F1 TV Pro-streamingdienst blijft na 2021 beschikbaar in Nederland

De F1 TV Pro-streamingdienst voor het live bekijken van de Formule 1-races blijft vanaf volgend jaar beschikbaar in Nederland. Omdat de uitzendrechten in Nederland vanaf 2022 van Ziggo overgaan naar de Nordic Entertainment Group, waren er geruchten dat F1 TV zou verdwijnen.

De Formule 1 benadrukt in een officieel persbericht dat F1 TV Pro beschikbaar zal blijven. Over het goedkopere F1 TV Access-abonnement, zonder de mogelijkheid om de races live te kijken, wordt niets gezegd. Er zijn landen zoals Duitsland waar de exclusieve Formule 1-uitzendrechten met zich meebrengen dat er geen plaats meer is voor de F1 TV-streamingdienst, maar dat zal van 2022 tot en met 2024 dus niet de situatie in Nederland zijn. Het is onbekend of F1 TV Pro vanaf volgend jaar voor iedereen beschikbaar blijft, of dat dat alleen geldt voor al bestaande abonnees.

Verder bevestigt de Formule 1 dat het Scandinavische bedrijf Nordic Entertainment Group een driejarige overeenkomst heeft getekend voor de uitzending van de wedstrijden. Dat betekent volgens de organisatie achter de races dat vanaf 2022 in Nederland de Formule 1-weekenden exclusief op de 'Viaplay-streamingdienst' zijn te bekijken. Daarbij wordt niets gezegd over een eventuele tv-zender, al wordt daar wellicht wel op gedoeld.

Elk jaar zal de Grand Prix in Zandvoort in Nederland worden uitgezonden op een 'free-to-air basis'. Daarnaast zal Viaplay in totaal zes races gratis beschikbaar maken, waarbij de Zandvoort-race is inbegrepen. Nadere details daarover worden niet gegeven, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk betekenen dat er voor deze races geen versleuteling is, waardoor de beelden gratis te ontvangen zullen zijn.

De Formule 1 zegt dat nadere informatie over de beschikbaarheid van Viaplay en het prijsniveau gaandeweg wordt bekendgemaakt. Via ViaPlay zijn niet alleen de races te volgen, maar ook de kwalificaties, de vrije trainingen en nadere programmering rondom de race-evenementen. Dat zal gebeuren vanuit een 'exclusieve studio in Amsterdam'.

Dinsdag werd duidelijk dat Ziggo per 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 verliest. Die gaan naar de Nordic Entertainment Group. Dit bedrijf heeft waarschijnlijk het hoogste bod gedaan en daarmee Ziggo overboden. Volgens Sportmarketeer Chris Woerts, die maandagavond tijdens een uitzending van het tv-programma Veronica Inside al de informatie over de uitzendrechten naar buiten bracht, zou de Nordic Entertainment Group per jaar dertig miljoen euro betalen voor de rechten op de Formule 1. Ook dartswedstrijden en de Duitse Bundesliga zouden overgaan naar Viaplay.