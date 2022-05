Windows Server 2022 krijgt enkel nog 10 jaar Long Term Servicing-ondersteuning

Microsoft geeft Windows Server 2022 in de toekomst alleen ondersteuning via een Long Term Servicing-channel voor een periode van tien jaar. Semi-Annual-channel-ondersteuning verdwijnt, maar blijft onder Azure Stack HCI bestaan voor oudere versies.

Microsoft schrijft op een releasepagina over de veranderingen aan Windows Server 2022. Het serversoftwarepakket had altijd twee soorten ondersteuning, zowel een LTS-channel voor langdurige support als een Semi-Annual-channel of SAC waarbij regelmatig nieuwe features werden geïntroduceerd. Die laatste bood ondersteuning voor 18 maanden na een release. Die laatste versie verdwijnt. "Vanaf Windows Server 2022 is er nog maar een releasechannel beschikbaar, het Long Term Servicing-channel", schrijft Microsoft.

Dat betekent dat gebruikers vanaf de toekomstige versie van Server standaard vijf jaar ondersteuning krijgen, met vijf jaar 'extended' ondersteuning erbij. Zulke releases hebben volgens Microsoft alleen nog beveiligingsfeatures en bugfixes. Er komen iedere twee tot drie jaar nieuwe versies uit van de software.

Windows Server 20H2 is de laatste Server-versie die nog gebruik kan maken van SAC. Dat gaat wel wijzigen. De functie gaat dan integreren met Azure Stack HCI.

Update: aangepast dat de extended updates niet betaald zijn, maar gratis.