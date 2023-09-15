Apple voegt optie om diefstal en verlies te verzekeren toe aan AppleCare+

Apple heeft voor Nederlandse klanten een nieuwe optie toegevoegd aan het AppleCare+-verzekeringsabonnement waarbij nu ook diefstal en het verlies van iPhones verzekerd kunnen worden. Er worden maximaal twee van deze incidenten per jaar gedekt.

Het abonnement 'AppleCare+ met diefstal en verlies' heeft dezelfde dekking als het gebruikelijke AppleCare+-abonnement, maar dan inclusief dekking voor diefstal en verlies. Klanten worden maximaal twee keer per twaalf maanden gecompenseerd voor het kwijtraken van hun iPhone, mits de Zoek mijn-functie is ingeschakeld op het moment van diefstal en ook tijdens het claimproces. Voor ieder diefstal- of verliesincident moet de klant een eigen risico van 129 euro betalen. Het eigen risico voor schade aan het scherm en overige schade blijft respectievelijk 29 en 99 euro.

Op de vernieuwde AppleCare+-productpagina vermeldt Apple voortaan niet meer de prijzen van het verzekeren van iPhones, maar in de voorwaarden zijn wel prijzen van AppleCare+ en AppleCare+ met diefstal en verlies te vinden. Dekking van diefstal en verlies kost tussen de 60 en 70 euro per polis extra. De verzekering moet bij aanschaf van een iPhone binnen zestig dagen na de aankoop afgesloten worden. In theorie is de oudste iPhone die nog in aanmerking komt voor de verzekering, de iPhone 7 uit 2016. De uitgebreidere dekking van iPhones werd eerder in andere landen geïntroduceerd, waaronder in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en Duitsland.

AppleCare+ met vaste looptijd* AppleCare+ met diefstal en verlies met vaste looptijd* iPhone SE € 89 € 149 iPhone 7, 8 € 149 € 209 iPhone 7 Plus, 8 Plus, XR, 11, 12, 12 mini, 13, 13 mini, 14, 15 € 169 € 229 iPhone 14 Plus, 15 Plus € 199 € 269 iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro (Max), 12 Pro (Max), 13 Pro (Max), 14 Pro (Max), 15 Pro (Max) € 229 € 299

*De vaste looptijd bedraagt standaard twee jaar. De vermelde prijzen zijn dan ook voor een tweejarig abonnement op AppleCare+. Er zijn ook andere polissen beschikbaar, bijvoorbeeld voor een jaar en met een vast maandbedrag.