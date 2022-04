3DMark-scores van Nvidia GeForce RTX 3050 verschijnen online

Er zijn 3DMark-scores van de Nvidia GeForce RTX 3050-desktopvideokaart verschenen. De kaart is getest in de Fire Strike-, Time Spy- en Time Spy Extreme-benchmarks. Nvidia brengt de GeForce RTX 3050 voor desktops op 27 januari uit.

De eerste benchmarkresultaten van de GeForce RTX 3050 zijn onlangs verschenen in de 3DMark-database, zo werd opgemerkt door techwebsite VideoCardz. In de opgemerkte Fire Strike-scores haalt de videokaart een graphics-score van 15.843. In de Time Spy- en Time Spy Extreme-benchmarks liggen deze scores respectievelijk op 6865 en 3128.

Afbeeldingen via VideoCardz

Volgens VideoCardz scoort de RTX 3050 hiermee ongeveer 24 procent hoger dan de RX 6500 XT in Time Spy. De AMD-kaart behaalt in die benchmark een score van 4970. In de Fire Strike-benchmark scoort de RTX 3050 slechts een paar procent hoger van de RX 6500 XT. De hoger gepositioneerde GeForce RTX 3060 is in Time Spy en Fire Strike dan weer respectievelijk 30 procent en 42 tot 47 procent sneller, zo meldt de website. De huidige GeForce GTX 1660 Ti presteert in 3DMark ook iets beter dan de RTX 3050, hoewel bij die kaart functies als DLSS en losse cores voor raytracing ontbreken.

Nvidia brengt de GeForce RTX 3050 op 27 januari uit. De videokaart beschikt over een gpu met 2560 CUDA-cores en een boostclock van maximaal 1780MHz en een baseclock van 1550MHz. Verder beschikt de kaart over 8GB GDDR6-geheugen op een 128bit-geheugenbus. Er komt geen Founders Edition en aangepaste videokaarten van derde partijen krijgen een adviesprijs vanaf 249 dollar. Of de RTX 3050-kaarten ook daadwerkelijk voor die prijs in de verkoop gaan, is nog de vraag.