Noctua geeft klanten gratis bevestigingskit voor koelers Intel Core Ultra 200

Noctua biedt klanten met 'de meeste' koelers voor oudere Intel-sockets een gratis bevestigingskit aan om deze cpu-koelers compatibel te maken met de LGA1851-socket voor aankomende Core Ultra 200-desktopprocessors. Het Oostenrijkse bedrijf geeft vaker gratis upgradekits aan klanten.

Alle cpu-koelers en mountingkits van Noctua voor Intels LGA1700 die sinds mei 2022 uitkwamen ondersteunen standaard de nieuwe LGA1851-socket. Eigenaren van de meeste oudere Intel-cpu-koelers van Noctua kunnen via dit formulier een aanvraag doen voor een gratis bevestigingskit. Volgens de koelerfabrikant kunnen hiermee zelfs de eerste Noctua-koelers uit 2005 compatibel gemaakt worden met de nieuwe Core Ultra 200-socket.

Klanten moeten zowel het aankoopbewijs van de betreffende koeler als een bonnetje voor een cpu voor of een moederbord met socket 1851 kunnen tonen om in aanmerking te komen voor een gratis bevestigingskit. De kits NM-i17xx-MP83- en NM-i17xx-MP78 zijn tevens te koop voor tenminste grofweg 9 euro en zijn ook voor een euro extra in het 'chromaxzwart' beschikbaar.

Noctua biedt in principe altijd gratis een upgradekit aan voor nieuwe sockets voor consumenten-cpu's. Het bedrijf noemt dit een traditie: "We hebben sinds AMD in 2006 AM2 introduceerde altijd gratis bevestigingsupgradekits aan klanten geboden." Intel LGA1851 is de nieuwe socket voor de vandaag aangekondigde Core Ultra 200-cpu's binnen de Arrow Lake-S-generatie. Koelers en bevestigingskits voor de vorige LGA1700-socket passen standaard op de nieuwe socket.