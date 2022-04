Dit jaar vond de CES in tegenstelling tot vorig jaar weer fysiek plaats, maar ook virtueel waren de aankondigingen van AMD en Nvidia natuurlijk gewoon te bekijken. We zetten in dit artikel de aangekondigde videokaarten van AMD en Nvidia naast elkaar en naast hun voorgangers. Zo kun je alvast een idee krijgen of je je geld voor deze videokaarten opzij moet leggen, of beter kunt doorsparen voor een van de grote broertjes. Dat sparen zul je waarschijnlijk toch wel moeten, want hoewel zowel AMD als Nvidia zijn kaarten voor het instapsegment bedoeld heeft, gokken we dat de aangekondigde adviesprijzen met het sinds de coronapandemie gebruikelijke korreltje zout genomen kunnen worden.

AMD kondigde zijn budget-Navi-kaart aan: de Radeon RX 6500 XT moet vanaf 19 januari door fabrikanten verkocht gaan worden en zou dan een vanafprijs van 199 dollar krijgen. Een tweede kaart, de RX 6400, zou enkel voor oem's leverbaar worden en is daarmee minder interessant.

Nvidia introduceerde op zijn beurt de GeForce RTX 3050. Die moet eind januari voor een adviesprijs vanaf 249 dollar door videokaartfabrikanten verkocht gaan worden. Net als AMD verkoopt ook Nvidia geen eigen versie van de kaart, een zogeheten Founders Edition, maar laat het de productie en verkoop aan derden over.

Voor de volledigheid noemen we ook Intel, dat zijn rentree in de videokaartmarkt maakt met de Arc-gpu. Die komt voor zowel laptops als desktops beschikbaar, maar details over de gpu zijn er nauwelijks; prijzen en specificaties houdt Intel nog onder de pet.

De kaarten van AMD en Nvidia zijn uitbreidingen op hun huidige generatie, maar moeten een breder publiek aanspreken. Beide fabrikanten prijzen hun kaarten aan als instapkaarten voor 1080p-gaming. De specificaties zijn daar ook naar, net als de adviesprijzen. We zetten de belangrijkste specificaties van de kaarten naast elkaar en vergelijken die onderling en met vorige generaties. Van de daadwerkelijke prestaties kunnen we slechts een schatting maken. Als de kaarten beschikbaar komen, zetten we ze uiteraard naast elkaar om ze in de praktijk te testen.