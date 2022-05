Sapphire introduceert stilletjes Nitro LTC-koeler voor AMD-cpu's met socket AM4

Sapphire heeft stilletjes een compacte Nitro LTC-processorkoeler geïntroduceerd. Deze cpu-koeler is compatibel met AMD's socket AM4 en kan processors met een tdp tot 100W koelen. Het is onduidelijk of de koeler in Europa uitkomt. Ook de adviesprijs is onbekend.

De Sapphire Nitro LTC werd opgemerkt door Twitter-gebruiker momomo_us. De koeler heeft een single-towerontwerp en beschikt over vijf vernikkelde heatpipes, waarmee de cpu-koeler AM4-cpu's met een tdp van maximaal 100W kan koelen. Volgens het bedrijf is de koeler onder andere geschikt voor de AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 3600X en Ryzen 7 3700X. Op papier is de cpu-koeler dus niet geschikt om AMD-processors met een hogere tdp voldoende te koelen, zoals de AMD Ryzen 7 5800X met een tdp van 105W.

De cpu-koeler beschikt over een enkele 90mm-fan met individueel aanstuurbare rgb-leds. Het betreft een pwm-fan met een snelheid van 450 tot 4500 rpm . De Nitro LTC heeft afmetingen van 92,5mm breed, 105mm diep, 134mm hoog en weegt 680 gram. Met die hoogte past de koeler volgens Sapphire eventueel in 3U-serverbehuizingen. De processorkoeler krijgt ook voorgeïnstalleerde koelpasta, hoewel het merk onbekend is, schrijft Tom's Hardware.

Sapphire is vooral bekend om zijn videokaarten, maar dit is niet de eerste processorkoeler van het bedrijf. In 2012 kondigde de fabrikant namelijk al zijn Vapor-X-processorkoeler aan. Dat was een grotere single-towerkoeler die werd geleverd met twee 120mm-fans. Tot op heden was dit de enige cpu-koeler van het bedrijf, totdat de nieuwe Nitro LTC op de Chinese website van het bedrijf verscheen. Het is niet bekend of en wanneer de nieuwe Nitro LTC-koeler in Europese winkels verschijnt en wat de adviesprijs hiervan wordt.

Afbeeldingen via Sapphire