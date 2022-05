Codemasters haalt 3D Audio voor koptelefoons tijdelijk uit PS5-versie F1 2021

Ontwikkelaar Codemasters heeft de 3D Audio-functie voor koptelefoons tijdelijk uit de PS5-versie van F1 2021 gehaald. De studio geeft aan dat dit gebeurt vanwege audioproblemen, maar geeft daarbij geen details. Het is niet bekend wanneer de feature terugkeert.

"3D Audio voor koptelefoons is tijdelijk uitgeschakeld op PS5", schrijft de studio in de patchnotes van update 1.06 op de website van uitgever en moederbedrijf EA. "Deze functie zal weer worden ingeschakeld zodra de daaraan gerelateerde audioproblemen zijn opgelost." Het is niet bekend met wat voor problemen de functie precies kampte. Update 1.06 lost verder verschillende bugs op, naast andere fixes en aanpassingen.

Het is de tweede keer dat Codemasters een functie uit F1 2021 moest uitschakelen in de PS5-versie. Vorige maand schakelde de studio tijdelijk raytracing uit voor die uitgave van het spel, waarbij het bedrijf aangaf dat dit nodig was vanwege prestatieproblemen. De feature werd een week later opnieuw geïntroduceerd, in update 1.05.

F1 2021 verscheen op 16 juli voor pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Naast de jaarlijkse updates aan auto's en coureurs, bevat het spel een nieuwe Braking Point-verhaalmodus en een carrièremodus met co-op. Spelers kunnen daarnaast op ieder moment een carrière starten aan de hand van de huidige stand in het echte F1-kampioenschap.