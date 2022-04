Gainward en Galax plaatsen GeForce RTX 3060 met GA104-gpu op websites

Gainward en Galax hebben nieuwe RTX 3060-videokaarten met een deels uitgeschakelde GA104-gpu op hun websites gezet. GA104-chips worden gebruikt in hoger gepositioneerde RTX 30-gpu's. De specificaties van de nieuwe RTX 3060 lijken echter ongewijzigd te zijn.

Gainward en Galax hebben de vernieuwde RTX 3060-varianten gepubliceerd op hun Chinese websites, merkte VideoCardz dit weekend op. Op de productpagina's staat dat die fabrikanten RTX 3060-videokaarten met een GA140-150-gpu aanbieden. Normaliter beschikken RTX 3060-videokaarten over een GA106-300- of GA106-302-gpu met 3584 CUDA-cores. GA104-gpu's zijn fysiek groter en worden gebruikt in de RTX 3060 Ti, RTX 3070 en RTX 3070 Ti.

VideoCardz schrijft dat de specificaties van de GA104-150-gpu echter grotendeels gelijk zijn aan die van de GA106-chips in de voorgaande RTX 3060-varianten. De chip beschikt wederom over 3584 CUDA-cores en ook de 192bit-interface en 12GB GDDR6-geheugen van de videokaart blijven ongewijzigd. De techwebsite speculeert dat het mogelijk is dat het aantal render output units is gewijzigd, of dat mogelijke gpu-specifieke functies zijn ingeschakeld. Dat is echter nog niet bevestigd. Het lijkt erop dat de RTX 3060-varianten met GA104-chip vooralsnog alleen in China worden verkocht. De adviesprijs zou ongewijzigd zijn ten opzichte van de GA106-versies.

Nvidia heeft de release van een RTX 3060-refresh met GA104-chip niet officieel aangekondigd. Met de nieuwe variant kan het bedrijf GA104-gpu's die vanwege defecten niet goed genoeg zijn voor een RTX 3060 Ti of hoger, alsnog gebruiken in een lager gepositioneerde RTX 3060. Die strategie wordt vaker toegepast. EVGA bracht vorig jaar in januari bijvoorbeeld een KO-variant van de GeForce RTX 2060, die beschikte over een deels uitgeschakelde RTX 2080-gpu.