Vijf RTX 3060's Round-up

Het zal je niet zijn ontgaan dat er op het moment enorme tekorten aan videokaarten zijn. Ook de modellen die we in deze round-up bespreken, zijn amper leverbaar. Als je ze al kunt kopen, is dat vaak voor veel meer geld dan de officiële adviesprijzen. Hoe dat komt, belichtten we recentelijk in een achtergrondartikel (Plus)​​​​.

We begrijpen als geen ander hoe frustrerend de situatie is als je nu in de markt bent voor een nieuwe videokaart. Toch hebben we besloten om door te gaan met het reviewen van videokaarten. Voor nu kun je maar beter te veel betalen voor een goede videokaart, dan voor een slechte. We hopen natuurlijk dat de situatie snel normaliseert en deze round-up dan een nuttig naslagwerk is voor wie een RTX 3060 wil kopen. Bovendien gaan we er toch vanuit dat veel tweakers het puur vanuit technische interesse leuk vinden om over videokaarten te lezen, ook als je ze niet direct kunt aanschaffen.