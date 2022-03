AMD's DLSS-tegenhanger FidelityFX Super Resolution is beschikbaar vanaf 22 juni

AMD maakt FidelityFX Super Resolution op 22 juni beschikbaar via een driver-update. De feature is bedoeld om framerates in games te verhogen, door ze op een lagere resolutie te renderen en te upscalen. Het gaat om een tegenhanger voor Nvidia's DLSS.

FidelityFX Super Resolution, afgekort als FSR, krijgt vier instellingen: Ultra Quality, Quality, Balanced en Performance. Gebruikers kunnen daarmee kiezen voor meer focus op beeldkwaliteit of een hogere framerate. Details over de techniek en welke interne renderresoluties er gebruikt worden voor de verschillende instellingen, heeft AMD nog niet gegeven.

AMD demonstreerde FSR in combinatie met een RX 6800 XT-videokaart en de game Godfall in een 4k-resolutie met de Epic-preset voor grafische instellingen en raytracing ingeschakeld. Zonder gebruik van FSR zijn die settings goed voor een framerate van gemiddeld 49fps. Met FSR op de hoogste kwaliteit is dat 78fps en in de snelste Performance-modus loopt dat op tot 150fps.

Net als bij Nvidia's DLSS-techniek moeten games aangepast worden om gebruik te kunnen maken van AMD's FSR. Andere games dan Godfall heeft AMD nog niet getoond, maar in een presentatie claimt het bedrijf dat de Performance-modus in 'geselecteerde games' gemiddeld twee keer sneller is dan native 4k.

Godfall (4k-resolutie, Epic-preset, raytracing aan) FidelityFX Super Resolution-setting Framerate Uit 49fps Ultra Quality 78fps Quality 99fps Balanced 124fps Performance 150fps

FidelityFX Super Resolution-benchmarkresultaten van AMD

Werkt ook met Nvidia-gpu's

De techniek werkt in combinatie met videokaarten uit de Radeon RX 6000-, RX 5000- en RX 500-serie, alle Vega-videokaarten en alle Ryzen-apu's. De techniek werkt ook met andere videokaarten, waaronder Nvidia-videokaarten, maar AMD geeft daar geen officiële ondersteuning op.

AMD demonstreert de werking van FSR wel met een Nvidia GeForce GTX 1060-videokaart. In Godfall in een 1440p-resolutie met de Epic-preset haalt die game zonder de techniek gemiddeld 27fps en met Super Resolution op de Quality-instelling is dat volgens AMD 38fps, ofwel een prestatiewinst van 41 procent.

Nvidia's DLSS, wat staat voor deep learning super sampling, werkt alleen op GeForce RTX-videokaarten, omdat de Tensor-cores daarvoor worden gebruikt. AMD gebruikt geen speciale hardware voor zijn alternatief. Hoe de techniek van AMD precies werkt, heeft de fabrikant nog niet duidelijk gemaakt. Daardoor is het ook nog niet duidelijk in hoeverre de techniek vergelijkbaar is met DLSS. Wel spreekt de fabrikant over spatial upscaling-technologie.

Wenslijst voor FSR-ondersteuning

AMD komt met een wenslijst waar gebruikers aan kunnen geven bij welke games ze FSR-ondersteuning willen zien. AMD zal vervolgens ontwikkelaars van veel gekozen games benaderen met het verzoek om ondersteuning voor de techniek toe te voegen.

Volgens AMD zijn er dit jaar 'meer dan tien gamestudios en engines' die FSR gaan ondersteunen, maar concrete details daarover geeft de videokaartenmaker nog niet. Op 22 juni, als de techniek beschikbaar is, zal AMD daar meer duidelijk over maken.

AMD houdt een pagina bij waarop staat welke games FidelityFX ondersteunen. FidelityFX is echter de overkoepelende naam voor verschillende AMD-technieken en games hoeven die niet allemaal te ondersteunen. Per game zal aangegeven worden of er FSR-ondersteuning is.

Potentie voor consoles

AMD's FidelityFX-toolkit is eerder dit jaar al deels beschikbaar gemaakt voor de Xbox Series X en S. Het is de verwachting dat ook FSR beschikbaar komt via deze weg en dan toegepast kan worden voor consolegames. Ook Sony's PlayStation 5 heeft een RDNA 2-gpu van AMD, die de techniek kan ondersteunen.

Er is nog geen concrete informatie over het gebruik van FSR bij consolegames, maar de techniek heeft potentie om ingezet te worden in deze categorie. Consoles gebruiken al dynamische resoluties of upscaletechnieken zoals checkerboarding om de framerate te kunnen prioriteren. Bij consolegames zou FSR bijvoorbeeld toegepast kunnen worden om games van meer raytracingeffecten te voorzien.