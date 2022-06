Apple SignTime-dienst verbindt Apple Store-klanten via telefoon met gebarentolk

Apple brengt donderdag SignTime uit. Dit is een dienst voor mensen met een beperking, waarbij klanten via hun telefoon of browser rechtstreeks met AppleCare en Retail Customer Care kunnen communiceren via een gebarentolk. Dit geldt ook voor bezoekers van Apple Stores.

Het verbinden met een gebarentolk via Signtime gaat via sessies in de browser, waarbij deze hulp bij het bezoeken van een Apple Store niet vooraf al geboekt hoeft te worden. In een aantal landen, waaronder Frankrijk, België en Duitsland, kunnen al op afspraak gebarentolken worden geregeld.

Signtime komt donderdag beschikbaar en zal volgens Apple in eerste instantie alleen uitkomen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk. Het bedrijf zegt dat er plannen zijn om de dienst in de toekomst uit te breiden naar meer landen, al is nog onbekend op welke termijn dat gaat gebeuren en welke landen er bijkomen.

Daarnaast komt Apple met een aantal andere tools voor mensen met een beperking, zoals AssistiveTouch. Dit is al langer beschikbaar op de iPhone, maar komt nu ook beschikbaar voor watchOS. Hiermee zijn ingebouwde sensoren zoals de gyroscoop te gebruiken, zodat kleine spierbewegingen worden gedetecteerd. Gebruikers kunnen met bepaalde handgebaren, zoals het ballen van de vuist, bepaalde handelingen op hun Apple Watch verrichten. Het is dan niet nodig om het scherm aan te raken, wat het gemakkelijker maakt om bijvoorbeeld oproepen te beantwoorden.

Verder komt er speciaal voor de iPad oogtracking in combinatie met een compatibel MFi-apparaat, zodat de tablet met oogbewegingen is te beheren. Volgens Apple zijn andere bedrijven ook betrokken hierbij en komen later dit jaar de eerste compatibele apparaten. Het besturen van de iPad gaat door de cursor met de ogen te bewegen en de blik even kort vast te houden om te klikken.

Ook komt er ondersteuning voor gehoorapparaten, zodat er handsfree gesprekken kunnen worden gevoerd via de iPhone of FaceTime. VoiceOver, een schermlezer voor slechtzienden, krijgt nieuwe features zodat er meer details op afbeeldingen zijn te verkennen. Gebruikers kunnen een foto of een afschrift bekijken als ware het een tabel, via rijen en kolommen. Daarbij kan VoiceOver ook de positie van een persoon en objecten op een afbeelding beschrijven.

De meeste vernieuwingen komen ergens in de komende maanden beschikbaar, al is SignTime vanaf donderdag al te gebruiken in de VS, het VK en Frankrijk.