Apple voegt optie om diefstal en verlies te verzekeren toe aan AppleCare+

Apple heeft voor Nederlandse klanten een nieuwe optie toegevoegd aan het AppleCare+-verzekeringsabonnement waarbij nu ook diefstal en het verlies van iPhones verzekerd kunnen worden. Er worden maximaal twee van deze incidenten per jaar gedekt.

Het abonnement 'AppleCare+ met diefstal en verlies' heeft dezelfde dekking als het gebruikelijke AppleCare+-abonnement, maar dan inclusief dekking voor diefstal en verlies. Klanten worden maximaal twee keer per twaalf maanden gecompenseerd voor het kwijtraken van hun iPhone, mits de Zoek mijn-functie is ingeschakeld op het moment van diefstal en ook tijdens het claimproces. Voor ieder diefstal- of verliesincident moet de klant een eigen risico van 129 euro betalen. Het eigen risico voor schade aan het scherm en overige schade blijft respectievelijk 29 en 99 euro.

Op de vernieuwde AppleCare+-productpagina vermeldt Apple voortaan niet meer de prijzen van het verzekeren van iPhones, maar in de voorwaarden zijn wel prijzen van AppleCare+ en AppleCare+ met diefstal en verlies te vinden. Dekking van diefstal en verlies kost tussen de 60 en 70 euro per polis extra. De verzekering moet bij aanschaf van een iPhone binnen zestig dagen na de aankoop afgesloten worden. In theorie is de oudste iPhone die nog in aanmerking komt voor de verzekering, de iPhone 7 uit 2016. De uitgebreidere dekking van iPhones werd eerder in andere landen geïntroduceerd, waaronder in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en Duitsland.

AppleCare+ met vaste looptijd* AppleCare+ met diefstal en verlies met vaste looptijd*
iPhone SE € 89 € 149
iPhone 7, 8 € 149 € 209

iPhone 7 Plus, 8 Plus, XR, 11, 12, 12 mini, 13, 13 mini, 14, 15

 € 169 € 229
iPhone 14 Plus, 15 Plus € 199 € 269
iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro (Max), 12 Pro (Max), 13 Pro (Max), 14 Pro (Max), 15 Pro (Max) € 229 € 299

*De vaste looptijd bedraagt standaard twee jaar. De vermelde prijzen zijn dan ook voor een tweejarig abonnement op AppleCare+. Er zijn ook andere polissen beschikbaar, bijvoorbeeld voor een jaar en met een vast maandbedrag.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 16:18
112 • submitter: Tinxian

15-09-2023 • 16:18

112

Submitter: Tinxian

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7 okt 2023 | met video

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Reacties (112)

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moonlander 15 september 2023 16:25
Dit kan toch ook via je eigen verzekering?
Wraldpyk @moonlander15 september 2023 16:26
Klopt, veel mensen hebben al een reisverzekering met diefstal clausule, en een inboedelverzekering met buitenshuis verzekering. Dus altijd goed opletten dat je niet dubbel verzekerd.
BerendjD @Wraldpyk15 september 2023 16:31
Via mn reisverzekering kan ik maar tot ong 300 euro terugkrijgen geloof ik. dat dekt nou niet bepaald een nieuwe iphone. Goed de kleine lettertjes lezen is mijn advies...
Weicool @BerendjD15 september 2023 18:28
Inderdaad, en ook flinke afschrijving voor ouderdom, maar AIG dekt nieuw voor oud
Dhemes @Weicool15 september 2023 18:48
Blijft idd niks van over heb ik onlangs gemerkt.
Een aansprakelijkheidsverzekering keert altijd uit op basis van dagwaarde. Het mobiel schrijft af in 36 maanden. Op dit moment is het mobiel 34 maanden oud, bijna afgeschreven. Vergoeding vindt plaats op basis van de restwaarde, zijnde 20% van de huidige nieuwwaarde
Jerie @Dhemes16 september 2023 00:32
Dat is nattevingerwerk. Een iPhone heeft nog prima restwaarde na 3 jaar. Dat was 10 jaar geleden ook al zo. True, Android toestellen minder destijds maar ook die krijgen vaak in het middensegment en hoger iets van 3 jaar updates, met uitschieters zoals Google Pixel en Fairphone.

Verzekeringen zijn bijna altijd BS (muv basisverzekering) op basis van angst, voor mensen die niet goed kunnen sparen. Wij hadden een kattenverzekering. 5 jaar lang iedere maand 50 EUR neer moeten leggen. Toen waren ze iets van 7. Ze waren lastig te vangen, dus veel naar de dierenarts konden we er niet mee gaan. Opgezegd.

Maar een kat is pas duur in het laatste deel van het leven.

Als je vanaf het begin iedere maand 50 EUR bespaard, dan zit je later droog, ook al ben je later waarschijnlijk een deel van dat spaargeld kwijt aan je huisdier.

Wij hadden geluk. We hebben hem in laten slapen, al werd hij in de laatste twee maanden krakkemikkig. Hij at steeds slechter, op een gegeven moment ook zijn lievelingsvoer niet meer. Toen belden we de dierenarts. Verdikking in buik, einde oefening. Maar als we een maand eerder waren gegaan, of twee maanden, dan had hij allerlei onderzoeken moeten ondergaan waaronder bloedonderzoek (en hij laat zich lastig vangen). Daar was dan hetzelfde resultaat uit gekomen.

Zo doen we het ook met huishoudelijke apparaten. Smartphones niet echt, is meer persoonlijk, maar in geval van diefstal zou mijn vrouw dat van mij van van het witgoedspaarpotje halen. Al heeft ze ook zo'n aansprakelijkheidsverzekering.

Het handige is trouwens wel dat je kinderen gratis mee zijn verzekerd. En die kunnen nog wel eens brokken maken.
Dj blue dragon @Jerie17 september 2023 23:25
Ook zo gedaan ipv verzekering elke maand geld opzij gezet
Klein lichtpuntje na levensduur kat
Nog 2000€ op zijn spaarrekening
Bij een verzekeraar was je het kwijt
kikibu @Dhemes15 september 2023 19:45
Lol, dat kan toch niet zo dubbel op? Malafide praktijken zijn dat lijkt me. Afschrijven = sparen voor nieuw product, voor de originele prijs. De huidige nieuwwaarde (prijs) reflecteert meestal juist al een afschrijving op de nieuwwaarde die groter is hoe langer het op de markt is + een beetje marge voor de verkoper. Ik ben benieuwd of dat zich zou houden aan de Nederlandse en Europese wetten die hierover gaan.

[Reactie gewijzigd door kikibu op 22 juli 2024 16:42]

TweakMac @Wraldpyk15 september 2023 16:36
Ik heb een kostbaarheden buitenshuisverzekering en die schrijft een iPhone af in drie jaar. Mijn reisverzekering ook. Ik kreeg voor een gestolen iPad 2018 128 GB 50 euro terug.
Bender @Wraldpyk15 september 2023 16:36
Vaak heb je een hoog eigen risico, maar een lage maximale dekking voor laptops en smartphones.
Weicool @Wraldpyk15 september 2023 18:57
Let erop dat een 300 Euro dekking voor een iPhone van 1500 euro niet voldoende is
davidov2008 @Wraldpyk15 september 2023 21:54
Buitenshuis en reisdekking is in de loop der jaren flink ingeperkt, door de hoog oplopende kosten van verlies/diefstal/schade aan mobiele elektronica (die ook steeds duurder worden). Meestal is de schade aan alle elektronica samen beperkt tot 1000 tot 1500 euro totaal per incident (dus een MacBook of luxe iPhone is al te duur, laat staan als je meerdere dingen tegelijk gestolen worden, in bv je tas). Daarnaast worden de apparaten enorm snel afgeschreven en wordt dan de berekende dagwaarde vergoed, voor een apparaat van >3 jaar oud krijg je bijna niks, terwijl een 3 jaar oude iPhone of Macbook je op Marktplaats nog honderden tot wel >1000 euro kost.
Forte @Wraldpyk15 september 2023 16:31
Wel goed om te checken of je daadwerkelijk verzekerd bent buitenshuis. Ooit een keer mijn telefoon laten vallen toen ik over de drempel van de achterdeur struikelde. Telefoon viel net over de drempel buiten, dat vertelde ik ook eerlijk aan de verzekering, en was dus daarom niet gedekt :+
Thandruil @Forte15 september 2023 17:04
drempel van de achterdeur
Dus in je tuin? Lijkt me sterk dat je eigen tuin niet bij je inboedelverzekering is gedekt?!
Tweakert2020 @Thandruil15 september 2023 17:22
Tuin is vaak geen onderdeel van je inboedel, wat meestal slaat op alles binnenshuis
poing @Thandruil15 september 2023 18:30
Tuin is in België meestal uitgesloten, maar een tuinhuis dat op slot is, zit meestal wel in de inboedel verzekering. Optioneel heb je bij sommige verzekeringen een robot maaier, 1 wagen op eigen oprit,…
Verwijderd @Forte15 september 2023 20:09
Dat had je dus gewoon beter niet kunnen doen. Lijkt me ook niet echt een relevant detail om zelf mee op de proppen te komen.
Godjira @Verwijderd15 september 2023 20:22
Tja, ik snap het ergens wel, ik zou dit ook gedaan kunnen hebben een eerste keer. Beetje in je eigen vinger snijden om van te leren voor de volgende keer 😅. Been there!
kever678 @Forte15 september 2023 21:05
Hier exact dezelfde fout gemaakt
mickeyhouse @moonlander15 september 2023 16:35
Mijn ervaring met verzekeraars is erg weinig (gelukkig), maar die keren was het nooit echt heel prettig.

Ik had een iPhone 8+. Die ging kapot. Ik ging naar de Apple store in Amsterdam en kwam na 5 minuten weer naar buiten met een nieuwe. Dat was met Apple Care. Dus als dat met die verzekering net zo werkt, zou dat voor mij een reden kunnen zijn om het te doen. Helemaal bij een iPhone 15 Pro Max, o.i.d. (qua prijs).
BiaggioLuciano @mickeyhouse15 september 2023 17:32
In mijn ervaringen werken verzekeraars voornamelijk op twee manieren:

1) reparatie gaat via hun: dwz je stuurt je apparaat op en krijgt hem gefixt terug.

2) je betaalt de reparatie en stuurt de factuur door naar de verzekeraar. Die stort dan (een deel van) het geld terug.

Als je de eerste heb, dan ben je best wel veel tijd kwijt, en is het het zeker niet waard. Wel krijg je vervangend toestel meestal. Dit is meestal bij specifieke telefoon verzekeringen.

Bij het tweede is het precies hetzelfde als bij Apple Care, maar moet je wel een spaarpotje opzij zetten om die repetitie te betalen alvorens je hem vergoed krijgt. Dit is meestal het geval bij inboedelverzekeringen. Daar is ook een vorm bij, waarvan je kan claimen en je krijgt het geld, maar dit duurt wel een tijdje en ze vereisen meer “bewijs”.
IrBaboon79 @BiaggioLuciano15 september 2023 18:25
Bewijs hangt een beetje van het probleem af - onder de pakweg 900eu aan vaste woningdelen komt er niemand langs en doet men meestal iig niet moeilijk op wat foto's en een goede omschrijving na. Telefoons/gebruiksvoorwerpen is waarschijnlijk een ander verhaal...
EdwinB @BiaggioLuciano15 september 2023 22:11
Tja bij ons is telefoonschade ook gedekt, maar wel met een eigen risico van € 150. Dus als ik dan mijn kapotte beeldscherm laat repareren krijg je daar bar weinig voor van de verzekering. Zodanig weinig dat je het maar beter niet kan melden want anders gaat je premie weer omhoog en betaal je die vergoeding weer dubbel en dwars terug.
Rex @mickeyhouse16 september 2023 19:42
Ik heb de Apple "diefstal en verlies" verzekering genomen op mijn iPhone 14 Pro Max.

Een maand geleden is mijn mobiel zo het riool in gevallen en heb hem niet meer kunnen terugkrijgen.
Binnen 7-8 dagen had ik een nieuwe mobiel thuis. Ik hoefde alleen maar kort te vertellen wat er gebeurt was, factuur uploaden en 150 euro (eigen risico) betalen.

Perfect. Ik was echt super blij.
SuperSonicFreak @moonlander15 september 2023 18:18
Dat is nu het punt met veel telefoonverzekeringen, zoals ook die bij providers aangeboden worden.
Althestrasz @SuperSonicFreak15 september 2023 19:39
Ik vind de polissen van die provider-aangeboden verzekeringen maar bar en bar slecht. Maandelijkse prijs is vrij hoog en veelal wordt de schade gerepareerd met derde-partij onderdelen. En dan ben je ook nog eens je telefoon voor twee weken kwijt.
Hemingr @moonlander15 september 2023 18:33
Ja, maar let vooral op je dekking.

Veelal extreme afschrijving tabellen en eigen risico (specifiek voor telefoon). Dan is AppleCare+ een betere deal. We eigen risico, maar gewoon een nieuw toestel ipv van een aalmoes van de (reis)verzekering.

[Reactie gewijzigd door Hemingr op 22 juli 2024 16:42]

WhatsappHack
@Hemingr16 september 2023 01:33
Je hebt verzekeraars die eerste 2e jaar de nieuwwaarde dekken (ook voor elektronica waaronder smartphones) en pas daarna gaan afschrijven. (En dan gaat het overigens wel opeens achterlijk snel.). Gezien AC+ ook maar 2 jaar dekt, zijn die wellicht interessant(er). :)
klonic @moonlander16 september 2023 00:55
Ik weet niet of je eigen verzekering dekt tegen verlies. Wel diefstal en misschien ook schade. Ik heb bij mijn reisverzekering van ABN ooit iets van 250€ gekregen voor waterschade aan mijn iPhone. Dat was het maximum gedekte bedrag destijds. Ik denk dat mijn toestel toen tweedehands iets van 500€ waard was.

Overigens viel me toen op dat ze super relaxed waren, ik hoefde niets op te sturen, ik wilde mijn iPhone graag houden voor het geval ik de foto’s er ooit nog af kon halen. Is helaas nooit gelukt.
WhatsappHack
@moonlander16 september 2023 01:31
Jazeker kan dat! Het grote voordeel van AC+ is wel dat a.) je toegang krijgt tot 24/7 service, b.) je recht hebt op Express Replacement bij problemen, dus ook zaken die puur op garantie vallen (dan krijg je een nieuwe iPhone opgestuurd en stuur je pas na ontvangst je "kapotte" terug, zo zit je nooit (lang) zonder toestel), c.) de dekking voor ongelukjes, e.d. is *all-risk*, d.) de verzekering dekt wereldwijd. Veel mensen met een basis inboedelverzekering dekken niet all-risk; als het dan je eigen schuld is, dan wordt er al niet gedekt (dus bij verlies ook niet) en die polissen dekken vaak maar tot de drempel van je huis. Is het een ander z'n schuld? Dan moet die het lappen/aansprakelijkheid dus dat dekt jouw polis ook niet.

Kortom: dan ben je eigenlijk *uitsluitend* verzekerd tegen diefstal (en je huis moet dan goed op slot zitten e.d.) of als je huis overstroomt of in de fik vliegt ben je gedekt; maar dat zijn allemaal zaken waar je als gemiddeld gezin eigenlijk bijna nooit mee te maken krijgt - dus zou ik stellen dat, als je een soortgelijke dekking wil als AC+ (al dan niet met verlies/diefstal dekking erbij), dat je dan wel goed moet kijken of je inboedelverzekering: a.) all-risk is, b.) spullen buitenshuis dekt (vaak extra module/kostbaarhedenverzekering), c.) tot welk bedrag je spullen gedekt zijn, d.) in welke landen je spullen gedekt zijn (enkel NL? Dan zul je ook een reisverzekering all-risk erbij af moeten sluiten mét bagagedekking), e.) wat de afschrijving per jaar is om het worthwile te houden, f.) wat het eigen risico is.
Dat is bij de ene verzekeraar een stuk beter geregeld dan bij de ander...

Overigens kan het prima hoor. Dit bovenstaande klinkt misschien als veel werk en gedoe, maar dat valt eigenlijk wel mee. Uiteraard is een all-risk inboedelverzekering + kostbaarhedenbuitenshuis + reisverzekering in totaal een hoger geldbedrag per maand. Maar daar staat dan wel tegenover dat niet enkel je iPhone is gedekt, maar als je het goed regelt je complete inboedel all-risk wereldwijd gedekt is waaronder ook je Laptop/Mac en ik noem maar wat: je bril, je gitaar, je sieraden/horloge, je vloer, je bank, je huisdieren, medische apparatuur in eigendom of bruikleen, whatever. Voor all-risk inboedel+buitenshuis+reis zal je denk ik zo'n €30-€35 per maand kwijt zijn. Oftewel €840 per 2 jaar. Tegenover €299 per 2 jaar voor de AppleCare+ verzekering met diefstal/verlies dekking, dat is wel een fors verschil natuurlijk - maar dan is alles gedekt. (Al is dat niet helemaal eerlijk, want stel je het al een basis inboedel+reisverzekering en betaalt daar nu in totaal €15 per maand voor; dan is de meerprijs voor de upgrade naar all-risk "maar" €15 a €20 p/m extra; dus laten we zeggen "slechts" €480 meer dan wat je nu al betaald. Dat verandert het hele kostenplaatje... Want dan heb je voor €480-€299 = slechts €181 (of €7,50 per maand) meer dan enkel de iPhone-verzekering je complete inboedel wereldwijd gedekt; dat lijkt mij de betere deal. Afijn.).

Als zakelijk gebruiker had ik altijd AppleCare+. Puur omdat als er iets mis zou zijn, bijvoorbeeld dat ik m'n iPhone kapot liet vallen of er zit een defect op het apparaat: dat ik dan meteen de klantenservice 24/7 kan bellen en er gewoon de volgende werkdag een nieuwe iPhone op de mat ligt. Geen gezeik, geen vragen: hopsa. Of als ik toevallig in het buitenland ben: even een Apple Store zoeken, probleem uitleggen en het apparaat wordt zo voor je omgeruild. Als particulier vind ik het minder interessant. Het is een hele goede dekking, maar als one-issue verzekering vind ik het eigenlijk te duur. Dan is een all-risk inboedel+buitenshuis+reisverzekering simpelweg een stuk interessanter omdat dat *alles* dekt. Maar je moet wel een paar dagen zonder telefoon willen/kunnen doen als er iets gebeurt. Tja, als je zo extreem afhankelijk bent van het toestel: koop een 2e hands als back-up. :P
Harrie-Handbak @moonlander16 september 2023 09:57
Klopt, mijn verzekering heeft een extra toevoeging voor kostbaarheden buitenhuis. Hieronder valt ook elektra. Tot €3000 per gebeurtenis. Ligt aan je configuratie, maar dan is mijn laptop en telefoon in mijn backpack volledig gedekt. Zo hoef je ook niet per device afhankelijk te verzekeren. Ook val schade is hier gedekt. Kosten zijn ~€10 per maand.
tweakuwe 15 september 2023 16:28
Misschien goed om te vermelden dat het een totaal prijs is die 2 jaar dekt.

Gezien de 60-70 euro die het extra kan kosten en de 129 euro eigen risico ben je dus alsnog 190-200 euro kwijt bij een verloren toestel. Goedkoper dan zelf een geheel nieuwe moeten kopen, maar het blijft een aardig groot percentage van het aankoopbedrag als je de wat goedkopere modellen koopt.
DNN!S
@tweakuwe15 september 2023 16:35
De basispolis is rond 229 euro voor 2 jaar. Daar komt die 60-70 nog bovenop.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 16:42]

OruBLMsFrl @DNN!S15 september 2023 17:52
Zelfs dan is het nog steeds voor een iPhone 15 pro max te overwegen. € 1.400 wat afloopt naar zoiets € 1.100 na twee jaar voor een goed tweedehands verwacht ik zomaar nog. Daar voorbij wordt verzekeren steeds minder interessant natuurlijk omdat na de iPhone 17 de prijzen langzaam verder dalen, maar die eerste twee jaar is het echt heel pijnlijk als die total loss gaat.

Een goede elektronica verzerking dekt de nieuwwaarde, maar sommige voordeliger verzekeringen dekken enkel tot maximaal een paar honderd euro voor een smartphone, dat is schrikken met dure toestellen. 200 euro bijdrage van een verzekering is voor een budget smartphone geweldig, echter hierbij weinig meer dan een doekje om het bloeden te stelpen.
klonic @tweakuwe16 september 2023 00:51
Voor scherm reparatie is eigen risico 29€. Kosten zonder Apple Care Plus is 409€.
Verwijderd @tweakuwe16 september 2023 08:54
Als je Pro dus gestolen wordt ben je gewoon je premie van €299 plus je eigen risico van €129 kwijt.
Gewoon 1/3 van de aanschafprijs dus om wat risico’s af te dekken…..
Jan Onderwater 15 september 2023 16:21
Prijs is per jaar?
Neus @Jan Onderwater15 september 2023 16:22
Eenmalig. In Italië heb ik een AppleCare+ voor mijn iPhone 13 Pro Max maar betaal die maandelijks, voor 2 jaar.

[Reactie gewijzigd door Neus op 22 juli 2024 16:42]

Rex @Jan Onderwater16 september 2023 19:43
2 jaar. In sommige landen kun je ook onbeperkt 15 euro per maand betalen.
themeparktommy 15 september 2023 16:31
Ik lees ook dit:

AppleCare+
Je kunt kiezen voor een polis met een vaste looptijd van twee jaar of een polis voor een jaar die je per maand betaalt en die elk jaar automatisch wordt verlengd totdat je opzegt.

Maar zie nergens prijzen voor de andere optie, iemand die al gespot ergens?
MadJo80 @themeparktommy15 september 2023 17:00
In Nederland wordt die optie niet aangeboden, volgens mij. Want ik kan het ook niet vinden. Of ze moeten de website nog aanpassen?

[Reactie gewijzigd door MadJo80 op 22 juli 2024 16:42]

NotYetBritish @MadJo8016 september 2023 21:00
Staat er nu wel bij… :)
Flappiewappie 15 september 2023 16:35
Dus even:

Iphone 15 kosten zometeen 969 euro.

Vervolgens betaal je nog eens 230 euro, en als er dan wat gebeurd +100 euro als er wat mee aan de hand is.... Dat is gewoon 1/3 van een nieuwe telefoon. Oftewel ze gaan er van uit dat in 2 jaar tijd de kans 33 procent is dat je hem kwijt raakt of uit je handen laat vallen.

Als ik dit zo terug lees is het wat mij betreft alleen maar een onderbouwing om vooral géén dure telefoon te willen. Sowieso heb ik altijd geleerd om dingen enkel te verzekeren als je ze niet in een keer kan aftikken bij een redelijk risico. Daarom zetten de meeste mensen ook gewoon 2k opzij voor bijvoorbeeld een wasmachine of TV autorreparatie oid. Maak daar 3k van en je hebt ook je telefoon gecoverd.
!mark @Flappiewappie15 september 2023 17:17
Dit geld toch voor bijna alle telefoonverzekeringen in het algemeen en niet alleen voor AppleCare?

Voor mijn pa laatst een Samsung A54 gekocht en een verzekering erbij nemen in de winkel zou 10,55/maand kosten voor twee jaar waarbij de eerste 3mnd gratis (wel zonder eigen risico). Een snel reken sommetje leert dat je dan in 2 jaar tijd ~60% van de nieuwprijs af mag tikken aan premies, tsa ik kan echt geen enkele situatie bedenken waarbij een telefoonverzekering voor jouw lucratief. Ik sluit ze zelf nooit af en raad iedereen aan hetzelfde te doen :P
MadJo80 @Flappiewappie15 september 2023 17:10
Tja, je neemt óf AppleCare+ en betaalt je dekking voor 2 jaar in 1 keer óf je sluit een verzekering af bij de verkoper, waar je per maand 10 euro betaalt (en dus op het einde van 2 jaar 240 euro hebt betaald)
BertNL @Flappiewappie15 september 2023 21:12
Alle speciale apparatuur verzekeringen zijn er vaak om de consument een poot uit te draaien. Neem een all risk inboedel+buiten de deur verzekering, doe een case om je telefoon, maar neem geen speciale apparatuur verzekering.
davidov2008 @Flappiewappie15 september 2023 21:59
Klopt, plus tegen de tijd dat er iets met je telefoon gebeurd en je wil hem vervangen voor exact hetzelfde model, kan je wrs. (certified) refurbished een goedkoper exemplaar krijgen voor zeg 600-700 euro (want gebruikssporen had je eigen wrs ook al). Dus dat zit je al op premie+eigen risico= 50% van de nieuwprijs.
matthijst @Flappiewappie16 september 2023 05:18
Wasmachine en TV neem je niet dagelijks mee lijkt me. Dus hoewel dat niet verzekeren wat je kunt betalen klopt, is dat voor een telefoon niet helemaal vergelijkbaar (hoeveel kapotgevallen wasmachines en tv's denk je dat een verzekeraar per jaar geclaimd krijgt).
TheMatrixHasYou 15 september 2023 16:25
Interessante fase in het kapitalisme, de fabrikant die ook verzekeraar wordt. Je maakt een product voor interne (lagere) prijs X, verkoopt het op de markt voor Y en baseert je verzekering op deze publieke prijs Y. Bij vervanging zijn je kosten echter prijs X. Daar kan je leuk mee spelen.

Als verzekeraar en producent verschillende partijen zijn heb je marktwerking. Nu kan je de rest de markt uitdrukken.
ZiSE @TheMatrixHasYou15 september 2023 16:30
De verzekeraar voor AppleCare is AIG - Apple is puur de verkoper (van een custom made polis).
TheMatrixHasYou @ZiSE15 september 2023 17:29
Apple biedt het aan op hun website en het heet AppleCare.

De uitvoering is door AIG, maar reken maar dat die een unieke deal hebben met Apple en dat Apple alle spelregels bepaald en controleert (zoals dat find my phone aan moet staan).

Er staat geen alternatieve verzekeringen op de Apple website. Nu je polis nog betalen met je Apple credit card en het feestje is compleet.
Blokker_1999
@TheMatrixHasYou15 september 2023 18:50
De deal is eenvoudig. Apple koopt bij AIG heel het risico in 1 keer af voor een vast bedrag per jaar. De verzekeraar moet het risico goed inschatten om er winst op te maken maar betaald uiteindelijk voor elke herstelling die uitgevoerd wordt onder deze verzekering. Voordeel voor Apple is dat er een vaste en voorspelbare kost is.
Weicool @TheMatrixHasYou15 september 2023 18:25
Voorwaarde is dat Find My aan moet staan.
Het probleem zit hem in de slechte dekking van Find My: hou je het buiten bereik van Find My, dan is de iPhone al voorgoed kwijt en krijg je een nieuwe van AIG!
Weicool @ZiSE16 september 2023 00:49
Apple verkoopt aan AIG ook weer de speciale vervangende refurbished iPhones, die ze bij AIG weer aan de eindklanten afleveren ter vervanging van de verloren of gestolen iPhones…
Forte @TheMatrixHasYou15 september 2023 16:28
Het is wel iets meer dan een verzekering vind ik aangezien er ook een stukje support en ondersteuning bij zit. Maar het is volgens mij niks anders dan automerken doen bijvoorbeeld. Het staat je overigens geheel vrij om een verzekering bij een derde partij af te nemen, maar dat kan mogelijk wel meer gedoe geven bij claims.
Atilim @Forte15 september 2023 16:45
Valt mee qua gezeik, uiteindelijk loopt de verzekering gewoon via een 3e partij (reguliere verzekeraar) met zijn eigen schadeafdeling.

Ik zou niet meer coulance verwachten van de verzekeraar, marges zijn niet al te hoog en de verzekeraar geeft Apple waarschijnlijk een hoge provisie.
aap @TheMatrixHasYou15 september 2023 16:51
Het is m.i. niet veel anders dan bij een fietsverzekering: je verzekert de aanschafwaarde van een fiets. Wordt ie dan gestolen, dan kun je bij de fietsenmaker zo'n zelfde (of gelijkwaardige) fiets ophalen. Maar de verzekeraar betaalt de fietsenmaker natuurlijk niet de consumentenwaarde, maar iets net boven de inkoopprijs. (De fietsenmaker zal wel weer provisie krijgen voor iedere verkochte verzekering, dus het is win-win).

Dat Apple hier zowel verzekeraar als verkoper is, maakt het niet fundamenteel anders.
matthijst @aap16 september 2023 05:15
Weer niet welke fietsverzekering jij hebt maar ik krijg gewoon een bedrag uitgekeerd. Niet een nieuwe fiets.
Hemingr @TheMatrixHasYou15 september 2023 18:35
Tesla doet in Amerika hetzelfde, vaak voor betere tarieven.
Madrox @TheMatrixHasYou16 september 2023 08:44
Precies wat ik ook denk. Fabrikanten zouden geen verzekeraar moeten zijn. Gewoon produceren en garanties geven. Verzekeren door onafhankelijke partijen laten afhandelen. Dit riekt naar mijn zin naar koppel-verkoop. En ja, niet alleen Apple doet dit.
majic @Guru Evi15 september 2023 16:59
Dit is echt een fabeltje.

Productieprijs voor bijv. een Iphone 14x is $500, ging over de toonbank voor $1100. Da's 119% marge op een enkele telefoon.

Die 25% die jij noemt is wellicht de operationele winst van de gehele telefoon divisie? (dus incl. alle bijkomende kosten, waarvan een heel groot deel natuurlijk papieren kosten zijn).

Verder snap ik niet zo goed wat je 'minderwaardige android' met winstmarges te maken heeft. Apple kopieert al jarenlang (en met enige jaren vertraging) allerlei innovaties van Samsung (en andere Android merken). Grotere schermen, OLED, waterdichtheid, snelladen, dunnere bezels, hogere resoluties, ultra wide angle camera's, tele-cameras enz enz enz enz. De lijst is eindeloos.

Apple is goed met het cpu/gpu gedeelte - uitstekende chips die meestal voorop lopen op Android phones bij launch. That's it really. Geen superieure producten verder, hooguit 'gelijkwaardig' of zelfs minderwaardig voor t' zelfde geld.

[Reactie gewijzigd door majic op 22 juli 2024 16:42]

Yzord @majic15 september 2023 17:08
Dit is echt een fabeltje.

Productieprijs voor bijv. een Iphone 14x is $500, ging over de toonbank voor $1100. Da's 119% marge op een enkele telefoon.
Dan is hij gemaakt. Maar er zijn nog veel meer kosten voordat hij in jouw broekzak belandt. De productieprijs is een schijntje van het gehele proces. Ala, Apple zal flink winst maken ja, maar het is niet het sommetje die jij stelt.
Madrox @Yzord15 september 2023 18:24
Gelukkig maar, denk ik dan. Stel je voor dat op een omzet van 35 miljard per kwartaal, 100% winst zouden maken, aka 35 miljard. Dat zou pas ziek veel zijn.
redtoller @majic15 september 2023 17:14
En Samsung (en andere Android merken) kopiëren van Apple. Het is ook onmogelijk om te zeggen dat Apple telefoons 'gelijkwaardig' of zelfs minderwaardig zijn voor 't zelfde geld aangezien het in de basis al een compleet andere ervaring oplevert. iOS heeft andere voordelen dan Android en is alleen daarom al nooit objectief beter of minder dan een Samsung.
That's it really
Tweakert2020 @majic15 september 2023 17:20
Je mist nog een berg kosten als R&D, personeel etc…
Rumpelstiltskin @majic15 september 2023 20:39
de eerste Samsung galaxy was een schaamteloze kopie van de iPhone.
Guru Evi @majic16 september 2023 14:48
Fabeltje? 500 euro aan onderdelen moeten vervoerd worden van China in een doosje gezet worden, ondersteuning, een bepaald percentage zal stuk zijn, vernield of gestolen voor verkoop, programmeurs moeten het OS maken, je krijgt 3 jaar garantie, ondersteuning en OS updates voor 7 jaar. Die dingen kosten niet niets en dan heeft de Apple winkel de deuren nog niet open gedaan.

De Samsung heeft kwalitatief goedkopere onderdelen (ze kopen de chips in van oa Qualcomm die op grote schaal Android chips maakt voor verschillende merken), 2 jaar ondersteuning, nagenoeg geen OS updates en in de meeste gevallen verkocht via derde partijen dus veel minder onkosten. De retail kost van een Samsung is echter gelijk aan dat van een iPhone.

Je voorbeelden van OLED is een maat van parallelle evolutie, de Samsung komt een paar maanden eerder op de markt omdat ze misschien een lagere resolutie en meer fouten doorlaten of zelfs gemakkelijker chips kunnen vervangen in hun productie, maar alle fabrikanten gaan binnen het jaar naar OLED, dat is niet omdat ze van elkaar kopiëren, eerder dat OLED technologie beschikbaar en betaalbaar wordt voor alle fabrikanten en de achterliggende productie (de fabrikanten die leveren aan Apple/Samsung/Huawei etc) bestaat.

Om even een vergelijking te maken, als jouw hosting bedrijf met een Xeon Max product komt, en dan Hetzner doet volgende maand hetzelfde, kijken ze van elkaar af, of is het misschien dat SuperMicro onlangs Xeon Max producten begon te verkopen?

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 16:42]

majic @Guru Evi17 september 2023 20:34
Je weet dat jarenlang (en nog steeds) Samsung de leverancier is van OLED panelen voor Apple hé? :Y)
Xfade @Guru Evi15 september 2023 17:04
Waar komen die winstmarges vandaan?
Guru Evi @Xfade16 september 2023 14:43
Kun je gewoon opzoeken - Google “net profit margin iphone”
Sfynx 15 september 2023 22:48
Uit de voorwaarden:
6.2.1. Vind Mij Als voorwaarde voor de ontvangst van de Dekking tegen diefstal en verlies moet de functie Vind Mij op Uw Gedekte apparatuur zijn ingeschakeld gedurende de gehele Dekkingsperiode en op het moment van Diefstal of Verlies.
Dus strikt genomen kunnen ze zich hier al op beroepen om niets uit te keren als je Find My ooit een keer hebt uitgeschakeld (reinstall o.i.d.) of nog niet aan hebt staan bij het ingaan van de polis?
WhatsappHack
@Sfynx16 september 2023 01:39
Om opnieuw te installeren hoef je Find My niet uit te schakelen. In principe hoef je dat überhaupt nooit uit te schakelen, tenzij Apple daar zelf om vraagt bij een reparatie of vervanging. Dat gezegd hebbende vind ik het ook tricky verwoord.
Azmodann 15 september 2023 23:09
Spijtig dat AppleCare voor een iphone in Belgie niet mogelijk is
MrKaplan @Azmodann18 september 2023 18:45
Er is in België een verzekeringsmaatschappij die voor 250/125 euro per jaar meerdere apparaten dekt. Misschien is dat een betere optie?
IIIIIIIIIIII 15 september 2023 16:22
Dit zijn dus maandelijkse prijzen?
Forte @IIIIIIIIIIII15 september 2023 16:23
Eenmalig, geldig voor 2 jaar.
RR46 @IIIIIIIIIIII15 september 2023 16:26
@YannickSpinner
Misschien het volgende toevoegen:
Je kunt kiezen voor een polis met een vaste looptijd van twee jaar of een polis voor een jaar die je per maand betaalt en die elk jaar automatisch wordt verlengd totdat je opzegt.6
En erbij vermelden dat de (momenteel) genoemde prijzen zijn voor een looptijd van 2 jaar.
AuteurYannickSpinner Redacteur @RR4615 september 2023 16:29
Goeie, ik pas de tabel ietsje aan. Bedankt voor de tag en feedback!
SamSid 15 september 2023 17:16
Applecare+ is wereldwijd toch? Aangeschaft in bijvoorbeeld Turkije is geldig in EU?
BiaggioLuciano @SamSid15 september 2023 17:26
Ja, maar is gebonden aan wetgeving en account van land van afkomst. Dus als je geen eigen risico wilt kan je een Amerikaanse versie aansluiten op Amerikaans account. Wel kan je dan niet in de Nederlandse Appstore/iTunes komen. En support kan theoretisch lastig doen als ze willen.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 22 juli 2024 16:42]

SamSid @BiaggioLuciano15 september 2023 17:31
Een vriend van mij heeft de US AppleCare+ aangeschaft in NY met met zijn Nederlandse appelstore ID. In zijn instellingen staat "Theft and loss Covered". Dus hij kan zijn diefstal dus niet claimen in Amsterdam, maar moet terug naar New York?
BiaggioLuciano @SamSid15 september 2023 17:35
In principe is het wel verzekeringsfraude en kan er dus een legale precedent zijn om het af te wijzen. Aan de andere kant: jouw vriend kan best in Amerika wonen en toevallig in Nederland op vakantie bij familie zijn telefoon kapot laten gaan/kwijt raken.
SamSid @BiaggioLuciano15 september 2023 17:45
Waarom praat je over fraude?

Hij heeft zijn toestel in NY samen met AppleCare+ gekocht. Mijn vraag is gewoon of je een echte diefstal of kwijtraken kan claimen bij de Applestore Amsterdam. Indien de AppleCare+ in een ander land is gekocht.
Ik wist niet dat dat verzekeringsfraude is.

Daarnaast moet je om die verzekering te claimen find me aanstaan en Apple zal het toestel blokkeren. Je hebt er al niks aan dat toestel.
Weicool @SamSid15 september 2023 18:31
Dekking is bij AIG alleen binnen de landsgrenzen van het land waarin de iPhone gekocht is. Bovendien werkt zo’n Find My bijvoorbeeld niet binnen een Faraday Kooi, want dat blokkeert alle inkomende en uitgaande signalen, waarbij je dan genoeg tijd hebt om de iPhone te jailbreaken en de iCloud lock uit te schakelen!

[Reactie gewijzigd door Weicool op 22 juli 2024 16:42]

Rex @SamSid16 september 2023 19:49
Je kunt alleen een VS verzekering nemen als je in de VS woont.
Je Applecare+ is wereldwijd geldig.

Een Amerikaan kan dus in de VS een verzekering nemen, en zijn mobiel in NL kwijtraken.
Guru Evi @SamSid16 september 2023 15:02
Apple laat je toe wereldwijd de Amerikaanse AppleCare te claimen. Dus als je ‘op reis’ gaat kun je gewoon in elke Apple Store binnenwandelen en dezelfde voorwaarden (van de VS) tellen.

Nu, ik weet niet of de EU voorwaarden tellen in vb. de VS omdat de EU wetgeving rond zulke contracten vreemd is. Zolang de klant akkoord is denk ik dat je echter gewoon wereldwijd kunt laten vervangen.
Neus @SamSid15 september 2023 17:45
Ja, mijn Apple Watch 5 met AppleCare+ die ik destijds in de Apple Store van Tokyo had gekocht werd netjes vervangen (2 dagen voor het einde van de AC+) met een nieuwe in Italië want 'er zat een kras op het scherm'. Heb niet eens de € 69 betaald voor de nieuwe. Uitstekend!

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