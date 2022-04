Noctua brengt eerste processorkoeler uit in redux-serie van goedkopere producten

Noctua brengt de NH-U12S redux uit, een goedkopere variant van de bestaande NH-U12S. De redux-versie biedt volgens de fabrikant dezelfde koelprestaties, maar wordt onder andere geleverd met een ventilator die sneller draait en meer geluid maakt.

De Noctua NH-U12S redux krijgt een adviesprijs van 49,90 euro en dat is 10 euro lager dan de adviesprijs van de reguliere versie. De cpu-koelers hebben dezelfde afmetingen, maar de redux-versie heeft vier in plaats van vijf heatpipes. Verder levert Noctua de NF-P12 redux-1700 PWM-ventilator mee in plaats van de stillere NF-F12 PWM. Volgens Noctua komt de geluidsproductie van de redux-koeler daarmee uit op 25,1dB, bij de duurdere versie is dat 22,4dB.

Ook levert Noctua geen clipjes mee om een tweede ventilator te bevestigen. Die worden wel meegeleverd bij de optionele NA-FK1-kit, waar een tweede ventilator in zit, inclusief alle bijbehoren om deze aan te sluiten en te bevestigen. Die kit kost 16,90 euro. De reguliere NH-U12S wordt ook met één fan geleverd, maar de aansluitclipjes voor een tweede exemplaar zijn inbegrepen.

De koeler is te bevestigen op de huidige AMD- en Intel-sockets en net als bij andere Noctua-koelers, komen kopers in aanmerking voor gratis upgrades naar bevestigingsmogelijkheden voor nieuwe sockets, mochten die op de markt verschijnen.

Noctua heeft de verschillen tussen de NH-U12S en de redux-versie uitgewerkt in een tabel en ook een video gepubliceerd, waarin de verschillen worden besproken. Noctua stelt dat de koelers gelijk presteren en raadt de duurdere NH-U12S aan voor gebruikers die een zo stil mogelijke koeler willen.