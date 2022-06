Gerucht: Nvidia brengt GeForce RTX 3090 Ti op 27 januari uit

Nvidia brengt mogelijk op 27 januari een GeForce RTX 3090 Ti uit. Dat blijkt uit uitgelekte documenten die in handen zijn van VideoCardz. Het bedrijf zou op 11 januari ook een GeForce RTX 3070 Ti 16GB uitbrengen.

VideoCardz meldt dat de GeForce RTX 3090 Ti op donderdag 27 januari 2022 in de verkoop gaat, om 15.00 uur Nederlandse tijd. De techsite heeft documenten ingezien die worden gedeeld met board partners van Nvidia, waarop bijvoorbeeld releasedata voor komende producten worden vermeld. Aankondigingsdata voor de RTX 3090 Ti ontbreken, maar Nvidia houdt op 4 januari een CES-presentatie. Volgens eerdere geruchten krijgt de komende videokaart iets meer CUDA-cores en sneller geheugen dan de GeForce RTX 3090.

De website heeft ook vernomen dat Nvidia op 17 december een GeForce RTX 3070 Ti 16GB zal aankondigen. Die moet vervolgens op 11 januari in de verkoop gaan. Deze videokaart wordt mogelijk grotendeels gelijk aan de huidige RTX 3070 Ti, met 6144 CUDA-cores en dezelfde kloksnelheden. De gpu beschikt enkel over 16GB geheugen, ten opzichte van 8GB in de huidige RTX 3070 Ti.

Er gingen eerder ook al geruchten rond over een GeForce RTX 3050 voor desktops. Deze videokaart moet onder andere een GA106-150-gpu met 3072 CUDA-cores en 8GB GDDR6-geheugen krijgen. VideoCardz schrijft nu dat deze videokaart op 4 januari wordt aangekondigd, tijdens de CES. Die videokaart moet vervolgens op 27 januari uitkomen, tegelijk met de vermeende GeForce RTX 3090 Ti. Eerder gingen geruchten rond dat deze videokaart in het tweede kwartaal van 2022 zou verschijnen. Het bedrijf zou verder nog met een GeForce RTX 3080 12GB komen, maar daarvoor is nog geen aankondigingsdatum of releasedatum bekend.