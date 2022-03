Nvidia levert al maanden geen RTX 3060 Ti-gpu's meer

Nvidia levert sinds een paar maanden geen gpu's meer voor gebruik in GeForce RTX 3060 Ti-videokaarten. Verschillende bronnen bevestigen dat tegenover Tweakers. Misschien speelt de grote populariteit van dit specifieke model bij miners een rol.

Verschillende grote componentenwinkels bevestigen dat ze al weken tot maanden geen RTX 3060 Ti-videokaarten meer hebben ontvangen, terwijl er nog wekelijks leveringen van de andere kaarten in de RTX 30-serie binnenkomen. Ook in de Pricewatch is er geen enkele RTX 3060 Ti beschikbaar en op de publieke overzichten van pas binnengekomen kaarten die sommige shops bijhouden, is de RTX 3060 Ti eveneens onvindbaar.

De aanvoer van RTX 3060 Ti-videokaarten lijkt te zijn vastgelopen na de release van de RTX 3060 eind februari. Het prestatieniveau gaf daarvoor niet direct aanleiding; in de benchmarks van Tweakers was de RTX 3060 Ti nog bijna een kwart sneller op 1440p-resolutie.

Bronnen bij winkels en videokaartfabrikanten geven diverse redenen waarom Nvidia de uitlevering van gpu's voor de RTX 3060 Ti op een laag pitje heeft gezet. Deze videokaart maakt bijvoorbeeld gebruik van dezelfde GA104-gpu als de RTX 3070. Als vrijwel alle geproduceerde gpu's geschikt zijn om in een RTX 3070 gebruikt te worden, is het voor Nvidia niet aantrekkelijk om de gpu's te kortwieken en als goedkopere RTX 3060 Ti's te leveren, zeker niet nu door de tekorten de verkoop van welke videokaart dan ook praktisch gegarandeerd is.

Een andere reden die mogelijk meespeelt, is dat de RTX 3060 Ti naar verluidt veruit de populairste videokaart was voor het minen van cryptocoins als ethereum. Doordat de geheugenbandbreedte identiek is aan die van de RTX 3070, levert hij vrijwel gelijke miningprestaties voor minder geld.

Vanuit Nvidia is er geen officiële end-of-lifeberichtgeving gekomen voor de RTX 3060 Ti, die pas een half jaar op de markt is. Vermoedelijk is het uitblijven van leveringen dan ook slechts tijdelijk. Enkele weken geleden kondigde Nvidia bijvoorbeeld nog aan dat er ook van de RTX 3060 Ti een nieuwe variant verschijnt met een hashratebeperking.