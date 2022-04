AMD brengt Radeon RX 6400 uit in de losse verkoop voor 159 dollar

AMD heeft zijn Radeon RX 6400-desktopvideokaart beschikbaar gesteld voor in de losse verkoop. Deze 6nm-gpu was eerder alleen verkrijgbaar in voorgebouwde pc's van oem's. De RX 6400 krijgt een adviesprijs van 159 dollar.

AMD heeft de Radeon RX 6400 stilletjes beschikbaar gesteld, zo schrijft ook The Verge. Verschillende fabrikanten hebben modellen op basis van deze gpu uitgebracht, waaronder ASRock, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire en XFX. AMD heeft daarbij alleen de adviesprijs van 159 dollar gecommuniceerd, wat inclusief btw neerkomt op 176 euro. Duitse techwebsite ComputerBase merkt op dat er inmiddels varianten in Europa zijn opgedoken vanaf 185 euro. De gpu komt vooral beschikbaar in relatief compacte modellen met single- of dualslotontwerp.

De Radeon RX 6400 is een 6nm-gpu die is gebaseerd op de RDNA2-architectuur. De videokaart beschikt over 12 compute-units, voor een totaal van 768 streamprocessors. AMD zet de gameclocks standaard op 2039MHz, met een boostfrequentie tot 2321MHz. Daarbij heeft de RX 6400 4GB GDDR6-geheugen op een 64bit-geheugenbus, met een totale bandbreedte van 128GB/s. De kaart heeft ook 16MB Infinity Cache. AMD voorziet de Radeon RX 6400 van een PCIe 4.0 x4-interface, net als de RX 6500 XT.

AMD kondigde de Radeon RX 6400 eerder al aan, samen met de hoger gepositioneerde RX 6500 XT. Eerder was de RX 6400 alleen beschikbaar voor oem's, waardoor deze niet verkrijgbaar waren in de losse verkoop. Er gingen al langer geruchten rond dat AMD de RX 6400 later los beschikbaar zou stellen. Volgens diezelfde geruchten komt AMD binnenkort ook met een nieuwe reeks RX 6000-refreshkaarten met snellere 18Gbit/s-geheugenmodules. Die moeten in mei verschijnen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Enkele AMD Radeon RX 6400-videokaarten