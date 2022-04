'Alleen Windows 11 Pro ondersteunt lokaal account bij initiële set-up'

Een bron van PCWorld meldt dat alleen de Pro-versie van Windows 11 nog lokale accounts ondersteunt bij de eerste set-up. Wel kunnen Home-gebruikers over naar een lokaal account nadat de initiële set-up afgerond is.

De bron van PCWorld bevindt zich 'dichtbij Microsoft'. Een lokaal account is simpelweg een gebruiker op de Windows-machine, die niet in het os ingelogd is met een Microsoft-account. Een lokaal account zal volgens de bron geen beperkte gebruikservaring hebben ten opzichte van een online account, hoewel bepaalde Microsoft-functies die de cloud gebruiken uiteraard niet zullen werken, zoals OneDrive.

Hoewel gebruikers na de initiële set-up dus hun gebruikersaccount kunnen inrichten zoals ze dat willen, heeft Microsoft tegen die tijd al de kans gehad om bepaalde gegevens over de pc te verzamelen. Het weet dan bijvoorbeeld in ieder geval dat er een Windows 11-computer is, op welke hardware die draait en met welk Microsoft-account de installatie verliep.

Dit verschil tussen de Home- en Pro-versies van het os kwam al aan het licht in de uitgelekte build van Windows 11. Daar ging het echter om een build die niet officieel vrij was gegeven, waarvan dit soort details dus wellicht nog niet vaststonden. De uitspraken van de PCWorld-bron indiceren dat dat wel het geval is.

Microsoft zet al langer stappen om gebruikers richting online accounts te sturen. In 2019 werd de optie in de initiële set-up van Windows 10 Home bijvoorbeeld verborgen. Die kon toen alleen teruggehaald worden door het apparaat los te koppelen van het internet, een truc die bij de Windows 11-builds niet werkt. Bij die build kan men het onderstaande scherm wel overslaan met Alt+F4, waarna een lokaal account toch aan te maken is. Het valt te verwachten dat deze workaround weggewerkt wordt voordat het os uitkomt, ergens in de eerste helft van 2022.