast deed het niet meer dus tijdelijk de reset switch als power button aangesloten en mail gestuurd naar fractal design met de vraag of ze daar een vervangende knop voor hadden. Die kreeg ik direct kosteloos opgestuurd.

Prima klantenservice dus waar je iets meer voor betaald maar wel de moeite waard is dus.
bammette @eazyq10 oktober 2024 22:44
Ik had bij Fractal design een vergelijkbare ervaring. Ik had mijn audio jack gesloopt (en ook gezegd dat het mijn eigen schuld was) kreeg kosteloos een nieuwe opgestuurd.

Fijn dat er nog meer bedrijven zijn die zo werken. Ik betaal inderdaad liever iets meer dat dit soort dingen gewoon te regelen zijn.

[Reactie gewijzigd door bammette op 10 oktober 2024 22:45]

hotpitagyros 10 oktober 2024 18:41
Noctua heeft altijd goed spul en de service is ook top. Kan niets anders dan complimenten geven aan dit bedrijf.
Alchalide 10 oktober 2024 19:46
NZXT heeft mij een AM5 mounting set gestuurd voor mijn Kraken X51. Was er met 3 dagen. Ik had ze een aankoopbewijs meegestuurd, maar ik denk dat ze het zonder ook hadden verzonden.
World Citizen 10 oktober 2024 19:53
Dit al eens meegemaakt met een bracket voor een NH-D15. Werd kosteloos verzonden na een net verzoek per mail.

Top bedrijf als het hier op aankomt.
kujinshi 10 oktober 2024 20:28
Standaard, heeft Noctua altijd al gedaan. Ik heb voor mijn laatste 4 Intel en AMD processors altijd netjes een setje vanuit Oostenrijk toegestuurd gekregen (binnen dagen). Met 2 verschillende Noctua's (NH-C14 en NHD-15). Formulier invullen met copie bon van Noctua en processor, dat is altijd genoeg.
Llopigat 10 oktober 2024 18:49
Ik blijf het zo hufterig vinden van Intel dat ze elke generatie een nieuwe socket maken met 1 of 2 pinnetjes meer puur om moederboardfabrikanten te sponsoren. AMD doet het wat dat betreft veel beter _O_

Maar wel goed van Noctua dat ze dat zo oplossen. Ook hulde daarvoor _O_
Xthemes.us @Llopigat10 oktober 2024 21:57
AMD gaat wellicht net iets te ver de andere kant uit.
Niet enkel blijven ze lang op dezelfde socket plekken maar ze hebben best gedaan om ervoor te zorgen dat AM4 koelers op AM5 passen.

Iirc is dat waarom AM5 CPUs ondanks het lage gebruik alsnog behoorlijk warm worden. Te dikke heat spreader.
Llopigat @Xthemes.us10 oktober 2024 22:53
Ik vind het niet te lang.. Ik ben van 2600 tot 5800X3D gegaan (via nog iets ertussen, een 3600X geloof ik). Ik vind het super. Zo kan je je PC makkelijk aanpassen aan je veranderende wensen zonder steeds enorm veel uit te moeten geven <3

Van die heatspreader wist ik niet, ik heb ook nog steeds geen AM5.
Xthemes.us @Llopigat11 oktober 2024 17:15
De AM5 chips zelf zijn dunner om dezelfde mounting hardware te kunnen gebruiken hebben ze de heatspreader dikker gemaakt. Helaas is dat voor de thermals niet bepaald geweldig.
Voor koelers die niet de standaard AM4 backplate gebruikten passen alsnog niet zonder adapter, dus waarom ze deze keuze hebben gemaakt is me een raadsel.

Voor de geïntereseerden - derbauer heeft een interessante video met een delidded AM5 chip (die een stuk minder heet draait):
YouTube: Ryzen 7000 Delidding - Unreal Temperature improvement with Direct-Di...

[Reactie gewijzigd door Xthemes.us op 11 oktober 2024 17:30]

Llopigat @Xthemes.us11 oktober 2024 17:42
Hmm maar is dat echt interessant als je niet wil gaan overclocken? Momenteel heeft intel veel zwaardere temperatuur problemen dan AMD. Ik vind het ook wel erg handig om de koeler te kunnen hergebruiken, scheelt me toch weer 40 euro als ik aan de AM5 upgrade toe ben.

Ik snap het wel maar ik weet niet of het echt een groot probleem is voor de gewone gebruiker.
kujinshi @Xthemes.us11 oktober 2024 12:21
Er zitten bij LGA1851 toch wel veel meer pinnen anders in de layout dan bij LGA1700. Kan toch wel spreken van drastisch anders.

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