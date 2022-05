Nvidia maakt DLSS-sdk beschikbaar voor Linux-ontwikkelaars

Nvidia heeft met een update voor de DLSS-sdk ondersteuning toegevoegd voor native x86-Linux-games. Daarnaast kondigt het bedrijf aan de techniek naar pc's met Arm-cpu's te willen brengen. DLSS werkte al op Linux via Steam Proton.

De ondersteuning voor native Linux-games zit in de sdk-versie 2.2.1, schrijft Nvidia. Met de native-ondersteuning kunnen ontwikkelaars zelf de Deep Learning Super Sampling-techniek implementeren in games. DLSS was al beschikbaar op Linux, maar dan alleen via Steam Proton. Proton is een opensourcetool van Valve waarmee Windows-games op Linux gespeeld kunnen worden. Een maand geleden kreeg deze tool ondersteuning voor DLSS, maar alleen via games die met de Vulkan-api werken. In de herfst volgt via Proton ondersteuning voor DirectX-games.

De sdk-update krijgt ook andere nieuwe functies, zoals de mogelijkheid voor ontwikkelaars om een sharpening slider toe te voegen aan games. Daarmee kunnen gamers het beeld scherper of juist minder scherp maken, afhankelijk van wat ze zelf willen. Ook is er een DLSS Auto Mode, die bij resoluties bepaalde kwaliteitsinstellingen gebruikt. Zo wordt bij 1440p of lager Quality ingesteld, bij 4k wordt Performance gebruikt en bij 8k wordt de DLSS-instelling op Ultra Performance gezet.

De laatste nieuwe functie is een auto-exposure-instelling. Deze instelling berekent automatisch de belichtingswaardes voor ontwikkelaars en laat ontwikkelaars de beeldkwaliteit van scènes met een lager contrast verbeteren.

DLSS is een reconstructietechniek van Nvidia die de Tensor-cores van GeForce RTX-videokaarten gebruikt. De techniek rendert games in een lagere resolutie en schaalt ze weer op naar hogere resoluties. Machinelearning vult de ontbrekende details in. Met DLSS kunnen gamers zonder veel kwaliteitsverlies hogere framerates genereren.

Maandag demonstreerde Nvidia ook de werking van RTX-raytracing en DLSS op een Chromebook met een Arm-cpu van MediaTek, gecombineerd met een RTX 3060-gpu. Daarvoor gebruikte Nvidia een aangepaste versie van Wolfenstein: Youngblood.