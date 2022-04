Maker it-managementsoftware Kaseya getroffen door 'supply chain attack'

Kaseya, een bedrijf dat it-managementsoftware levert, is getroffen door een supply chain attack. Securitybedrijf Huntress Labs, dat zich met de zaak bezigt, zegt dat 200 bedrijven getroffen zijn. Ransomwarebende REvil zit waarschijnlijk achter de aanval, aldus Huntress Labs.

Volgens een verklaring van het Amerikaanse Kaseya vond de aanval plaats op vrijdagmiddag, vlak voor het Amerikaanse 4th of July weekend. Daarin vieren Amerikanen hun onafhankelijkheid van de Britten en daarom zijn ze vaak vanaf vrijdagmiddag al vrij. Deze timing zou de impact van de aanval vergroten.

Bij een supply chain attack wordt een punt hogerop in de softwareproductieketen aangevallen, maar is het uiteindelijke doelwit een lager punt in die keten. Daarvoor kan gekozen worden omdat dat een grotere uitwerking kan hebben. In dit geval wordt bij één bedrijf ingebroken, maar is het resultaat ransomware op de pc's van talloze bedrijven.

Het precieze doelwit was de Kaseya VSA-managementsoftware. Deze biedt het bedrijf aan als 'software as a service', waarbij Kaseya het zelf host, en als 'gewone' software, waarbij de klanten hun eigen Kaseya VSA-servers hebben. De aanval lijkt beperkt tot die zelfgehoste variant van de software, maar Kaseya heeft zijn eigen 'SaaS-servers' uit voorzorg ook afgesloten.

Naar hun schatting zijn 40 klanten in de categorie 'zelfgehost' getroffen door de ransomware. De klanten van die veertig bedrijven zijn degene die risico lopen dat hun data gegijzeld wordt. Het bedrijf werkt aan een patch voor de kwetsbaarheid, die zo snel mogelijk uit moet komen. Tegenover klanten adviseert Kaseya om onmiddelijk hun VSA-servers uit te schakelen, omdat een aanvaller als een van de eerste actiepunten de administratieve toegang tot de servers uitschakelt.

De securitydeskundige van Huntress Labs zegt tegenover Bleeping Computer dat drie cliënten van het bedrijf getroffen zijn, waardoor ongeveer 200 ondernemingen met ransomware te maken hebben. Bij een van die bedrijven wordt vijf miljoen dollar aan losgeld geëist, is te zien bij Bleeping Computer. Huntress Labs houdt ook een blogpost bij met ontwikkelingen in de zaak, waarin ze stellen dat ze 'sterk geloven dat REvil of een geassocieerde partij achter de aanval zit'. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend.

Sophos-securitydeskundige Mark Loman toont een screenshot van de ransomware waarin 49,999 dollar geëist wordt. Het lijkt erop dat het bedrag na verloop van tijd stijgt, want op andere screenshots die Bleeping Computer post, wordt vijf miljoen dollar geëist. Loman meldt via NOS-techexpert Joost Schellevis dat twee Nederlandse bedrijven ook een doelwit waren, maar dat versleuteling niet gelukt is. Sophos wijdt er ook een blogpost aan. De REvil-ransomwarebende is vaker in het nieuws geweest om soortgelijke aanvallen.

Update, zondag: artikel is aangepast ten behoeve van de duidelijkheid. Nieuwe informatie over dit onderwerp is te vinden in een follow-up.