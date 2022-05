EA brengt F1 2021 met nieuwe verhaalmodus op 16 juli uit

EA heeft F1 2021 aangekondigd. De game krijgt een nieuwe verhaalmodus waarin spelers zich vanuit de Formule 2 opwerken naar de Formule 1. Naast racen draait die modus ook om drama naast de baan. F1 2021 krijgt daarnaast ook een carrièremodus met co-op.

De verhaalmodus heet Braking Point en daarin ervaren spelers volgens de makers 'de rivaliteit, emotie en toewijding' om te presteren op het hoogste niveau. Devon Butler, het personage uit F1 2019 dat in die game een sterke rivaal van de speler is in het singleplayergedeelte, keert daarbij terug. Volgens ontwikkelaar Codemasters is de nieuwe verhaalmodus al jaren in de maak.

Braking Point staat los van de carrièremodus, die ook weer in het spel zit en uitgebreid zal worden. Zo komt er een co-opmodus, waarin twee spelers als teamgenoten of als concurrenten een seizoen kunnen doorlopen. Ook nieuw is een optie om een carrière in het spel te starten die synchroon loopt aan het echte Formule 1-seizoen. Dat kan op ieder moment van het jaar. De huidige stand van het F1-seizoen wordt dan als basis gebruikt voor de start.

Verder heeft de game een Mijn Team-modus, splitscreen voor twee spelers, een modus voor korte F1- of F2-seizoenen en een multiplayermodus met e-sportsintegratie. F1 2021 zal alle officiële circuits en auto's van het Formule 1-seizoen van dit jaar bevatten, maar drie nieuwe circuits worden pas na de release toegevoegd. Dat gaat om Portimão, Imola en Jeddah. Wanneer die circuits klaar zijn, is nog niet bekend. De tracks komen als gratis dlc naar het spel.

Codemasters is nog altijd de ontwikkelaar van de officieel gelicentieerde F1-games, maar EA Sports is nu de uitgever, nadat EA Codemasters heeft overgenomen. F1 2021 krijgt op de Xbox Series X en S en PlayStation 5 'een visuele boost' en snellere laadtijden ten opzichte van de versie voor de oudere consoles. De pc-versie verschijnt op Steam voor 60 euro, de consoleversies kosten 70 euro.

EA en codemasters hebben nog geen gameplay getoond van F1 2021. De eerste trailer focust op sfeerbeelden over de nieuwe verhaalmodus. Wel zijn er wat renders van F1-bolides te zien, maar volgens de ontwikkelaar zijn die nog niet definitief.