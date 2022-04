Id Software schrapt invasion mode Doom Eternal, maar komt wel met horde mode

Id Software laat weten dat de coronapandemie en het daaruit voortvloeiende thuiswerken 'een impact heeft gehad' op de ontwikkeling van de invasion-modus, waardoor men besloten heeft in plaats daarvan te werken aan een horde-modus.

In de invasion-modus zou het mogelijk geweest zijn voor een of meerdere spelers om de spelwerelden van andere spelers binnen te treden in de rol van een van de vele demonen die de game kent. Zo kan de game een grotere en andersoortige uitdaging worden dan het normaal zou zijn. Wie een singleplayercampagne speelt, zou zelf aan kunnen geven of ze open staan voor invasions of niet. Tweakers heeft over de modus geschreven in een preview, een half jaar voor de release.

Over de horde-modus waarnaar overgestapt wordt, laat Id nog niet veel los. De modus moet 'meer van de diversiteit en uitdaging bieden' die spelers willen. Een horde mode houdt vaak in dat spelers in een arena tegen steeds grotere en gevaarlijkere 'golven' van vijanden moeten vechten. Verslaan ze een bepaald aantal golven, dan winnen ze. Het komt echter ook voor dat de golven oneindig in aantal zijn en dat het simpelweg gaat om een highscore neerzetten.

De game heeft al wel een modus waarin spelers de rol van de demonen aannemen. Deze heet Battlemode en hierin nemen twee krachtige demonen, bestuurd door spelers, het op tegen een Doom Slayer die eveneens veel upgrades heeft. De partij die de meeste van de vijf rondes wint, is de overwinnaar.

Doom Eternal kwam in maart van 2020 uit en heeft intussen ook twee dlc's gekregen: The Ancient Gods: Part One en Part Two. In de loop van deze dlc wordt een einde gebreid aan het verhaal van de Doom Slayer, dat begon met de Doom-game uit 2016. Doom Eternal is verkrijgbaar voor Windows, Google Stadia, Nintendo Switch en zowel de vorige als huidige generatie PlayStation en Xbox, inclusief next-gen-upgrades.