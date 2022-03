Gerucht: Nvidia stelt GeForce RTX 3070Ti 16GB en GeForce RTX 3080 12GB uit

Volgens geruchten heeft Nvidia de nieuwe versies van zijn GeForce RTX 3070 Ti en GeForce RTX 3080 met meer geheugen uitgesteld. De GeForce RTX 3070 Ti 16GB komt pas in februari uit en de GeForce RTX 3080 12GB zou helemaal van de planning zijn verdwenen.

De geruchten zijn afkomstig van hardware-blogger Igor Wallosek. Volgens verschillende bronnen waarmee hij heeft gesproken is de GeForce RTX 3070 Ti 16GB uitgesteld tot later in 2022. Volgens eerdere geruchten zou Nvidia deze kaart komende vrijdag aankondigen en zou de 16GB-versie van de GeForce RTX 3070 Ti vanaf 11 januari te koop zijn.

Over de GeForce RTX 3080 12GB ging alleen het gerucht rond dat deze onderweg zou zijn, maar het was nog niet bekend wanneer. Volgens Wallosek wordt deze videokaart door ingewijden niet meer genoemd. De vertraging van de release van de twee videokaarten zou worden veroorzaakt door een tekort aan componenten, wat niet onwaarschijnlijk is gezien de chiptekorten momenteel.

Volgens de geruchten ligt de release van de GeForce RTX 3090 Ti nog wel op schema. Eerdere geruchten die VideoCardz naar buiten bracht meldde dat deze krachtigere versie van de GeForce RTX 3090 op 27 januari verschijnt. De bronnen van Wallosek bevestigen dit. De GeForce RTX 3090 Ti wordt mogelijk gepresenteerd tijdens CES in januari.

De aanhoudende chiptekorten zorgen ervoor dat de prijzen van videokaarten flink zijn gestegen de afgelopen tijd. Op basis van data uit Tweakers Pricewatch blijkt dat sinds september 2021 de prijzen van videokaarten gemiddeld met 25 procent is gestegen.