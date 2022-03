AMD Advantage-gamelaptops krijgen minimaal 144Hz-scherm en goede koeling

AMD introduceert het AMD Advantage Design Framework voor laptops. Fabrikanten kunnen dergelijke laptops maken door aan bepaalde eisen voldoen. Naast AMD-gpu's en -cpu's, moeten de laptops voorzien zijn van minimaal een 144Hz-scherm en goede koeling.

Volgens AMD is het Advantage Design Framework opgezet om de volledige gebruikerservaring van laptopgebruikers te verbeteren. Naast eisen aan de hardware zijn er ook eisen aan de koeling; zo mogen de wasd-toetsen bij gebruik niet warmer dan 40 graden Celsius worden.

Om een laptop als AMD Advantage-model uit te brengen, moet deze voorzien zijn van een processor uit de Ryzen Mobile 5000-serie en een Radeon RX 6000M-videokaart. De laptop moet ondersteuning bieden voor AMD-technieken als Smart Access Memory en SmartShift, om stroom tussen de cpu en gpu te verdelen.

AMD Advantage-laptops moeten daarnaast voorzien zijn van een FreeSync Premium-gecertificeerd scherm met een minimale refreshrate van 144Hz en ondersteuning voor Low Framerate Compensation. Fabrikanten kunnen ips- en oledpanelen gebruiken, mits die een minimale helderheid van 300cd/m² halen en 100 procent van de sRGB-kleurruimte kunnen weergeven.

Verder moeten de laptops minimaal van een NVMe-ssd zijn voorzien, die vier PCI-e-lanes gebruikt. Ook moet de accu goed zijn voor minimaal tien uur aan video kijken. Het framework stelt geen eisen aan welke poorten er op de laptops moeten zitten.

Volgens AMD is er meerdere jaren gewerkt aan het framework, in samenwerking met verschillende pc-fabrikanten. Intel heeft al langer een soortgelijk concept met zijn Evo-platform, maar dat is gericht op dunne lichtgewicht laptops. Om daar aan te voldoen moeten laptops bepaalde connectiviteitsopties hebben en snel uit stand-by ontwaken. Een vergelijkbare tegenhanger voor gamelaptops heeft Intel niet.

AMD Advantage-laptops van ASUS, HP, Lenovo en MSI

Als voorbeeld van een laptop die ontworpen is volgens het framework, toont AMD de ASUS RoG Strix G15 AMD Advantage Edition. Daarin zit de Ryzen 9 5900HX-processor en RX 6800M-gpu. Er is keuze voor een 15,6"-scherm met een refreshrate van 300Hz bij een full-hd-resolutie, of 165Hz bij een 1440p-resolutie. De laptop gebruikt een vapor chamber en liquid metal-koelpasta en zou een accuduur van 11 uur hebben bij het kijken van video. ASUS komt ook met een RoG Strix G17 AMD Advantage Edition, met een 17,3"-paneel. Beide laptops zijn per direct verkrijgbaar.

HP is de tweede fabrikant die een gamelaptop volgens het keurmerk uitbrengt. Dat gaat om de HP Omen 16, die voorzien zal zijn van een Ryzen 9 5900HX en Radeon RX 6600. Dit model verschijnt 'binnenkort'. Lenovo en MSI brengen volgens AMD later dit jaar AMD Advantage-laptops uit.

ASUS RoG Strix G15 AMD Advantage Edition