Wie weleens in de auto zit en dan de radio aan heeft, kon amper aan de zin ‘de meest realistische Formule 1-game ooit’ ontkomen. Aan de hand van kampioenskandidaat Max Verstappen wordt F1 in Nederland steeds populairder en dus pakte Electronic Arts groots uit met de release van de jaarlijkse F1-game. Wacht even, EA? Ja. De racegame wordt sinds jaar en dag gemaakt door het Engelse Codemasters, maar dat bedrijf werd afgelopen jaar overgenomen door EA Sports. Of de invloed van die overname al merkbaar is in F1 2021 valt te bezien, al zie je bij het opstarten van je game nu uiteraard een EA Sports-logo. Of F1 2021 inderdaad de meest realistische F1-game ooit is, is dan weer een heel andere vraag.

Het antwoord op die vraag zullen we je maar meteen geven: ja, F1 2021 zou best eens de meest realistische weergave van de sport kunnen zijn die ooit in een game te zien is geweest. Dat kun je weerleggen door te wijzen naar de oude Grand Prix-games van Geoff Crammond, die bekendstond om zijn perfectionisme. Zijn creaties waren, zeker gezien de middelen van die tijd, bijzonder. Tegelijkertijd is een game uit het Grand Prix-tijdperk naast F1 2021 leggen natuurlijk een vergelijking van appels en peren. F1 2021 profiteert van moderne technologie en van de inmiddels meer dan tien jaar ervaring die Codemasters heeft met het maken van Formule 1-games. Daarbij zagen we niet elk jaar een even grote stap vooruit, maar over het geheel genomen steeg de lijn altijd. F1 2021 zet die trend door, op vrijwel alle mogelijke manieren.

Zo beschikt de game over een geheel nieuwe, verhalende hoofdmodus genaamd Braking Point, waarin je niet alleen wedstrijden rijdt, maar ook betrokken wordt bij een verhaal over twee coureurs die het als teamgenoten met elkaar aan de stok krijgen. Daarnaast zijn er allerlei aanpassingen te vinden in de carrièremodus en My Team, die deze bekende spelmodi leuker moeten maken. De multiplayer heeft een centralere plek in de game gekregen, waarbij de competitieve kant is losgetrokken voor een apart e-sportgedeelte. En dan is er natuurlijk de audiovisuele kant van het verhaal, waarin - mede dankzij de komst van de nieuwe consoles - ook een stap vooruit is gezet.

Dat is voor een game die jaarlijks toch meer een evolutie dan een revolutie laat zijn alvast een prima lijstje. Wat ontbreekt er dan nog? Welnu, er zijn features waar veel liefhebbers van de game al jaren om vragen en die ook in F1 2021 weer ontbreken. De meest in het oog springende daarvan is ondersteuning voor virtual reality. Dat dit opnieuw ontbreekt in het spel is een keuze en dit jaar heeft Codemasters niet veel losgelaten over de redenen erachter. Vorig jaar werd nog gezegd dat de engine te complex was om een vr-versie mee te maken. Wellicht klopt dat, maar misschien heeft het bouwen van een vr-modus in het spel ook te weinig meerwaarde voor Codemasters. Aangezien ontwikkelaars van andere racegames, zoals iRacing en Assetto Corsa, er wel in zijn geslaagd vr aan te bieden, zal het ontbreken ervan voor sommige racegamers met een vr-set vast reden zijn om de F1-game andermaal links te laten liggen.

Dat is een keuze die puristen natuurlijk wel vaker zullen hebben gemaakt. De F1-games van Codemasters zijn nooit bedoeld om een ultieme simulatie te zijn. In het verleden hebben we het weleens gehad over het verschil tussen een leuke racegame en een ultieme simulatie. Games in die laatste categorie zijn vaak lastiger om te spelen. Ze kennen een hoge drempel, vragen een flinke tijdinvestering en veel oefening van spelers, maar geven ook voldoening. Het zijn de simulatoren die het dichtst bij het echte werk komen. F1 2021 moet vooral leuk zijn. De sport moet zeker in beeld herkenbaar zijn, maar iedereen moet een digitale bolide over de circuits kunnen sturen: dát is het uitgangspunt. Mede daarom is F1 2021 op verschillende plaatsen nog wat toegankelijker geworden en zal het, ondanks dat je echt een pittige uitdaging krijgt als je alle rijhulpen uitschakelt, nooit zo realistisch worden als een op simulatie gerichte racegame.