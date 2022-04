Digital Foundry: DLSS 2.2 verbetert beeldkwaliteit en heeft minder ghosting

Een aantal games is voorzien van een nieuwe 2.2-versie van Nvidia's DLSS-techniek. Die versie blijkt ook toegepast te kunnen worden in andere games, door een .dll-bestand te vervangen. Digital Foundry toont aan dat dit betere beeldkwaliteit oplevert.

DLSS 2.2 wordt officieel toegepast in Lego Builder's Journey en in Rainbow Six Siege. Nvidia heeft zelf geen informatie over deze nieuwe versie naar buiten gebracht, maar het blijkt mogelijk om DLSS 2.2 ook in andere games te gebruiken, door een .dll-bestand te vervangen. Digital Foundry geeft daarover in een video details en laat de verschillen zien.

De technische afdeling van Eurogamer testte onder andere Metro Exodus, Death Stranding en Cyberpunk 2077 met de nieuwe DLSS-versie. In vergelijkingen is te zien dat de nieuwe DLSS-versie in die games met name minder ghosting veroorzaakt, ondanks dat er voor deze games geen specifieke DLSS 2.2-update is verschenen. Ook dunne lijnen met daarachter beweging zijn scherper met de nieuwe versie.

Digital Foundry focust in de video op de Performance-modus van DLSS, waarbij games op een kwart van de output-resolutie gerenderd worden. Specifiek DLSS-versie 2.2.6 levert volgens Alex Battaglia in ieder geval in Doom Eternal de beste resultaten op.