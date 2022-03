Titel F1 2021 Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One Ontwikkelaar Codemasters Uitgever Electronic Arts Releasedatum 16 juli 2021

Het is een roerige tijd voor Nederlandse fans van de Formule 1. Natuurlijk zijn er de successen van Max Verstappen in zijn Red Bull Racing-auto, maar tegelijkertijd is er onzekerheid over de toekomst van de sport in ons land als het gaat om de vraag hoe races worden uitgezonden op televisie. Onlangs werd bekend dat Ziggo de uitzendrechten vanaf 2022 kwijt is en dat een Scandinavische partij de koningsklasse van de autosport in Nederland op tv zal brengen, via een nieuw te lanceren zender. Wat dat betekent voor F1 Live en wat een abonnement op die zender zal gaan kosten, is nog niet bekend. Eén ding blijft gelukkig een zekerheidje: Codemasters voorziet de sport ook dit jaar van een officiële videogame, waarbij Verstappen dit keer zelfs wereldwijd op de cover prijkt. Onlangs kreeg Tweakers alvast een overzicht te zien van wat er allemaal nieuw is in F1 2021 en uiteraard konden we ook een paar rondjes rijden, op een beperkt aantal banen.

“Is het weer gewoon dezelfde game of doen ze dit keer echt iets anders?” Het is de vraag die we het vaakst horen als we iemand vertellen dat we de nieuwe F1-game hebben gespeeld. Die vraag is natuurlijk niet vreemd. Elk jaar bevat de game wel wat veranderingen en vernieuwingen, maar vaak gaat het om veranderingen in de kantlijn. Aan het racen zelf, aan het gevoel dat je krijgt op de baan, verandert in de regel weinig. De F1-game blijft wat dat betreft in de zone tussen simulatie en arcade in zitten, waarbij spelers zelf kunnen instellen aan welke kant van het spectrum ze willen racen. Toch komt ook de meest realistisch ingestelde versie van de game niet in de buurt van de echte racingsims waar puristen al jaren mee weglopen. Wel slaagt de F1-game er steeds prima in het gevoel van F1 naar gaming te brengen. Lekker de strijd aangaan met de AI of online met andere spelers kan prima. Maar goed, dat is al jaren zo en dus niet nieuw. F1 2021 moet dus óf wijzigingen doorvoeren in die basis, of daar omheen veel nieuwe dingen laten zien.

Nu hebben we de game lang niet uitgebreid genoeg kunnen spelen om hier al een weloverwogen verdict over te geven, maar de eerste indrukken zijn dat er in de basis niet veel is veranderd. We meenden wel duidelijkere verschillen tussen de F1-wagens te voelen, maar dat kan toeval zijn geweest, temeer omdat we het spel vooralsnog alleen met een controller hebben kunnen spelen. Wat we wel weten, is dat aan de achterliggende strategie niets is gewijzigd. F1 2021 moet net als zijn voorgangers een spel zijn dat voor gamers van allerlei niveaus geschikt is. Dat betekent dat de game nooit écht arcade zal zijn, maar ook nooit écht simulatie: dat zou in beide gevallen een grote groep gamers doen afhaken. Er blijft dus opnieuw een game over die ertussenin valt en die gamers zelf een van de twee kanten op kunnen tweaken. Op dat vlak is er wel wat nieuws onder de zon, want in F1 2021 is er weer meer in te stellen. Er hoort nu bijvoorbeeld een gloednieuwe Expert-modus bij die de Career Mode en My Team lastiger maakt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat andere teams makkelijker punten voor hun research & development vergaren zodat ze in het ontwikkelen van de auto op gelijk niveau blijven met jou, of je zelfs iets voor blijven. Dat maakt de Career Mode uiteraard wat lastiger.

Verhaalmodus: Braking Point

Die Career Mode blijft samen met My Team verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de offline gameplay, maar of je ze kunt bestempelen als de belangrijkste modi valt nog te bezien. Codemasters heeft namelijk weer een nieuwe verhaalmodus klaarstaan, genaamd Braking Point. In dat verhaal beleef je hoe het jonge talent Aiden Jackson in 2019 begint in de Formule 2, om vervolgens de F1 te bereiken in 2020 en daar in 2021 hopelijk te winnen. Uiteraard gaat dat alles gepaard met allerlei bijzondere momenten op en buiten de baan. Je zult er niet alleen bekende figuren uit de paddock tegenkomen, maar ook een oude bekende. Devon Buter is een naam die je misschien nog wel kent als je in F1 2019 het verhaal hebt doorgespeeld. Hij was de grote tegenstrever van de hoofdpersoon in dat verhaal en zal dit keer Aiden Jacksons belangrijkste uitdager zijn. Daarnaast kent het verhaal tal van andere personages, waaronder familieleden van andere coureurs. Hun aanwezigheid moet meer gestalte geven aan het leven van F1-coureurs buiten het circuit. Codemasters maakt direct duidelijk dat de sfeer die in de Netflix-serie Drive to Survive wordt neergezet een belangrijke inspiratiebron is geweest voor Braking Point. Deze verhaalmodus zou gamers vijf tot zes uur moeten bezighouden.

De meningen over zo’n verhaaltje in een F1-game - of in Codemasters-games in het algemeen - zijn verdeeld, maar met Drive to Survive als bron zou het nog best aardig kunnen worden. Toch weet je dat dit met vijf á zes uur gameplay niet het hoofdmenu van de game zal zijn. Gelukkig heeft F1 2021 naast Braking Point voldoende andere ijzers in het vuur. Zo zijn er binnen de eerdergenoemde Career Mode en My Team ook allerlei vernieuwingen te vinden. Een van de fijnste nieuwe features in de Career Mode is dat je trainingen tijdens Grand Prix-weekenden niet meer helemaal zelf hoeft af te werken om toch R&D-punten te kunnen verdienen. Je kunt simpelweg tijd alloceren aan bepaalde doelstellingen. Hoe meer tijd je ergens aan besteedt, hoe groter de kans dat het betreffende doel wordt bereikt, maar hoe minder tijd je overhoudt voor andere doelen. Je kunt zelf kiezen hoe krap je wil plannen en hoeveel risico op mislukte trainingen je loopt. Uiteraard is het zelf afwerken van de vrije trainingen om zo een maximaal aantal punten binnen te harken gewoon nog een optie. Ook daarbij is trouwens wat stroomlijning zichtbaar: de trainingen richten zich duidelijker op racepace of kwalificatiesnelheid, terwijl je andere dingen, zoals het rijden van de ideale lijn of het rijden van een specifieke snelle sector, in elke training mee kunt pakken. Verder valt in de Career Mode op dat het menu rond research & development is veranderd. De oude ‘R&D-tree’ is verdwenen. Hier zijn overzichtelijkere menu’s per onderdeel voor in de plaats gekomen.

Carrière met twee personen

Behalve dat kent de Career Mode nog een aantal wijzigingen. Een leuke is dat je niet helemaal aan het begin van het kampioenschap hoeft te starten. F1 2021 kent de Real-Season Start-optie. Kies je daarvoor, dan laadt het spel de resultaten in van de tot nu toe gereden races in het echte F1-kampioenschap. Je begint je seizoen of carrière dan op het punt waar de Formule 1 op dat moment is, waarbij er wat R&D-werk wordt gesimuleerd. Een andere leuke toevoeging is de optie om de Career Mode met twee personen te spelen. Samen een kampioenschap rijden kon altijd al, maar nu kun je samen een carrière afwerken, compleet met transfers naar andere teams. Je kunt er zelf voor kiezen of je voor de Contracts-mode gaat of voor Co-op. In het eerste geval kunnen beide spelers afzonderlijk met andere teams praten en eventueel een overstap maken, dus zul je waarschijnlijk vooral tegen elkaar racen. In Co-op verhuis je als rijdersduo samen naar andere teams en blijf je altijd elkaars teamgenoot.

In My Team vallen in de eerste plaats zeven nieuwe gezichten op van bekende coureurs die je kunt inhuren als teamgenoot voor je eigen team. Althans, als je de Digital Deluxe Edition bestelt. We hebben het nog niet met zoveel woorden gehoord, maar het lijkt erop dat de zeven coureurs niet beschikbaar zijn voor gamers met de gewone editie van de game, al achten wij het ook niet ondenkbaar dat je ze tegen betaling los kunt toevoegen. Zo niet, dan zou dat jammer zijn, want dan mis je Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, David Coulthard, Jenson Button, Felipe Massa en Nico Vlogsberg. Het verdienmodel daargelaten is het gaaf om een aantal absolute legendes in de game te hebben en voor je team te laten rijden. Codemasters benadrukt dat je zeker in het begin niet zult kunnen betalen, maar wellicht kun je wat later je eigen teammate-drama creëren met iemand als Senna, die natuurlijk niet bekendstond als een fijne teamgenoot.

Wat opvalt bij het voorstellen van de zeven oude coureurs is dat ze allemaal waarderingen op vier vlakken hebben gekregen: experience, racing, awareness en pace. Uiteraard staan ze daar niet alleen in, want de normale coureurs van de F1-grid hebben die beoordelingen ook gekregen. Omdat die beoordelingen nog niet definitief zijn, heeft Codemasters ons gevraagd de stats nog niet te tonen, want je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat dit per definitie voer voor discussie is. Deze eigenschappen zeggen echter niet alles over hoe goed een coureur zal presteren. Elke coureur heeft namelijk ook een bepaalde waarde voor focus en die is heel belangrijk. De net genoemde basiseigenschappen veranderen niet tijdens een seizoen of carrière, maar de focus wel. Die focus moet je zien als de sleutel die het benutten van de vaardigheden mogelijk maakt. Is de focus niet optimaal, dan is het behalen van een topprestatie nog steeds wel mogelijk, maar de kans wordt kleiner. Is de focus hoog, dan is de kans op een zeperd nog steeds aanwezig, maar het is dan waarschijnlijker dat de coureur in kwestie op de toppen van zijn kunnen zal presteren. Focus beïnvloedt je als teambaas en teamgenoot op allerlei manieren. Verbeter je de auto, dan wordt de coureur daar blij van. Zeg je positieve dingen over de coureur of je team in de media, dan werkt dat ook positief uit op de focus. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar, al zou kritiek op het juiste moment een positief effect kunnen hebben. Helaas hebben we er nog niet mee kunnen spelen, dus hoe goed dit allemaal werkt, valt af te wachten.

Ook niet getest, maar wel belangrijk, is de multiplayer. Codemasters belooft hier de nodige wijzigingen in door te voeren die spelers van een optimaal passende race-ervaring moeten voorzien. Daar horen nieuwe filters bij, zodat je nog beter de juiste lobby kunt kiezen, maar ook een sterk uitgebreid non-competitief deel van de modus. Gamers gaven aan dat ze wel tegen serieuze tegenstanders willen spelen, maar niet altijd per se in de ranked modus. Om die reden zijn er in F1 2021 Social Play-lobbies te vinden die zijn onderverdeeld in Beginner en Experienced. Tijdens online races kun je door allerlei nieuwe opties in customization je stempel nog wat meer drukken op je rijder en je auto, mede doordat je nu zelf kunt kiezen wat er op de binnenkant van de halo in jouw auto moet staan. Een ander leuk puntje in customization is dat je zelf een ‘Victory call’ kunt kiezen. F1-rijders hebben de neiging na een overwinning vaak dezelfde dingen over de boardradio te roepen en je kunt in F1 2021 dus kiezen wat dat voor jouw rijder moet zijn.

120Hz en DualSense-features

Tijdens de races die we op circuits onder meer Bahrein, Spa en Melbourne reden, hebben we uiteraard op de graphics gelet. Al te grote verschillen met vorig jaar konden we daarbij niet direct bespeuren, al valt wel op dat de gezichten van de rijders er iets beter uit lijken te zien. Daar komt bij dat de nieuwe generatie consoles natuurlijk nieuwe dingen mogelijk maakt. De game beschikt bijvoorbeeld over raytracing, al is dat alleen buiten het live racen om, dus tijdens replays, bij tussenfilmpjes en in de showroom. Daarnaast kent de Xbox Series X 120Hz-ondersteuning en worden op de PlayStation 5 de adaptive triggers ondersteund, zodat gamers die met een controller racen de grip die de banden hebben beter zouden moeten kunnen voelen. Wel is het jammer dat deze werelden - Xbox en PlayStation dus - los van elkaar blijven bestaan. Er is crossplatformplay binnen de merken, dus PS4 versus PS5 en Xbox One X/S versus Series X/S, maar niet tussen de verschillende platformen. En ach, ten overvloede: over een eventuele VR-modus werd met geen woord gesproken.

Voorlopige conclusie

Mocht je het idee hebben dat je in deze preview weinig hebt gelezen over rijgedrag en of daar veranderingen in zijn aangebracht, dan klopt dit. Dat onderdeel bewaren we voor wanneer we wat uitgebreider hebben kunnen racen, dus richting de review. Duidelijk is in elk geval dat er rond de races weer voldoende veranderingen zijn te vinden, met de verhaalmodus Braking Point, enkele ‘quality of life’-verbeteringen in de Career Mode en My Team, én de Career Mode voor twee spelers als belangrijkste toevoegingen. Gezien de populariteit van de Formule 1 op dit moment kan het bijna niet anders of F1 2021 wordt een heel succesvolle editie, ook al lijkt het op voorhand weer om een release te gaan waarover we volgend jaar zeggen ‘hoe anders was F1 2021 nou écht?’