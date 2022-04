De AMD Radeon RX 6500 XT is AMD’s nieuwste toevoeging aan zijn RX 6000-serie. De kaart wordt uitgebracht in een periode waarin grote tekorten en hoge prijzen in de hardwarewereld nog aan de orde van de dag zijn. Met weinig indrukwekkende specificaties spreekt de RX 6500 XT niet tot de verbeelding, maar daarom zullen cryptominers hem ook links laten liggen, is het idee. Blijven er dan wel genoeg grafische spierballen over om hem voor alle andere gebruikers interessant te maken?

Het kloppende hart van de RX 6500 XT is de Navi 24-gpu, die we voor het eerst zien verschijnen. De Navi 24-gpu beslaat 107mm² aan oppervlakte, wat een stuk kleiner is dan de 237mm² van de Navi 23-gpu, die gebruikt wordt voor de RX 6600 en 6600 XT. Opvallend is dat de Navi 24-chip als allereerste gpu op TSMC’s N6-procedé wordt gemaakt. In de marketingwereld is dat een echt 6nm-proces; in de praktijk gaat het om een doorontwikkelde versie van het N7-procedé dat we al kennen van onder andere de eerder uitgebrachte RX 6000-kaarten.

In heel veel opzichten krijg je met de RX 6500 XT precies een halve RX 6600 XT. Het aantal shaders, tmu’s en rops, de Infinity Cache, de geheugenbus en geheugengrootte: het is allemaal de helft van wat we op die kaart aantreffen. 1024 shaders in 16 compute-units is geen enorme hoeveelheid, zeker als je bedenkt dat de onlangs aangekondigde Ryzen 6000-serie apu’s beschikt over geïntegreerde graphics met 12 compute-units van dezelfde architectuur.

Omdat de RDNA2-architectuur zijn hardwarematige ondersteuning voor raytracing ingebakken heeft zitten in zijn compute-units, krijg je hier ook op de RX 6500 XT ondersteuning voor. Voor AMD is het mooi om bij een dermate kleine chip te kunnen roepen dat hij raytracing ondersteunt. In de praktijk zal het echter om zulke lage prestaties in games gaan, dat weinig kopers primair hierom voor deze kaart zullen kiezen. De Navi 24-gpu wordt overigens niet exclusief voor desktopkaarten gemaakt, voor laptops wordt hij gebruikt in de vorm van de RX 6500M en RX 6300M.

Grote beperkingen in de specificaties

Op papier ziet de RX 6500 XT er in eerste instantie goed uit, met de RDNA2-architectuur, ondersteuning voor raytracing en de aanwezigheid van Infinity Cache. Dat verandert echter snel als we kijken naar de andere specificaties. De RX 6500 XT wordt enkel uitgebracht als 4GB-kaart; er zullen vooralsnog geen modellen uitkomen met meer vram. In 2022 is een nieuwe videokaart met maar 4GB uitbrengen een opmerkelijke keuze, zelfs als hij gericht is op instap-1080p-gaming. Zodra de geheugenbuffer ontoereikend is, wordt het systeemgeheugen gebruikt om de benodigde data uit op te halen. Deze situatie is op zichzelf al onwenselijk, maar bij de RX 6500 XT gaat dit ook nog eens over een smalle verbinding van maar vier PCIe-lanes. Dat is de helft van zijn voorganger en is op PCI Express 4.0 al krap te noemen. Op een systeem beperkt tot PCI Express 3.0, wat geen ondenkbare situatie is voor deze budgetkaart, kun je die snelheid nog eens halveren.

De Radeon RX 6500 XT beschikt over slechts vier PCIe-lanes, wat ook aan het beperkte aantal datapaden op het pcb is te zien.

Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan de prestaties van de RX 6500 XT, althans op papier, maar ook op de features valt wat aan te merken. Om de chipgrootte te beperken, is namelijk ook gesneden in de mogelijkheden op het gebied van video. De kaart kan H.264 en H.265 wel hardwarematig decoderen, maar niet coderen. Ondersteuning voor AV1 is bovendien geheel afwezig, in tegenstelling tot bij andere RX 6000-kaarten. Ook is het aantal displaystreams in de chip beperkt, waardoor er maar twee beeldaansluitingen mogelijk zijn. Het is aan de partners om te kiezen voor HDMI, DisplayPort of een combinatie van beide.

De typical board power van de RX 6500 XT bedraagt 107W. Daarmee heeft de kaart een losse pegconnector nodig. Van de 6500 XT zullen ook geen lager geklokte versies uitkomen die zonder extra voeding toekunnen, maar daarvoor heeft AMD de RX 6400 bedacht. Dit kaartje zal enkel voor oem's beschikbaar komen en draait op een deels uitgeschakelde Navi 24-gpu met lagere kloksnelheden.

De adviesprijs van de Radeon RX 6500 XT, voor zover deze niet al vóór de launch compleet theoretisch bleek, komt uit op 215 euro ofwel 199 dollar.