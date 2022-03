Nvidia introduceert GeForce RTX 2050-, MX570- en M550-laptop-gpu's - update

Nvidia heeft drie nieuwe videokaarten voor laptops geïntroduceerd. Het bedrijf komt met een GeForce RTX 2050, naast een GeForce MX570 en MX550. Laptops met de nieuwe gpu's worden in de lente van 2022 geleverd.

De Nvidia GeForce RTX 2050 voor laptops beschikt standaard over 4GB aan GDDR6-geheugen met een bandbreedte van 112GB/s. De videokaart heeft daarnaast 2048 CUDA-cores. Dat zijn op papier meer CUDA-cores dan de RTX 2060 voor laptops, die over 1920 CUDA-cores beschikt. Nvidia bevestigt tegenover Anandtech echter dat de RTX 2050 beschikt over een GA107-gpu op basis van de Ampere-architectuur. Andere RTX 20-videokaarten zijn gebaseerd op de oudere Turing-architectuur. Nvidia heeft de interne opbouw van de CUDA-cores veranderd in Ampere en daarom zijn deze core-aantallen niet een-op-een te vergelijken.

Verder beschikt de GeForce RTX 2050-laptop-gpu over evenveel cores als de GeForce RTX 3050 voor laptops. De RTX 3050 heeft daarbovenop wel meer geheugenbandbreedte. Ook ligt de boostclock van de RTX 2050 lager. De gpu heeft daarmee een lagere tdp van 30W tot 45W. De eerste laptops met een GeForce RTX 2050 verschijnen in de lente van 2022.

De GeForce MX570 krijgt eveneens een GA107-gpu op basis van de Ampere-architectuur, terwijl de MX550 een TU117-chip op basis van Turing krijgt. Nvidia deelt echter weinig details over deze twee videokaarten. De fabrikant noemt geen core-aantallen en ook geen details over de geheugenopstelling. Het bedrijf meldt alleen dat de MX570 een 'hogere geheugensnelheid' heeft dan voorgaande gpu's in de MX-serie. Ook deze twee videokaarten verschijnen in de lente.

Update, 17.10: Aanvankelijk stond in het artikel dat zowel de MX570 als de MX550 een Ampere-gpu krijgen. De MX550 krijgt echter een Turing-chip. Het artikel is hierop aangepast. Met dank aan JackAvery.