Gerucht: Microsoft kondigt volgende week cloudversie Windows aan

Microsoft zou volgende week op het eigen Inspire-evenement Cloud PC willen aankondigen. Dat is een zakelijke dienst waarmee bedrijven een Windows 11-desktopomgeving kunnen huren via een abonnement. Die draait dan op servers van Microsoft.

Het project heeft als codenaam Deschutes, meldt WalkingCat. ALumia postte voorafgaand aan de Windows 11-aankondiging anderhalve week geleden een screenshot van de interface, maar zei er toen niet bij dat het ging om Cloud PC.

Cloud PC zou bedrijven de gelegenheid geven om een Windows 11-desktopomgeving als abonnement af te nemen. Momenteel heeft Microsoft dat niet, maar er is wel een mogelijkheid om via wat voorheen Project xCloud was te gamen op een Xbox-machine via de cloud. Dat is een dienst voor consumenten en zit nu in Game Pass-abonnementen.

Inspire is een Microsoft-evenement gericht op partnerbedrijven en daarom geschikt voor een aankondiging voor de zakelijke markt. Dat vindt volgende week plaats op woensdag en donderdag. Op woensdag om half zes Nederlandse tijd vindt een keynote plaats.