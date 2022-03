Gelijktijdig met de RTX 3080 Ti kondigde Nvidia de RTX 3070 Ti aan. Het bedrijf smeerde de benchmark- en reviewembargo's echter uit over twee dinsdagen met een week ertussen. De nieuwste kaart in de Ampere-familie moet 50 procent sneller zijn dan zijn voorganger, de 2070 Super, en met extra CUDA-, Tensor- en RT-cores moet de kaart uiteraard ook de reguliere RTX 3070 achter zich laten.

Sneller geheugen voor de GA104-gpu

Verreweg de meest in het oog springende specificatie van de RTX 3070 Ti is het type geheugen. Net als de veel luxere GeForce-kaarten in de RTX 30-serie beschikt de 3070 Ti namelijk over GDDR6X geheugen, wat nog hogere snelheden biedt dan normaal GDDR6. Dankzij een geheugensnelheid van 19Gbit/s over een 256bit-bus beschikt de 3070 Ti over 608GB/s geheugenbandbreedte, waar de 3070 het met 448GB/s moet doen. Dit betekent dat de RTX 3070 Ti over ruim 35 procent meer geheugenbandbreedte beschikt dan de normale RTX 3070, terwijl het aantal ingeschakelde rekenkernen op de RTX 3070 Ti slechts iets meer dan 4 procent hoger ligt. Omdat moderne gpu's haast per definitie beperkt zijn in hun prestaties door de totale bandbreedte van het geheugen, lijkt de RTX 3070 Ti op papier al een stuk interessanter dan de gewone RTX 3070. Of dat ook in de praktijk zo is, zoeken we uit in deze review.

De RTX 3070 Ti heeft een volledig ingeschakelde GA104-gpu, met alle 6144 cores actief. Dit is een kleine stap vooruit vanaf de normale RTX 3070, die op 5888 cores uitkomt. Toch ligt de tgp met 290W ruim 30 procent hoger. Hoe kan dat? Dit verschil is vrijwel geheel toe te schrijven aan het GDDR6X geheugen op de 3070 Ti, dat op veel hogere snelheden draait en flink meer energie verbruikt dan het normale GDDR6-geheugen zoals dat op onder andere de RTX 3070 wordt gebruikt.