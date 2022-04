Voormalig Unigine-ontwikkelaar publiceert grafische benchmarktool GravityMark

Voormalig Unigine-ontwikkelaar Alexander Zapryagaev heeft een gratis cross-platform, cross-api grafische benchmarktool uitgebracht gericht op het benchmarken van processen waarbij honderdduizenden objecten gerenderd worden.

GravityMark is ontwikkeld door Tellusim. Het bedrijf heeft een engine ontwikkeld voor professionele simulaties, visualisaties en vr-applicaties, en is opgericht door de voormalige Unigine-ontwikkelaar, die in 2018 vertrok bij Unigine. Het programma kan honderdduizenden objecten tegelijk renderen, waardoor het een goede stresstest is voor gpu's, vooral wat oudere.

GravityMark is voornamelijk gericht op het benchmarken van gpu-acceleratie en toont daarbij de ruimte, met duizenden astroïden in een gordel. Het programma is beschikbaar voor Linux, macOS en Windows, en ondersteunt OpenGL, Open GL ES, Vulkan, Direct3D 11, Direct3D 12 en Apple Metal. GravityMark is gratis te downloaden.