AMD brengt Radeon RX 6800M, 6700M en 6600M voor laptops uit

AMD brengt drie Radeon RX 6000M-videokaarten op basis van RDNA 2-gpu's voor laptops uit. De Radeon RX 6800M, 6700M en 6600M worden tegenover de laptopversies van Nvidia's RTX 3080, 3070 en 3060 gepositioneerd.

De Radeon RX 6800M en RX 6700M zijn gebaseerd op de Navi 22-gpu, die AMD ook gebruikt voor zijn Radeon RX 6700 XT-videokaart voor desktops. In beide gevallen is de chip deels uitgeschakeld, er worden maximaal 40 compute units gebruikt. De RX 6600M heeft 28 compute units en is gemaakt op basis van de kleinere Navi 23-gpu, die nog niet in andere producten is gebruikt. De drie laptop-gpu's zijn voorzien van GDDR6-geheugen.

AMD geeft aan dat de RX 6800M in laptops een power target van 145 watt of hoger krijgt. Deze gpu is daarmee bedoeld voor de grootste gamelaptops, met een flinke koelcapaciteit. De RX 6700M heeft een power target maximaal 135 watt en bij de RX 6600M is dat maximaal 100 watt.

Volgens AMD is de RX 6800M in staat om moderne games in een 1440p-resolutie te draaien met framerates van gemiddeld 120fps. De RX 6700M is gericht op diezelfde resolutie met framerates van 100fps en de RX 6600M zou goed moeten zijn voor 100fps op full-hd.

AMD laat eigen benchmarks zien waarin de RX 6800M iets sneller is dan de RTX 3080 voor laptops. Voor deze test heeft AMD een ASUS Rog Strix Scar 15 G533QS-laptop gebruikt waarin de Nvidia-gpu maximaal 130W kan verbruiken. Er zijn ook RTX 3080-laptops waarin de gpu tot 150W kan verbruiken.

Laptops met de RX 6800M en RX 6600M zijn volgens AMD per direct verkrijgbaar. Modellen met de RX 6700M moeten 'binnenkort' volgen. Samen met de laptop-gpu's is ook het AMD Advantage Design Framework aangekondigd. AMD heeft dat samen met laptopfabrikanten opgesteld voor het maken van geoptimaliseerde gamelaptops met AMD-hardware.