Eerste benchmarkresultaten bevestigen snelheidswinst Apple A17 Pro

Er zijn details van de Apple A17 Pro verschenen in Geekbench. De mobiele soc haalt een singlecorescore die ongeveer 13 procent hoger ligt dan de A16 Bionic. De multicoreresultaten zouden ongeveer 12 procent hoger liggen. De A17 Pro wordt met 8GB werkgeheugen geleverd.

De A17 Pro haalt in Geekbench een singlecoreresultaat van 2918 punten. Dat is ongeveer 13 procent meer dan de A16 Bionic die Apple vorig jaar heeft geïntroduceerd. Die chip haalde toen een singlescoreresultaat van 2521 punten. De A17 Pro haalt ook een multicoreresultaat van 7258 punten. Bij de A16 Bionic was dat 6392 punten. Dat is ongeveer 12 procent lager.

De A17 Pro mobiele soc bevat zes rekenkernen, waarvan twee snellere varianten en vier efficiëntere types. De twee snelle rekenkernen draaien op ongeveer 3,78GHz. Dankzij Geekbench weten we nu ook dat de nieuwe mobiele soc over 8GB aan werkgeheugen beschikt. Bij de A16 Bionic was dat nog 6GB.

Apple heeft begin september de iPhone 15-telefoons aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf introduceerde opnieuw vier modellen: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De reguliere iPhone 15 en 15 Plus worden met de A16 Bionic geleverd die vorig jaar enkel in de iPhone 14 Pro-modellen te vinden was. De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max worden dit jaar met de A17 Pro-soc geleverd. Alle iPhone 15-modellen krijgen ook een USB-C-poort. Hierdoor heeft vrijwel elke smartphone een USB-C-poort. Apple gaf tijdens zijn evenement aan dat de A17 Pro ongeveer 10 procent sneller zou zijn dan de A16 Bionic.

Geekbench-resultaten iPhone 15 Pro - Bron: Geekbench
Geekbench-resultaten iPhone 15 Pro - Bron: Geekbench

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 16-09-2023 09:44 204

16-09-2023 • 09:44

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AlbertG80 16 september 2023 11:29
Wat ik altijd knap vind en mij blijf afvragen is waarom mensen meer betalen voor de kleine incremental verbeteringen. De echte innovatie op iPhone of Android is zo klein. Al is de marketing strategie van Apple zodanig dat alles nog steeds als innovatieve wordt beschreven.
austin_77 @AlbertG8016 september 2023 18:43
Ga je er dan vanuit dat ‘mensen’ allemaal vanaf de voorgaande versie van de iphone upgraden? Ik heb nu de iphone 12 pro en ga wel degelijk erop vooruit met een upgrade naar de 15 iteratie. Je hebt absoluut gelijk dat innovaties klein zijn, dat vind ik ook, echter zijn het nog steeds innovaties vanuit het oogpunt van de oudere versies. Dat snelheid niet meer groot verschil laat zien ten opzichte van de jaren 2015 en eerder heeft denkelijk te maken dat veel apps/toepassing in dagelijks gebruik er minder baat bij hebben. Echter als we naar de foto kwaliteit kijken, dan zit er wel veel verschil tussen ten opzichte van 7 jaar geleden denk ik.
AlbertG80 @austin_7717 september 2023 01:33
Ik schreef niet iedereen, maar mensen die elke keer een nieuwe willen hebben voor nog hogere kosten voor nog minder toegevoegde waarde.

Dat elk jaar een upgrade wordt uitgevoerd op een telefoon is geen innovatie.

Een camera met 120mm functie cropt tot 0.5mb omdat veel detail verloren gaat maar wordt verkocht als een nieuwe functie.
De action button dat nu met meerdere functies kan gekoppeld worden is geen innovatie. Oled scherm is allang op de markt.
Titanium frame is gewoon een KPI maar het glass wat het meest breekt is er nog steeds.

Innovatie ging samen met Steve Jobs de grond in.

Dit geldt niet alleen voor iPhone maar ook voor Android.
Coolstart @AlbertG8017 september 2023 13:56
Welk probleem wil je aankaarten? Ok single core prestaties zijn 13% hoger, de camera wat beter, NPU en siri wat beter, batterijduur iets langer, gewicht iets lager voor de pro en ga maar door. Vertel eens duidelijk, wat is daar mis mee?

Wat heeft steve jobs hier met de maken als heel de markt dezelfde incrementele updates doorvoert?

Dus elk jaar een verbetering mag niet? Dus je stelt voor dat fabrikanten verplicht 3jaar tussenlaten zodat je wil van innovatie kan spreken? Welke product-iteratie is dan wel innovatief? Of moeten ze superlatieven bannen in hun marketing?

Wat is je oplossing? En welk probleem wil je oplossen voor wie? Dan blijft het meestal stilletjes aan de overkant.

Ik denk dat dit soort opmerkingen dan ook verbitterde flame war stemmen zijn die als enige resultaat hebben dat ze hier sfeer verbrodden want inhoudelijk zijn zo’n posts 0,0 waard.

En dat is storend want ik ben wel enthousiast om te weten hoeveel de a17 nu effectief sneller is.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 15:17]

AlbertG80 @Coolstart18 september 2023 13:21
Een hoop beschreven wat ik niet beschreven hebt. Ik vroeg over marketing en niet om wat jij beschrijft.
Typhone @AlbertG8017 september 2023 15:21
Ik schreef niet iedereen, maar mensen die elke keer een nieuwe willen hebben voor nog hogere kosten voor nog minder toegevoegde waarde.
Maar dat schreef je helemaal niet:
Wat ik altijd knap vind en mij blijf afvragen is waarom mensen meer betalen voor de kleine incremental verbeteringen.
Je doet beweringen die niks met elkaar te maken hebben.
AlbertG80 @Typhone18 september 2023 13:20
Zo je comment is corrigerend dan een werkelijk comment te geven. Kinderachtig
Typhone @AlbertG8019 september 2023 09:02
Nee hoor. Ik upgrade van een 13 Pro Max naar een 15 Pro Max. Niet omdat de helft van de opties mij zoveel interesseert maar omdat ik dan in één klap naar USB-C kan en met de telefoon niet uit het Apple Ecosysteem wens te verhuizen.
majetta @AlbertG8018 september 2023 09:13
Er is een rijke verzameling aan boeken en studies die dit thema behandelen.

Fabrikanten brengen jaarlijks "verbeterde" producten uit om verschillende redenen, variërend van het behalen van een concurrentievoordeel in een verzadigde markt tot het voldoen aan de verwachtingen van consumenten voor regelmatige updates. Deze nieuwe lanceringen dienen ook als een marketingtool om de aandacht van de media en het publiek te trekken. Daarnaast kunnen ze de verkoop stimuleren en bijdragen aan een snellere omloop van oude voorraden, vaak tegen verlaagde prijzen. Hoewel de technologische verbeteringen soms subtiel kunnen zijn, spelen ze toch een rol in de continue evolutie van het productaanbod.


Consumenten zijn geneigd de nieuwste modellen van producten aan te schaffen om uiteenlopende redenen. Sociale druk en de 'Fear of Missing Out' (FOMO) spelen vaak een rol, evenals de perceptie dat nieuwere modellen superieur zijn, zelfs als de daadwerkelijke verbeteringen minimaal zijn. Voor sommigen kan een kleine nieuwe functie of een financiële aanbieding zoals een korting of inruil genoeg zijn om de overstap te maken. Verder kan de slijtage van een ouder apparaat of simpelweg de emotionele bevrediging van het kopen van iets nieuws ook bijdragen aan de beslissing om te upgraden.
bones 16 september 2023 10:12
Wat heb je eigenlijk aan al die power in een mobiele telefoon, op gaming na?

Ik gebruik zakelijk een iphone 12 mini en draai alles supersnel zonder enige vertraging.

Zijn er bepaalde apps die veel cpu power nodig hebben?
badflower @bones16 september 2023 10:24
Niet veel, dit is vooral voor developers handig want die hoeven steeds minder zich bezig te houden dingen te optimaliseren.
Oftewel code, frameworks kunnen steeds meer bloated worden want de cpu snelheidswinst vangt het toch wel op. Daarom voelt ook vrijwel niets sneller.

Misschien wordt ik oud maar als je ziet welke performance er 20 jaar geleden uit beperkte hardware werd gehaald…
jbhc @badflower16 september 2023 12:56
30jaar geleden :+

https://demozoo.org/productions/713/

[Reactie gewijzigd door jbhc op 22 juli 2024 15:17]

AppelsEnPeren @jbhc18 september 2023 11:18
Geweldig! Hier kan ik de hele dag naar kijken en luisteren!
CH4OS @badflower16 september 2023 13:39
Ook teveel bloat e.d. vertraagd een app enorm. Het laatste wat je als app developer wilt is dat klanten gaan klagen over traagheid. Optimalisatie is dus wel degelijk nodig.
pumpidumpi @badflower16 september 2023 11:07
Mijn 8088 XT met MS DOS van vroegah startte veel sneller op dan mn peperdure MacBook. Maargoed die kon ook veel minder en WP5.1 werkte veel onhandiger dan Word en had maar 1 kleur op het beeldscherm om aan te sturen. Om maar wat te noemen.
kiddingguy @pumpidumpi16 september 2023 11:38
Nou, dat schaduwscherm in WP5.1 was soms toch wel verrekte handig...
soort van 'html-editor' waardoor je precies zag op karakter-niveau wanneer bijvoorbeeld italic of bold begon. En ook andere opmaak-zaken

Iets wat ik tot op heden nog steeds in Word mis.... dat soms te pas en te onpas iets verspringt of dat vreemde dingen gebeuren. En na terugdraaien, en precies hetzelfde doen, het dan wel goed weergeeft (frustratie).
robjelsma @kiddingguy17 september 2023 18:31
Heette dat niet het onderwaterscherm?
Tjeerd @robjelsma17 september 2023 21:28
Zo noem ik het ook altijd. En ik mis het op veel plekken nog steeds.
devvy @kiddingguy16 september 2023 12:53
Latex komt nog een beetje in de buurt. Word draag ik een blinde haat toe.
ikweethetbeter @devvy16 september 2023 14:00
Voor m'n scriptie heb ik TeX en LaTeX gebruikt. Kost wat moeite, maar het resultaat is perfect!
pumpidumpi @kiddingguy16 september 2023 16:06
Onder waterscherm noemden wij dat. Die mis ik idd ook in Word. Maar idd LaTeX to the rescue!

Ik hoor om mij heen nog wel steeds ‘onder water doet hij …’, ik vraag me altijd af of die uitspraak terug gaat naar WP.
catfish @kiddingguy16 september 2023 20:26
Moet je Google Docs eens proberen. Werkt OK, tot het wat ingewikkelder wordt: bijna random gedrag...

In mijn ervaring werkt Office2003 "nauwkeuriger" (om het zo uit te drukken) dan de nieuwere versies. Ze hebben toen stukken aangepast, dubbele methodes er uit gehaald, maar ergens lijkt er toch vanalles blijven zitten. Misschien hebben ze enkel de UI aangepast en de onderliggende code gelaten zoals ze was?
HerrPino @kiddingguy17 september 2023 08:09
Dat schaduwscherm was handig, maar ook een noodzakelijk kwaad. Je had het feitelijk nodig door de tekortkomingen en feitelijke bugs en eigenaardigheden van WP
cptjibberjabber @kiddingguy18 september 2023 08:30
Dat valt nu toch onder de "alles weergeven (ctrl + *)" optie?

Dan krijg je alle verborgen opmaak-gerelateerde tekens te zien die invloed hebben op de opmaak van je tekst.
kiddingguy @cptjibberjabber18 september 2023 14:22
Nee, niet helemaal.
In WP5.1 kon je in het onderwaterscherm ('schaduwscherm') een soort van html code zien.
Dus van wel karakter er iets begon.

Iets van:
<b>Hal<i>lo</b)</i)
Hallo

Een beetje zoals de html-editor hier "[b.]Hal[/b.][i.][b.]lo[/b.][/i.]" (en dan zonder de .)
Maar dan ook bij opsommingen, paragrafen, bullets etc etc.

[Reactie gewijzigd door kiddingguy op 22 juli 2024 15:17]

i7x @pumpidumpi16 september 2023 12:04
MacBook "start" je ook vrijwel nooit bij normaal gebruik. Overigens verder eens dat de snellere cpus niet echt heel nuttig zijn in recente telefoons. Wellicht wel fijn als ze wat efficiënter omgaan met verbruik.
Fly-guy @pumpidumpi16 september 2023 12:46
Nu kom je meer ter punten die of niet echt relevant (met) zijn of niet relevant worden.
Een jaarlijkse update van een telefoon vergelijken met de verbetering van een computer van 40 jaar terug is weinig relevant (meer) omdat én de stappen toen veel groter waren én de mogelijkheden vrijwel logaritmisch toenamen.
Nu is het een beetje toekomst kijken, maar het lijkt erop dat qua mogelijkheden we een beetje klaar zijn op het gebied van telefoons. Al een jaar of vijf kan een telefoon precies hetzelfde als z'n voorganger, meer hoort een dat een specbump.

Dus op het gebied van telefoons zie ik ook niet heel veel voordeel om de CPU (en inmiddels GPU) extreem krachtig te maken, anders dan een tiende seconde minder te wachten in app Y.
Xbeek @pumpidumpi16 september 2023 13:58
Mogelijk gaat in je geheugen een stuk sneller dan in de werkelijkheid...

https://youtu.be/9-RyvZxKufo

Ons referentiekader is flink veranderd met de jaren.
ikweethetbeter @Xbeek16 september 2023 14:02
MS-DOS opstarten van een floppy duurde lang. Vervolgens floppy wisselen en WP starten. In die tijd kun je 4 koffie bij Starbucks halen!
pumpidumpi @ikweethetbeter16 september 2023 16:02
Ik had een joekel van een harde schijf. 8MB dacht ik. Floppies wisselen was niet nodig, allen als er weer teveel spellen op stonden moest je kiezen…
Voordeel van die harde schijven was dat je kon horen of toe klaar was :)
ikweethetbeter @pumpidumpi16 september 2023 16:10
En een led liet zien als er een lees- of schrijfactie was!
pumpidumpi @Xbeek16 september 2023 16:00
De ouwe goede tijd hè, vroeger was alles beter. :)
Dus zal best dat het in gedachten sneller ging.
Prince @badflower16 september 2023 11:25
100% eens!

<offtopic>
Gelukkig kunnen wij "oude rotten :-)" soms nog laten zien wat mogelijk is.
Zo had ik een proces op onze finance dat wekelijks gedraaid werd en 24u!!! draaide herschreven.
Dit was door 101 mensen doorheen de jaren al meermaals aangepast en dingen bijgezet, uitgehaald, etc... je weet hoe dat gaat.

Na herschrijven wouden ze het initieel niet aannemen omdat "het niet kon juist zijn".
Runtijd was 121ms geworden.

Als je weet wat je doet, dan kan alles echt veel sneller.
</offtopic>

[Reactie gewijzigd door Prince op 22 juli 2024 15:17]

hermanbanken @Prince16 september 2023 12:34
Nu maak je ons wel echt héél nieuwsgierig. Kan je iets meer uit de doeken doen hoe je iets bijna een miljoen keer sneller gemaakt hebt?

Heb je een voorbeeld van wat er mis ging?
Prince @hermanbanken16 september 2023 13:11
Oorspronkelijk was het aan Access database met veel tabellen zonder indexen die vaak zelfs onnodig gevuld werden (of bestonden) omdat de mensen die er voor mij aan gesleuteld hadden graag tussentabellen maakten. Features die niet meer gebruikt werden, namen dus nog steeds tijd om de tussentabellen 'alvast' te vullen.

Ik heb er een php project van gemaakt (laravel) zodat mensen tegelijk konden werken en de database op een bestaande MariaDB server gezet en natuurlijk indexen aangemaakt.
Alle onnodige tabellen, code en tussenstappen eruit gegooid, en we kwamen tot een functioneel iets.

Een deel van het proces is het aanmaken van bestanden per klant. In totaal niet zoveel MB's, maar wel een redelijke hoeveelheid regels.
In Access werd er per regel een bestand geopend, een lijn ge-append en het bestand terug gesloten.
Ik heb dit gedaan door in memory per klant de data te zetten en nadien in 1x het volledige bestand neer te zetten.

Het spreekt voor zich dat ik vrij snel besloten had om niet te veel tijd te steken in het analyseren van het bestaande systeem, maar vrij snel ging naar het maken van een volledig functioneel ontwerp van wat het wél moest doen. (dit was er natuurlijk ook niet - met een paar mails en een bijna ongedocumenteerde sourcecode ben je niet echt veel...)

Dus finaal was het niet enkel sneller, ik kon ook mooie dashboards en rapportjes maken voordat ze -zoals ze het noemden- "op de knop duwden", de data zat veiliger, backups werden automatisch gemaakt ipv in het proces een mdb te copieren, etc...

Ik hoop dat dit jouw vraag ietswat beantwoordt.
magician2000 @Prince16 september 2023 19:51
Oké, dus niet iets "herschreven", maar een compleet nieuw systeem hiervoor ingezet. Doet niet af aan het resultaat, maar klinkt al wel heel anders.

Meteen wel een mooi voorbeeld van hoe slecht we er eigenlijk voor staan, dat het niet vertrouwd wordt omdat het zoveel sneller is.
Prince @magician200016 september 2023 20:10
Sterker nog: om te "bewijzen" dat het werkte, heb ik alles van de laatste 3 jaar opnieuw laten draaien en de output vergelijken. Er waren wel degelijk een hand vol verschillen... echter was mijn output juist.

Als je iets gaat schrijven, bepaal je ook eerst welke technologie het beste is. Als ik van scratch iets ga herschrijven, dan evalueer ik ook adhv de noden en beschikbare technologie, wat we gaan gebruiken.
Hoe zou je het anders verwoorden dan herschrijven?
magician2000 @Prince17 september 2023 19:43
Je had het over "een proces herschreven". Maar verderop leg je uit dat je ook van Access naar MariaDB bent gegaan, naast het herschrijven in PhP van de (uitvoerende) code.

Wellicht dat ik meer de nadruk heb gelegd op het herschrijven van de code i.p.v. "een proces" zoals je zelf schrijft. Vandaar mijn opmerking.

Volgens mij spreek je hier eerder van het opnieuw opbouwen van een volledige oplossing (PhP + database).

Dat neemt niet weg dat het een mooi voorbeeld is met een indrukwekkend resultaat. Zeker voor "oplossingen" die geen enorme hoeveelheden code bevatten zou dit standaard moeten zijn. Eigenlijk voor alle "oplossingen", maar 1.000 regels code (geen idee hoeveel we over praten in dit geval overigens) of 10.000.000 regels code herschrijven is wel een verschil.

Overigens, herkenbaar, dat er verschillen zijn maar jouw output juist is. Dat is niet de eerste keer dat ik zoiets hoor.

Bedankt nog voor de toelichting.
catfish @magician200016 september 2023 20:21
Ik denk dat het snelheidsverschil niet zo belangrijk is.
Binnen een bedrijf een belangrijke applicatie volledig herschrijven is niet zonder risico.
Het kleinste foutje kan zorgen voor enorme problemen.
Alleen al het feit: "Het spreekt voor zich dat ik vrij snel besloten had om niet te veel tijd te steken in het analyseren van het bestaande systeem" zegt genoeg.
Prince @catfish17 september 2023 08:47
Sta er even bij stil dat ik daar niet gestaan had, als ze er geen probleem mee hadden. Vreemd dat jij die conclusie kan maken zonder dat je iets van de context weet.

Een finance afdeling heeft deadlines. Dit liep wekelijks en lukte niet elke keer. Ze reserveerden dus >2 dagen, wat maakte dat de andere afdelingen voor hun input max 3 dagen kregen. Dit lukte vaak niet, zaten meer fouten in omdat ze het snel moesten doen, etc..
Daarnaast hadden ze geen inzicht op dat wat de output zou zijn en of er dingen fout zitten. Dit was dan een drama.
De snelheidsverhoging was de effectieve vraag van de afdeling. Maar leuk dat jij dat niet zo belangrijk vindt.

Met die opdracht; de ongestructureerde en de ongedocumenteerde code waar zelfs de variabelen geen degelijke naam hadden, heb ik dus inderdaad besloten dat een rewrite de snelste oplossing zou zijn.
Dit betekent ook dat ik dan netjes documentatie er kan bij maken voor een eventuele volgende die eraan zou moeten sleutelen.

Onthoud ook dat het gaat om een Access database, niet een monolytisch systeem met honderduizenden lijnen code en afhankelijke datastromen.

Het klusje was geklaard in 2 weken en elke week maakte het bedrijf 24u winst en konden de afdelingen die de data aanleverden plots een dag langer controleren en vergaren. Dit zorgde dan weer dat de kwaliteit van de input omhoog ging.

De IT, taal, code, etc... is niets in de ogen van de gebruiker; het gaat om de processen binnen de firma, de timings, de kwaliteit en het reduceren van de kans dat dingen fout lopen en hoe je dit kan oplossen indien dit toch gebeurt.
catfish @Prince18 september 2023 17:55
Dat de applicatie slecht werkte is mij duidelijk, maar een belangrijk bedrijfsproces vervangen zonder het bestaande grondig te analyseren is gewoon not done.
Je kan er wel wat rond lullen, maar dat is gewoon niet slim.
Ik kan enkel besluiten dat je veel geluk hebt gehad of er wat bluf in je reactie zit.
Prince @catfish18 september 2023 18:10
Als je een niet gedocumenteerde applicatie hebt, dan loop je altijd tegen risico's aan.
Het is aan de vragende partij om de risico's in te schatten.

We zijn dan ook eerst gestart met het functionele ontwerp - zoals ik aangaf.
De afdeling heeft dus aangegeven wat de applicatie moest doen.
Ik heb natuurlijk ook gekeken naar de input en de output, maar wat er tussen zit niet.
Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die er dagelijks mee werken en in het vak zitten, beter weten wat het zou moeten doen dan ik kan afleiden uit een warboel aan codes en 10 lagen aan naar elkaar verwijzende query's.

Heb jij al in een firma gewerkt met eigen software development? Daar is het erg eenvoudig om naast elkaar te zitten en stap per stap netjes te bouwen en de resultaten te verifiëren.

Ik snap je scepticisme over dit niet, noch snap ik waarom je doet alsof jij beter zou weten wat er gebeurt in de firma waar ik werk of wat het voorval hier was. Wat wil je bewijzen?
Ik zou die oude app hebben kunnen analyseren en misschien had ik dan in een paar weken zelf kunnen achterhalen wat de consultants me gewoon op een dag hadden kunnen zeggen. Sowieso zouden ze mijn bevindingen dan hebben moeten controleren. We hebben niet oneindig veel tijd en er staan projecten genoeg op de backlog om aan te beginnen, dus waarom tijd verspillen.
De stappen zijn: weten wat de software moet doen, ontwikkelen, testen, eventueel dubbel draaien en releasen.
vlaag @Prince16 september 2023 20:09
dit dus, het kan vaak wel! als je maar even met de helikopter pet er naar mag en kan kijken. beetje oldskool skills zijn ook handig :)
Argantonis @Prince17 september 2023 06:07
Ahh ja, de klassieke ‘jeugd van tegenwoordig’.

Het heeft echt niks met kennis te maken, maar gewoon waar bedrijven hun tijd aan besteden. En er is nogal een verschil tussen gewoon enigszins bloated software en een geval waar jij het over hebt, zo’n snelheidswinst kan echt alleen bij compleet verkeerde queries en data-preparatie.
Prince @Argantonis17 september 2023 08:34
Wanneer wij spreken over "wij oude rotten", dan hebben we niets tegen de jeugd van tegenwoordig. Dan verwijzen we naar "onze oude tijd" waar de moesten optimale code schrijven. Dan missen we de tijd van vroeger dat bedrijven hier tijd moesten in steken.
Ook hebben we onweerlegbaar meer jaren aan ervaring met bedrijven en code dan de jeugd.
Dazzyreil @badflower16 september 2023 17:50
Misschien wordt ik oud maar als je ziet welke performance er 20 jaar geleden uit beperkte hardware werd gehaald…
Wat Nintendo en sommige devs uit de Switch weten te persen is ook nog best indrukwekkende.
DrVic @badflower17 september 2023 10:10
Ja precies, ik heb dat met Office op de PC. Gevoelsmatiger werkt dat gewoon allemaal een stuk trager dan toen ik min of meer hetzelfde deed op een Pentium 3.
Hetisweergezell @DrVic18 september 2023 13:59
Klopt! Vooral als je een bedrijf hebt dat het nodig vind om templafy te laden. Je bent 2 kliks extra kwijt om gewoon een wit velletje voor je neus te krijgen. Verder is opslaan ook lastiger dan ooit. Ik wil gewoon meteen een locatie kunnen kiezen maar moet daar ook moeite voor doen omdat office het wel beter weet....
DrVic @Hetisweergezell18 september 2023 21:24
Ja precies, vooral omdat ie niet mijn volledige lijst met teams sites kent, zodat ik eerst lokaal op moet slaan in een 'Upload to teams' map en dan dat bestand moet kopieren.
Grabbels @badflower17 september 2023 12:54
En dit is dus een groot probleem omdat de bloat misschien niet uit maakt voor de waarneembare snelheid, maar wel voor de accuduur. Optimalisatie kan er ook voor zorgen dat de cpu minder cycles draait waardoor deze natuurlijk minder energie gebruikt.
mongkut @bones16 september 2023 10:20
In een aparte houder plaatsen en je macbook/desktop meer power geven.
Dit zou wel een innovatie wezen, maar dan moet eerst de concurrent er mee komen en dan 2 generaties later wordt dit concept als een ..... aangekondigd op de campus.

[Reactie gewijzigd door mongkut op 22 juli 2024 15:17]

Ascension @mongkut16 september 2023 10:27
Ook mn Mac heeft meer dan genoeg cpu power dus wat zou daar dan de meerwaarde van zijn behalve dan wellicht voor een niche.
adje123 @Ascension16 september 2023 11:27
Nou,
Sinds Adobe meer en meer AI in hun producten stopt heb ik gemerkt dat mijn "overpowered PC" van een jaartje terug nu toch meer zijn tanden laat zien.
Om je een voorbeeld te geven.
In Lightroom kan je door AI ruis laten verwijderen, mijn 8GB videokaart is maar net voldoende om het proces vloeiend te laten verlopen.

[Reactie gewijzigd door adje123 op 22 juli 2024 15:17]

Frame164 @bones16 september 2023 10:57
Die discussie is al zo oud als dat er CPUs zijn. Waarom moeten data center servers steeds meer codes krijgen? Waarom hebben desktop PC’s veel meer RAM dan 10 jaar geleden. Toen konden we toch alles? En toch krijgen we de capaciteit van apparaten altijd weer gevuld. Meer power betekent immers meer mogelijkheden voor applicaties.
Verwijderd @Frame16416 september 2023 13:01
Het probleem zit hem niet bij de developers, zoals sommige hier schrijven maar de druk dat op de developers gezet word om snel snel uit de deur uit te krijgen.

Hier is een voorbeeld van een probleem dat gerust half je geheugen kan opeten. WSL2 = Linux in a VM laagje op Windows. Leuk, werkt goed maar omdat je Linux draait in een VM, zodra die Linux data begin te cachen (normaal voor een OS) dan groeit en groeit je geheugen gebruik. Heb je een bestand gekopieerd in de VM, wel, dat zit nu in het geheugen, zelf al gebruik je dat bestand niet. En omdat de Linux niet weet dat het draait in een VM, probeer het al het geheugen op te eten om sneller te werken. Maar in je windows deel, verlies je meer en meer geheugen.

De oplossing van MS? Well, plaats gewoon een limiet op de geheugen zodat het niet meer dan X GB gebruikt. Maar ze hebben de mogelijkheid om het geheugen automatisch te laten dalen. Nowp! Zit er in maar word gewoon niet meer deftig ontwikkeld want kost te veel tijd en geheugen is goedkoop en je kan er een limiet opzetten, waarover klaag je dan. Is hetzelfde met WSL1 wat voor 90% klaar was, hebben ze gewoon gedumpt, te veel moeite en tijd. Aka, koste te veel volgende de managers.

Ironisch genoeg kost dat vaak niet veel meer maar het tijddruk dat volop uitgeoefend word door de managers EN de klanten! Want die willen niet betalen voor optimalisatie, want een custom software dat 40K kost of 45K, nowp, 40K please! En dan klagen ze dat hun server traag is, of andere performance issues, en dan word er VEEL meer dan 5K verspilt in manuren en HUN klanten dat klagen. En dat bedrag is fictief want heb nog geen enkel klant gezien in men 25 jaar dat meer wilt betalen voor een beter product.
Fly-guy @Frame16416 september 2023 12:50
Alleen zijn die mogelijkheden voor telefoons er blijkbaar niet, gezien het feit dat er al 5 jaar, zo niet langer, naar dezelfde zwarte dood kijken door precies hetzelfde doet als z'n voorganger, afgezien wat specbumps.

Ja, de spelletjes kunnen wat mooier en sneller draaien, video kost wat minder batterij, etc.
Maar wat kunnen we nu wat 5 jaar geleden echt niet mogelijk was omdat de chipset nu veel sneller is dan 5 jaar geleden?
SgtElPotato @Fly-guy16 september 2023 13:34
Foto’s en video’s bewerken onderweg? In die branche zijn echt flinke stappen gemaakt qua snelheid, en dat scheelt aanzienlijk als ik op vakantie even snel wat foto’s moet bewerken of een kort filmpje in elkaar moet flansen.
Jan Onderwater @Frame16417 september 2023 09:16
Wat je beschrijft, dat een computer van een paar jaar oud door OS updates zo traag worden als poep in een trechter is al een tijdje niet meer zo. Ik schrijf dit op een 12 1/2 jaar oude Macbook, die is nog steeds snel genoeg voor bureautaken, HD video snijden. genoeg geheugen, SSD, dan kan een oud schatje lang mee. Helaas wordt het krijgen van security updates dan steeds lastiger, en dan heb ik het nog niet over de updates voor de achterdeurtjes en bugs in Intelprocessoren die het iedere keer weer een procent of 10 aan processortijd vreten.
brain75 @Jan Onderwater17 september 2023 09:57
Je kan er Linux opzetten? Ubuntu, Linux Mint etc. maken die MacBook weer als nieuw :)
Jan Onderwater @brain7517 september 2023 10:08
Ik promoveer hem tot mijn mediaserver, offline. Kan ie nog jaaaaaren mee.
Bovendien is het de enige computer die ik heb waar nog een CD/DVD drive in zit, om CD's te rippen..
supersnathan94
@bones16 september 2023 11:31
Opzich nu niet per se zaken die er echt baat bin hebben die je iedere dag doet, behalve JavaScript performance die vrij lineair schaalt met CPU performance. Websites renderen dus wat sneller en kunnen weer een grotere DOM manipuleren.

Verder natuurlijk video editing. Iets wat met de komst van tiktok en YT shorts enzo best wel populair is geworden onder jongeren.

Daarnaast is het ook zo dat een sneller CPU simpelweg helpt om veroudering tegen te gaan. Een CPU die nu immers 30% meer levert dan jij nodig hebt zal na X jaar en Y updates als ie dan minder performance levert nog steeds voldoende leveren voor jouw behoefte.

Daarnaast bied het ook weer nieuwe mogelijkheden die nu nog niet direct zichtbaar zijn omdat ze nog niet bestaan als app.
langestefan @supersnathan9416 september 2023 14:11
Daarnaast is het ook zo dat een sneller CPU simpelweg helpt om veroudering tegen te gaan. Een CPU die nu immers 30% meer levert dan jij nodig hebt zal na X jaar en Y updates als ie dan minder performance levert nog steeds voldoende leveren voor jouw behoefte.
De prestaties van nieuwere telefoons zijn inmiddels zo hoog dat dit eigenlijk niks meer uit maakt. Ik durf zelfs te wedden dat mijn telefoon uit 2020 nog makkelijk 10 jaar mee zou kunnen gaan zonder dat ik merkbaar snelheidsverlies heb. Ik vind gamen op telefoons overigens een kansloze aangelegenheid en tiktok zorgt massaal voor breinrot bij jongeren, maar dat terzijde.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 15:17]

JFP @bones16 september 2023 12:37
Inderdaad...niks. Tenzij je wil gamen. Maar wie gaat dat nou echt serieus doen op zo'n klein schermpje. Meeste echte gamers zitten toch achter hun PC met grote schermen en toeters en bellen. Serieuze games poorten naar een iPhone puur omdat het kan en er dan achter komen dat op zijn klein scherm alles veel te priegelig is. Tja. Het is tegenwoordig beetje armoe troef. Dat chips sneller en energie zuiniger worden prima. Maar om dat als reden te zien om weer een nieuwe (van de buitenkant vrijwel exact dezelfde) iPhone te kopen ?! Puur marketing. Ze moeten wat. iPhone 12 Pro heb ik al jaren en nog niets 1 sec het idee gehad van 'goh, wat is ie traag'. Dus A17 , A 28 whatever - leuk voor de bühne maar in praktijk ...Er is ook al jaren geen echte innovatie meer op dat gebied. Meer Megapixels , iets helderder scherm , dat soort geneuzel. Wordt tijd dat mensen gewoon wat langer met hun telefoon blijven doen en zich niet laten verleiden tot weer de laatste gadget zonder echte meerwaarde. Veel beter voor het milieu ! (en je portemonnee). Just my 50cts
SgtElPotato @JFP16 september 2023 13:35
Het verschil in camera tussen de 12 pro en 14 pro was al een zeer grote stap, als je daar iets om geeft zeker al de moeite waard!
RAAF12 @JFP16 september 2023 17:32
Lidar op de Pro serie van iPhone is wel een leuke toevoeging. Behalve 3D scannen werkt het ook met scherpstellen in het donker bij foto's.
k995 @bones16 september 2023 10:17
De doorsnee gebruiker: niks.

Misschien een klein beetje de batterij die wat langer zal meegaan
goodfella @bones16 september 2023 10:26
Voor mij de enige use case: een familiefilmpje in elkaar flansen met iMovie en exporteren.
Jan Onderwater @goodfella17 september 2023 09:18
in 4K?
goodfella @Jan Onderwater17 september 2023 09:29
Jep, alles in 4K.
Jan Onderwater @goodfella17 september 2023 09:32
Is toch geweldig dat je computer dat met links aankan?
goodfella @Jan Onderwater17 september 2023 11:50
Wat is precies je punt @Jan Onderwater? Wat begrijp je niet aan mijn "use case"?
n8n @bones16 september 2023 10:43
Voor de gemiddelde gebruiker zal het met name video/foto processing zijn met steeds meer software matige ‘verbeteringen’ die toegepast worden. Ook houdt Apple er van om LLM’s (AI) lokaal te draaien ivm privacy.
Jan Onderwater @n8n17 september 2023 09:17
Waar Apple dan ook weer steeds meer en snelleren NPU voor uitbrengt in Apple Silicon. Deze worden per generatie meer sneller (lelijke zin) dan de CPU of GPU
Nickname27 @bones16 september 2023 10:56
Stilstand is achteruitgang.
Ook al merkt de gemiddelde gebruiker niet direct een groot voordeel, toch is sneller altijd beter, vooral omdat het headroom biedt.

Daarnaast richt Apple zich nu ook op andere zaken die je niet meteen terugziet in Geekbench scores, de snelheid van de neural processing unit is bijvoorbeeld x2 gegaan. Belangrijk voor de AI taken van de toekomst.
laurens0619 @bones16 september 2023 11:18
Wireless carplay
Dat trekt mn iphone 11 net (niet) en komt dus exht cpu tekort
tweakuwe @bones16 september 2023 12:45
Op dit moment een weinig, als je iPhone 12 mini straks 5 jaar oud is en de meeste apps nog steeds prima draait dan ga je het voordeel wel merken. iPhones gaan deels lang mee vanwege het update beleid, maar de sterke cpu speelt daar ook een handje in. Alleen de batterij laat het vaak afweten over zoveel jaar, maar die is nog te vervangen.
Marctraider @bones16 september 2023 13:07
Enige wat ik kan bedenken is latency.

Of je nou 2 seconden over een pagina doet met laden op max 2Ghz of met dezelfde cpu op 4ghz in 1 seconde.

Heel basaal uitgelegd.

Helaas is het meestal zo dat hoe hoger de kloksnelheid hoe exponentieel méér energie het kost.

Voor de rest zie ik weinig nut, misschien voor smartphone gamers?
SgtElPotato @bones16 september 2023 13:36
Future proofing. De iPhones gaan met gemak 5 jaar mee zonder problemen. Dat was vroeger nog wel een dingetje omdat de cpu te langzaam werd.
_Pussycat_ @bones16 september 2023 16:16
Voor mij: video-editing met de GoPro-App.
Noresponse @bones16 september 2023 16:54
Ik ben benieuwd of je dan ook sneller kan typen, sneller berichten kan lezen of dat youtube dan sneller is.

Het is net als met tablets, laptops dat een standaard gebruik genoeg heeft aan een i5 met 16 GB werkheugen en een leuke SDD erin en dan kun je er alles mee, behalve dan mischien zware 3D games in hoge resolutie ,want daar heb je dan weer een zware videokaart voor nodig en tegenwoordig is een 3060 van nvidia al een mooie keuze, maar ze zijn er sneller met meer frames.

De meeste gebruikers gebruiken hun mobiel om apps op te draaien en vaak ook spelletjes en laat nu de makers van die spelletjes een zo'n groot mogelijk doelgroep willen dus die 3D games op mobieltjes spelen ook wel op goedkoperen en vaak 5 jaar oude modelen.

De rest is chatboxen met social media apps, internet, streamen en de rekenmachine voor sommige :) . Mijn advies blijft dat je tussen de 300-500 euro een goed toestel hebt voor games en foto.s Oneplus Nord 2T bijvoorbeeld, maar redmi note 12 pro is iets goedkoper, maar ook goed.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 15:17]

PjotterP @bones17 september 2023 02:36
Dit is een mooie ontwikkeling naar uiteindelijk een computer met desktop power in je handzak. USB C er aan en je hebt altijd alles bij je
iworx @bones17 september 2023 07:57
Er zijn best wel wat app developers die de rekenkracht voor de volle 100% kunnen benutten in hun AR icm Lidar apps binnen de bedrijfswereld. Scannen van objecten en er direct dingen op plakken / queries richting backend afvuren om te zien of er reserveonderdelen zijn .. je kan het zo gek niet bedenken.
HerrPino @bones17 september 2023 08:06
Hierdoor is je telefoon over een paar jaar nog steeds te gebruiken. Nu heb je het misschien niet perse nodig maar heb je het wel tot je beschikking voor later. Daarom kan jouw iPhone 12 nog gewoon goed mee. En daarnaast kun je een snellere cpu verder terugdraaien qua performance en verbruik en toch nog een noemenswaardige performance overhouden.
Jan Onderwater @bones17 september 2023 09:08
Videobewerking, special effects maken, ja dat kan en er zijn volksstammen die het doen
Objecten renderen tot 3D afbeeldingen mbv de camera en de lidar
AI taken zoals computational photography
RAW Foto bewerking
P5ycho @bones17 september 2023 09:32
Waar het echt om draait is performance per watt. Een smartphone is altijd gelimiteerd door zijn batterij en thermische huishouding. Daarom wordt er altijd gezocht naar een manier om meer instructies te verwerken met minder energieverbruik. Een bijkomend voordeel is hogere (peak) performance binnen deze grenzen.
Coolstart @bones17 september 2023 11:06
Ja het heeft nut. Het beste voorbeeld is video editing en dingen die live gebeuren zoals portait modus of film modus waar je DOF toevoegd. Met vorige generatie chips kon dat maar op 1080p 30fps ipv 4K 60fps. Elke generatie verbeterd die resolutie en realisme blur. De diepteinformatie komt van de lidar sensor en andere camera’s.

Veel apps gebruiken ook video filters. Zoals tiktok, instagram etc. Altijd leuk dat je een effect instant kan bekijken ipv dat je het eerst moet renderen.

Een snelle NPU is dan weer goed voor object herkenning. Daar kan de camera op scherpstellen. Ook helpt de NPU om sneller een Siri antwoord te formuleren. Alles draait immers lokaal. Incl het unlocken van Face-ID. Dat gaat merkelijk sneller op nieuwe Iphones.

De nieuwe Iphone 15 pro heeft dan weer spatial Video = 3D opnames = nog meer rekenkracht nodig om soepel te draaien.

Next gen chips gaan da weer meer AI lokaal kunnen draaien. Dat kan handig zijn voor spelling, video, GPT achtige apps, games etc.
Weicool @bones17 september 2023 21:00
Het antwoord: Super Siri GPT!
YopY @bones18 september 2023 11:34
Buiten games om, in theorie zal, als een CPU sneller is (bij hetzelfde energieverbruik als een vorige generatie) efficienter zijn met energie.

In de praktijk worden apps dorstiger en denkt ook degene die het besturingssysteem maakt dat ze dan wel wat meer in de achtergrond kunnen gaan doen.
Prince 16 september 2023 09:50
Ik ben het verste van een Apple fanboy dat je kan zijn, maar je moet het ze nageven dat mooie chips maken en netjes blijven innoveren en verbeteren. Nu gewoon die prijs nog hé... :-)
Harrie-Handbak @Prince16 september 2023 09:53
Helaas kost innovatie geld, en zullen ze niet snel in prijs zakken. Wel positief dat de prijs naar beneden is gegaan ten opzichte van vorig jaar. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om dit te laten.

Qua snelheid maakt het mij niet veel meer uit, vanaf de 13 Pro en Promotion voelt alles super vloeiend. Anders dan games en ai zie ik geen reden meer voor nog betere performance, geef mij maar meer dan één dag batterij.
Carlos0_0
@Harrie-Handbak16 september 2023 10:27
Dat lukte mij al prima met de iphone 6 al en de 8 plus, en de 11 pro max en de 13 pro max helemaal :).
Als je nu geen 1 dag haalt krijgt je telefoon geen minuut rust denk ik ? :).
watercoolertje
@Carlos0_016 september 2023 10:45
Hoeft niet meer gebruikt te worden kan in dezelfde (of kortere) tijd ook zwaarder belast worden.

Zelf heb ik ook geen issues met mijn batterij (s22 plus) andere vinden het wel een issue. De rede maakt eigenlijk ook niet uit natuurlijk, hoe en hoeveel iemand zijn telefoon gebruikt is gewoon persoonlijk en niet te vergelijken met je eigen verbruik.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:17]

Harrie-Handbak @Carlos0_016 september 2023 12:28
Ik doelde op de performance en batterijduur., met de oudere telefoons lukte mij het ook, maar gebruikte ik deze ook anders.

Maar gelukkig heb ik geen social media en zit ik niet de hele dag op mijn scherm te scrollen 😏
Prince @Harrie-Handbak16 september 2023 09:57
Als je natuurlijk meer performance hebt voor hetzelfde verbruik, dan moet de chip minder lang werken om een taak te voltooien en kan hij sneller in sleep gaan. Dit geeft uiteindelijk een langere gebruiksduur op 1 charge.
Dit hangt natuurlijk af van het verbruik in sleep en of de innovaties hier invloed op hebben.
Harrie-Handbak @Prince16 september 2023 10:00
Dat is zeker een manier. Maar voor mij persoonlijk hoeft het niet sneller meer alleen maar zuiniger. Dus kleine nanometer zonder performance winst en focus op batterij. Nu begrijp ik dat beide hand in hand gaan.

Of meer geld in nieuwe batterij technologie stoppen 😉
Prince @Harrie-Handbak16 september 2023 10:24
Ik vrees een beetje dat de software-innovatie dan ook zou stoppen, indien de chips niet sneller en sneller werden.
Stel je voor dat we nu nog op een 386 zaten op 3 nano of zo. :+

Langs de andere kant ben ik er wel van overtuigd dat omdat alles sneller en beter moet gaan aan dit hoge tempo, dat developers totaal niet meer optimaliseren "omdat er toch genoeg rekenkracht is". Ik denk dat we effectief meer dan 50% gemiddeld performance verhoging kunnen halen uit optimalisatie.

Dat zijn dingen die ik niet enkel merk op het werk, maar ook op de github projecten waar ik aan meewerk.
supersnathan94
@Prince16 september 2023 11:32
Pre-mature optimization is echter nog steeds een ding. Als het werkbaar is op een iPhone 11 is het voor het komende jaar snel zat.
Prince @supersnathan9416 september 2023 11:38
Als ik jouw bericht lees zoals je het bedoelde, dan is dat niet wat "Pre-mature optimization" betekent.
Het is niet dat het op een oud toestel werkt, dus de volgende release van een toestel zal wel snel zijn. Dat is juist wat het issue is en waarom zoveel hardware steeds sneller moet worden en meer energie vergt.

Pre-mature optimization is als een developer tijdens de development al begint met de optimization lang voordat het product werkt.
Door optimization maak je code soms iets minder leesbaar en tijdens development kan dat vertragingen of zelfs bugs opleveren.

Je bouwt je software en nadien run je de profiler en kijk je waar de vertragingen zitten en kan je optimizen.. Veel optimization gebeurt ook al door de compiler...
Harrie-Handbak @Prince16 september 2023 10:34
Kan je geen pluspunten geven, maar ben het met je eens.
Game-Over @Prince16 september 2023 11:43
Helemaal mee eens. Ik ben een dino uit het 8-bit tijdperk en als ik terugdenk wat er toen mogelijk was met hardware die nog trager was dat de meest aftandse soc in idle is er flink wat winst te halen.

Het is duur zeer goed mogelijk dat Apple iPhones flink kan versnellen door een veel groter deel v/h budget in het oppoetsen van iOS te steken. Maar dat zal nooit gebeuren omdat:
- Waarom een nieuwe iPhone als een nieuwe iOS fors meer performance geeft.
- Zelfs als iOS dubbel zo snel zou worden, vertaald zich dat niet automatisch naar de apps die ook geoptimaliseerd kunnen worden voor meer snelheid.

Zelf heb ik een 6 jaar oud toestel dat nog steeds ruim voldoet op gebied van snelheid en accuduur ook best wel. Ik zal dan ook nooit een ander toestel kopen vanwege de snelheid. Maar voor fors meer accuduur wel.

Als een fabrikant e100 extra zou vragen voor een pro-model dat flink langer meegaat op een lading zou ik zonder nadenken kiezen voor die optie.
Helaas is dat een verkooppunt voor erg weinig mensen. Meer pixels en een afgerond hoekje is waar hun wereld om draait.
lordawesome @Harrie-Handbak16 september 2023 12:00
Innovatie kost niet zoveel geld als Apple vraagt. Apple verdient vele malen meer dan dan Samsung per telefoon: https://etimg.etb2bimg.com/photo/100005414.cms
dartbord @Harrie-Handbak16 september 2023 12:17
De prijs in Amerika is hetzelfde, alleen de dollar koers is nu anders, waardoor wij er in de EU minder euro's voor betalen.
k995 @Harrie-Handbak16 september 2023 10:15
Dit gaat eerder over winst en zolang als apple deze winstmarges kan krijgen zullen ze die aanhouden.
Gamebuster @Prince16 september 2023 10:09
Ah ja, USB 2.0 en 128GB opslag op een 1000 euro en 1200 euro telefoon, de leiders van innovatie! Eerder de leiders van geld uit je zak kloppen. Maar ja, hun CPUtjes zijn leuk :)

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:17]

Verwijderd @Gamebuster16 september 2023 10:27
Is die storage echt een probleem? Ik heb een iPhone xr met een whopping 64gb aan storage. Maar door de integratie met iCloud voor de foto's ben ik nog nooit tegen een storage melding aangelopen.

Zeker aangezien de storageprijzen bij Apple idioot hoog zijn zou zo blind weer het model met de laagste hoeveelheid kopen als die xr ooit uit elkaar valt.

Maar na goed vier jaar blijft dat ding het perfect doen en is nog altijd goed rap.
Gamebuster @Verwijderd16 september 2023 10:29
door de integratie met iCloud
Zie je eigen antwoord. Die lage capaciteit is natuurlijk bedoeld om iedereen op iCloud te krijgen.
Zeker aangezien de storageprijzen bij Apple idioot hoog zijn zou zo blind weer het model met de laagste hoeveelheid kopen als die xr ooit uit elkaar valt.
Zeker, die prijzen zijn zo hoog zodat je maar lekker 120 euro per jaar betaalt aan iCloud. Die XR is nu 5 jaar oud, dus je hebt 600 euro aan iCloud storage betaald over de levensduur van je telefoon. Je bent er vast ook heel blij mee, want het werkt verder prima.

Ondertussen heb ik 8TB aan cloudopslag voor 65$ per jaar en 1TB (MicroSD) + 256GB capaciteit in mijn telefoon.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:17]

Gelomidor1 @Gamebuster16 september 2023 10:36
Dat trucje werkt wel, heb zelf 200gb iCloud gedeeld met mijn gezin. Vind t ook fijn dat t in de cloud staat, kan je je foto’s nooit kwijt raken. Er staan alleen ook zoveel meuk foto’s in….
Gamebuster @Gelomidor116 september 2023 10:41
Het werkt prima, maar we moeten wel bewust zijn dat Apple's strategie hierom draait. Daarom is opslag zo duur natuurlijk bij Apple, en ik was er klaar mee.
Verwijderd @Gamebuster16 september 2023 10:42
Het mag wel minder aanvallend...

Betaal een eurootje per maand inclusief email voor een paar domeinen met custom mailadressen en 50GB aan storage. Dat zijn heel veel jpeg'jes dus ook daar loop ik er niet tegenaan. Voor de serieuze fotografie gaan de raws van de dslr Lightroom in.

Die xr heeft me 600 euro gekost, best te overzien voor een toestel dat waarschijnlijk 6+ jaar meegaat.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:17]

Madrox @Verwijderd16 september 2023 22:28
600 plus 5x 120 euro bedoel je? :+
Zwatelaar @Madrox17 september 2023 11:10
Begrijpend lezen is een vak:
hij schrijft eurotje per maand, dus geen 5x 120.
blazez @Gamebuster16 september 2023 11:50
Zie je eigen antwoord. Die lage capaciteit is natuurlijk bedoeld om iedereen op iCloud te krijgen.
En wat is daar mis mee met de tegenwoordige data op de toestellen. Hoe vaak hoor je als jaren niet dat mensen een toestel zijn kwijt geraakt en nog nooit hebben nagedacht om hun zo dierbare foto's en documenten te backuppen. Toestel verloren of gestolen en weg zijn de foto's van je kind of een overleden dierbare. Foto's die je nooit meer terug gaat krijgen.
En meer doen dan een oproepje op facebook of iemand alsjeblieft het toestel heeft vonden kan je niet doen.

Dan kan je beter een gemakkelijke volledig automatische cloud backup laten maken waarbij je data in ieder geval veilig is voor het geval er iets met je toestel gebeurt.
Mars Warrior @Gamebuster16 september 2023 12:56
Dat duurt niet lang meer als per oktober het al $99 per jaar wordt. Een flinke verhoging tov de $70 van nu.

Nog steeds niet echt duur, maar ook niet veel beter meer dan sommige anderen.
Uruk-Hai @Gamebuster16 september 2023 14:57
Hoe kom jij uit op 120 euro per jaar voor iCloud?

Ik betaal zelf maar 12 euro per jaar. Ik krijg elke maand keurig een factuur van 1 euro van Apple.
Het goedkoopste betaalde abonnement van Google Drive is 2 keer zo duur.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 15:17]

Game-Over @Verwijderd16 september 2023 11:59
Ik begrijp niet dat mensen cloud storage overal bijslepen. Voor mij is het een lapmiddel. Ongeacht het merk en prijsklasse van de telefoon. Maar ook van mijn PC.
Voor mij is het simpel, als het niet lokaal kan moet ik upgraden en cloud is altijd te traag.

Cloud als een backup die op de achtergrond draait kan ik begrijpen (zelf staan mijn backups alleen op iets wat 100% mijn eigendom is).
Verwijderd @Game-Over16 september 2023 12:56
Omdat het niet alleen het apparaat is, maar alles er omheen. Cloud storage kan daar een onderdeel van zijn, levensduur, security, etc. De combinatie maakt iets bruikbaar of niet. Duur of niet.

De lokale storage bij Apple is heel heel duur, maar lang niet altijd een probleem. Aanschafprijs hoog, maar levensduur lang. En zo maakt ieder z'n eigen afwegingen in wat belangrijk is.
Prince @Gamebuster16 september 2023 10:17
Ik loop rond met een Samsung A51. Die heeft ook 128GB en ik kom er persoonlijk mee toe. Meer moet het op zich niet zijn. De mogelijkheid tot uitbreiding is nice, maar dat is iets wat mensen weten wanneer ze het kopen.

De USB 2.0 is inderdaad een beetje lomp, maar ik vermoed dat ze ervan uit gaan dat mensen hun potentiële > 1Gbps WiFi verbinding gebruiken om data over te zetten. Ik heb persoonlijk nog nooit een stekkertje in mijn A51 gestoken om de data eraf te halen, ik gebruik steeds WiFi.

Ik hoor hier vaak dat innovatie geld kost; dat klopt wel, maar >1k is een beetje erg veel. Als je het zou verkopen aan een lagere prijs, dan zouden meer mensen het kunnen kopen en kan het zijn dat je finaal meer winst maakt. Echter heb je dan ook een minder exclusief product, is er een grotere 2de hands markt, etc... Dit verhindert dan weer het "ik moet het nieuwste hebben"-gevoel van de mensen die hier graag >1k aan geven.
Ze zullen er wel over nagedacht hebben en ik denk niet dat ze het financieel slecht doen. Een zaak bestaat immers om winst te maken.

[Reactie gewijzigd door Prince op 22 juli 2024 15:17]

Gamebuster @Prince16 september 2023 10:28
Dat is een telefoon die 3 jaar terug 270 euro was en heeft een MicroSD kaart slot. Natuurlijk is 128GB dan prima. Overigens kan de iPhone 15 in RAW schieten, met 24MP. Dat zijn bestanden van 30MB per stuk. Dat is wel even wat anders dan die JPEGs die jij schiet met je telefoon. Dat is een totaalcapaciteit van 4000 fotos, als je helemaal niets anders opslaat op je telefoon (geen apps, etc). Het gaat hier om een 1000 euro telefoon met "goede cameras", dus reken maar erop dat kopers van dit soort telefoons veel fotos maken.
De USB 2.0 is inderdaad een beetje lomp, maar ik vermoed dat ze ervan uit gaan dat mensen hun potentiële > 1Gbps WiFi verbinding gebruiken om data over te zetten.
Natuurlijk gaan ze daar vanuit, net als die 128GB. Die iCloud euros moeten ergens vandaan komen.
Ze zullen er wel over nagedacht hebben en ik denk niet dat ze het financieel slecht doen. Een zaak bestaat immers om winst te maken.
Uiteraard, en daar komen al die keuzes vandaan. Slechte USB 2.0, nutteloze upscaled 24MP RAW files van een 12MP sensor (dus meer opslag nodig), weinig basis-opslag zodat je iCloud nodig hebt, etc.
Prince @Gamebuster16 september 2023 10:47
Ik begrijp dat je bedoelt, maar het hebben van een MicroSD slot, maakt niet dat mijn 128GB voldoende is of niet. Ik heb er niets in zitten, want 128GB is genoeg.
Eens ook dat het toestel goedkoper is, de camera is slechter, het scherm is slechter, de storage is trager, minder features, etc... Maar goed genoeg voor mij; ik zoek binnen die prijsklasse.

Met die 1Gbps doel ik niet speciaal op icloud. Je hebt tonnen andere cloud storages, je kan ook op je eigen netwerk naar je nas backuppen en je hebt zelfs externe HD's die een Wifi AP maken zodat je onderweg kan backuppen. (backuppen of verplaatsen bedoel ik natuurlijk).

Ivm de USB2.0; die is >50MB/s. Dus op 20 seconden heb je 1GB (of dus 3GB per minuut). Al bij al valt dat nog mee, vind ik. Ik kan natuurlijk ook gewoon backuppen naar de Synology aan gigabit snelheid; dat is dan 100MB/s of 6GB per minuut.
SgtElPotato @Gamebuster16 september 2023 13:40
Die ProRAW bestanden lopen al snel op naar 80+mb per stuk, soms zelfs lekker over de 100mb!

Ik gebruik het zelf ook niet standaard, alleen voor de kiekjes die ik echt wil en eventueel nog wil bewerken.
Gamebuster @SgtElPotato16 september 2023 14:54
Bizar. Mijn "echte" camera schiet RAW fotos van 26MP en die zijn 30MB ofzo per stuk, en die bevatten veel meer detail dan een 12MP smartphone camera.
Zwatelaar @Gamebuster17 september 2023 10:08
Hierboven ergens gaat een discussie over het weinig optimaliseren van code door ontwikkelaars omdat hardware steeds sneller wordt.

Hetzelfde geldt een beetje voor opslag. Omdat je veel opslag hebt wordt alles maar bewaard en krijg je alles wel vol. Net als mijn schuur; die is ook nooit groot genoeg.

Is dit echt noodzaak of luiheid?

By the way, wel heel simplistisch gesteld dat je 1000 euro betaalt voor 128GB opslag, want dan is het inderdaad een dure harde schijf.

If price is right for whole package, buy it, else STFU and buy something else. (Excuse my French).
Master Chieftec @Gamebuster16 september 2023 10:33
Jij vindt het een telefoon, ik vind het een mobiele computer. En zonder meer de belangrijkste apparaat in het dagelijkse leven voor de meerderheid. Het is altijd bij je en kan zoveel meer dan alleen bellen. USB 2.0 zullen de meesten ook weinig gebruik van maken. En de meesten zetten hun foto's en video's niet zo vaak over naar een computer. Het is niet goedkoop maar ik heb een vak geleerd en goed opgelet op school en ik kan het allemaal betalen.
Gamebuster @Master Chieftec16 september 2023 10:36
Het is altijd bij je en kan zoveel meer dan alleen bellen. USB 2.0 zullen de meesten ook weinig gebruik van maken.
Ja duh... het is super traag
Jij vindt het een telefoon, ik vind het een mobiele computer. En zonder meer de belangrijkste apparaat in het dagelijkse leven voor de meerderheid.
Dat is een niet-Apple telefoon ook hoor.
En de meesten zetten hun foto's en video's niet zo vaak over naar een computer.
Dat is lastig met 128GB opslag. Zit zo vol.
Het is niet goedkoop maar ik heb een vak geleerd en goed opgelet op school en ik kan het allemaal betalen.
Irrelevant lijkt me? Geld kan je maar 1x uitgeven.
Master Chieftec @Gamebuster16 september 2023 13:48
Ik vind je reactie erg zwak onderbouwd.
Bij de huidige iPhone zijn de transfer speeds ook niet top en het is niet dat velen over klagen. Cloud storage en draadloos zijn echt een ding in 2023 en ik zie meer mensen klagen over de upload van hun internet thuis dan dat overzetten van bestanden met een kabel. Ik maak weleens een 4K film en AirDrop hem zo naar mijn MacBook Pro om te editen.
Ja, een niet-Apple kan het ook maar geen idee waar jij op reageert. Ik heb nergens over Apple device versus niet-Apple device.
Mijn 64GB Pro Max ging al niet snel vol en aangezien ik de nieuwe 256GB Pro Max ga halen, denk ik dat ik weinig bestanden zal overzetten, ook al kan hij sneller dan USB 2.0. Ik gebruik de Cloud en binnenkort over op glasvezel internet.
Wat is precies irrelevant aan? Een mobiele computer wat een smartphone inmiddels is, ongeacht welk merk, kost een pak geld. Je kan meer mee dan alleen bellen. Ik heb het geld wel om zo’n dure iPhone te kunnen halen en die zal mij weer 2 jaar lang mij een prima dienst bewijzen en kan ik het daarna weer voor een nette prijs doorverkopen. En mocht je portemonnee niet zo ver reiken, koop je toch gewoon wat jij wel kunt betalen ipv. afgeven op de dure prijzen van Apple. Ze zijn altijd een premium merk geweest en iedereen bepaald voor zichzelf, niet jij, of ze dat waard vinden.

[Reactie gewijzigd door Master Chieftec op 22 juli 2024 15:17]

sun0000 @Gamebuster17 september 2023 10:11
… en dat oeverloze, steeds herhalende gezeur over de prijs. Als dat het enige commentaar is dan spaar je de moeite je mening hier weer te geven.
Het bericht gaat over de snelheidswinst van de SoC, niet over poorten/opslag en dan als laatste opmerking dat de “CPUtjes leuk zijn”. Een verkleinwoord gebruiken om je sarcasme te onderschrijven?
Qlimaxxx @Prince16 september 2023 10:44
Op zich zijn iPhones niet eens duurder dan flagships van bijvoorbeeld Samsung. In aanschafwaarde misschien wel, maar daar staat onder andere een hogere resale value tegenover.

En dan nog het belangrijkste: fabrikanten die Android op hun toestellen zetten hebben niet zelf een volledig OS te onderhouden. Daar waar Apple deze kosten dekt met een hogere prijs voor het toestel, betaal je bij Android de kosten van Google of bijvoorbeeld Samsung met je data.

Dan betaal ik liever met geld dan met privacy als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door Qlimaxxx op 22 juli 2024 15:17]

Uruk-Hai @Qlimaxxx16 september 2023 15:14
Dan betaal ik liever met geld dan met privacy als je het mij vraagt.
Ik sta daar 50/50 in.

Ik gebruik namelijk Google Maps en Whatsapp op mijn iPhone en ik ben niet van plan om over te stappen naar privacy vriendelijker apps. Ik gebruik wel Proton Mail voor mijn privé mail, maar mijn Gmail account bestaat ook nog steeds. Dat is namelijk weleens handig voor inloggen op een applicatie of website waarmee ik kan editen.

De kans is aanwezig dat ik weer wat meer met mijn privacy ga betalen door voor een Fairphone of een Google Pixel te gaan, want de kloof tussen iPhones en dergelijke Android smartphones wordt steeds kleiner.
Master Chieftec @Prince16 september 2023 09:55
Je gaat later in de reacties lezen dat het allemaal erg meevalt. Dat Apple trendvolger en geen innovator (meer) is. Dat de chips geen grote sprongen maakt, Geekbench scores niet veel zeggen van de devices in real life gebruik en nog meer van dat alles. Ik pak de popcorn erbij.
3DEXP @Master Chieftec16 september 2023 10:19
Je mag best eerlijk zijn over Geekbench, wat niet weg neemt dat het indrukwekkend is wat Apple hier neer zet.

Maar Geekbench is geen goede graadmeter voor CPU's is mijn ervaring want bijvoorbeeld een high end intel of AMD CPU word niet volledig aan het werk gezet. Als ik met mijn Ryzen 7800x3D ga testen, zonder apps op de achtergrond, word de CPU niet volledig gebruikt tijdens het testen. Als ik dan ga testen met Cinebench dan is er wel 100% CPU load over alle cores.

Ik denk dat Geekbench beter werkt met mobile CPU's of misschien lis het OS wat erg meetelt?
Ik ben benieuwd hoe andere Tweakers hier over denken?

Als je trouwens een goed beeld van de daadwerkelijke performance wil hebben zijn er meer tests nodig, het liefste ook realworld, wat sommige benchmark programma's ook doen.
Game-Over @3DEXP16 september 2023 11:50
het liefste ook realworld,
Ik zou 'ook' graag vervangen door 'uitsluitend'.
Ik leef namelijk in realworld. Ik gebruik mijn telefoon en PC niet om benchmarks te draaien. Wat is het nut van een 40% hogere benchmark als de daadwerkelijke performance achterblijft?
Prince @Master Chieftec16 september 2023 10:34
Ik kan niet anders dan het eens zijn met jou.
Ik ben totaal geen Apple fanboy en heb nog nooit iets van Apple gekocht.
Samsung, Android, zelf pc samenstellen, etc.. dat is meer "wie" ik ben.

Als een "fanboy" iets zegt (sorry voor woordkeuze, weet even geen beter woord), dan is hij bevooroordeeld en wordt die "afgemaakt" en beladen met -1'tjes van niet-fanboys.

Als een niet-fanboy iets zegt, dan is hij een troll of een hater en krijgt hij dezelfde behandeling als hierboven.

De neutrale mensen denken dan weer vaak: ik ga niet tussen 2 vuren staan.

Zonde eigenlijk. Op een site als Tweakers zou je objectief genoeg moeten kunnen zijn om argumenten te maken en deze te onderbouwen los van waar jouw voorkeuren liggen. En als lezer van die argumenten moet je ook kunnen zeggen dat bedrijven waar je het niet voor hebt, toch goede dingen doen.

We noemen iemand met een Vokswagen toch ook geen Hitler aanhanger? Er is al genoeg haat in de wereld; spijtig dat we toch zo haatdragend moeten zijn over Android vs Apple.
Klaus F. @Prince16 september 2023 10:47
.... en misschien is de meerderheid dit gekibbel inmiddels zat en past..
watercoolertje
@Prince16 september 2023 10:49
Waar gebeurd dat precies? Ik zie nergens terug, nu niet en eerder ook niet, ja 1 op de 100 reacties oid maar die andere 99 reacties zie jij niet ofso?
Prince @watercoolertje16 september 2023 11:33
Gelukkig gebeurt het niet bij elke comment die je ziet.

Maar als we jouw voorbeeld van 1/100 gebruiken, vind jij het dan normaal moet je 1 op de 100 mensen die je tegenkomt op straat zien vechten of ruzie maken?
Wat ga je ook later herinneren? De persoon die vredevol voorbij wandelt, of het duo dat ligt te vechten en roepen?
Ik dacht dat we beter waren dan dat.

Maar ik ben zeker niet de enige die het ziet; onthoud dat de meesten hier niet op gaan antwoorden, maar toch zijn er zelfs op mijn comment al mensen die aangeven dat ze het 'gekibbel' zat zijn.

Ik ben er anderzijds ook van overtuigd dat sommige mensen gewoon uit zijn op conflict en dit een eenvoudig doel is.

[Reactie gewijzigd door Prince op 22 juli 2024 15:17]

Tourmaline @Prince16 september 2023 10:59
Apple wordt zakelijk veel gebruikt voor de 5 jaar ondersteuning, goede beheersoftware, beveiliging etc. Ik gebruik overigens beide, Apple zakelijk en prive android. Ik kan met beide werken. Apple heeft soms voordelen, soms android. Het is maar net wat je gewend bent. Apple gebruikers kunnen vaker wat minder goed uit de voeten met android en andersom Android gebruikers minder met iOS.
Shark.Bait @Prince16 september 2023 13:03
iPhone is praktisch een Samsung, maar dan met een ander logo ;)
Zwatelaar @Shark.Bait17 september 2023 09:49
Net als dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn, god heeft alleen dat hangend dingetje ergens anders geplakt.
langestefan @Prince16 september 2023 14:13
Apple innoveren? Haha! Heb je de presentatie van de iphone 15 gemist?
Prince @langestefan16 september 2023 14:52
Hun producten interesseren me niet zozeer, maar hun processoren zijn wel knap.
langestefan @Prince16 september 2023 16:49
Valt wel mee. Het is vooral de technologie van ARM waar ze op leunen. AMD en intel zitten qua perf/watt een heel stuk dichterbij inmiddels.
Prince @langestefan16 september 2023 17:57
Ik ben totaal geen Apple fan; ik vind hen overdreven duur met een erg gesloten ecosysteem en ze geven de keuze vaak niet aan de gebruiker noch valt gewoon veel zelfs niet te customizen.

Ik kan wél het respect opbrengen en zeggen wat ze goed doen.

Ok, het is een ARM processor, maar dat is zeggen alsof Intel gewoon leunt op de x86-64/AMD64 technologie van AMD en zelf eigenlijk niets speciaal doet.

Het enige wat AMD heeft dat in de buurt komt zijn hun AMD Ryzen7 7730U processoren.
Maar het hardwarematig x86/x86-64 code op een ARM chip laten lopen is van Apple, dat is een innovatie hoor.
En ze hebben nog tal van aanpassingen gedaan om het zuiniger, sneller en dus koeler te maken en hebben een hoop extra features ingebouwd zoals een eigen GPU, een eigen Neural engine en de eigen pro-res video engine (of hoe noemt dat ding ook al weer)
StGermain 16 september 2023 10:07
Als je het moet gaan benchmarken om het verschil te weten wat maakt het dan uit? Mijn 6 jaar oude X is nog altijd razendsnel en ik hoop er nog twee a drie jaar mee verder te doen.
pesschier 16 september 2023 11:17
TSMC heeft aangegeven dat de stap van zijn 5nm proces naar 3nm een prestatiewinst zou geven van tussen de 10 en 15 procent. Dit is vergelijkbaar met de sprong die apple hier inderdaad maakt. Zou dit betekenen dat er verder geen veranderingen in architectuur zijn gemaakt op het CPU gedeelte?
Ruw ER 16 september 2023 11:17
Wat ik mij oprecht afvraag eh, ik heb het een beetje in de gaten gehouden:

Voordat de iphone 15 werd aangekondigd waren er 5 advertenties voor de iphone 14 pro max. Nu zijn het er 24.
Ze gaan voor rond de 900 euro, nieuw waren ze 1500. De nieuwe 15 pro max is ook rond de 1500 euro. Los van het geld eh, iedereen moet lekker zelf weten waar ie geld aan uitgeeft bla bla zus zo. Wat ik mij afvraag:

Zouden de mensen die nu +-600 euro uitgeven om van een 14 pro max naar een 15 pro max gaan echt gelukkiger worden van die switch? Je krijgt exact dezelfde telefoonervaring, maar dan met usb-c. Meer is het niet. Zouden ze niet heel even denken, waar de f ben ik mee bezig, dit slaat nergens op? Want dat zou ik denken. Constant.

Lekker waardevast ook eh, zo'n iphone. 600 ekkies in een jaar verdampt woooow.
Naafkap @Ruw ER16 september 2023 12:27
Tsja, ieder zijn hobby toch? 600 euro per jaar is nog geen 60 euro per maand. Dat voor een apparaat dat deze liefhebbers ontzettend intensief zullen gebruiken, is toch eigenlijk niet heel duur, als het het vergelijkt met andere liefhebberij?
Ruw ER @Naafkap17 september 2023 09:55
Dat is wat ik mij dus afvraag, wordt je tevreden van deze hobby? Omdat de verschillen zo extreem minimaal zijn. Het enige dat je gaat merken in dagelijks gebruik is een usb c poort. Geld staat hier los van.
m_snel @Ruw ER16 september 2023 13:10
Er zijn ook mensen die een auto kopen, verlies je z’n 600,- per maand het eerste jaar.
Ik heb nog naar alle tevredenheid een 12 Pro Max.
Ruw ER @m_snel17 september 2023 16:55
Ik: los van het geld, daar gaat dit niet over.

Jij: geld.
Halo_Master @Ruw ER17 september 2023 09:54
Moet je dan ieder jaar upgraden ?
Dat gebeurt steeds minder , volgens mij. Ik denk dat de gemiddelde upgrade cycle op 3 jaar zit. Van een iPhone 12 Pro tot 15 pro, dat is wel de moeite waard, volgens mij.
Ruw ER @Halo_Master17 september 2023 09:57
Dat moet niet, maar er zijn mensen die het doen. Los van het geld, dat staat hier volledig buiten, vraag ik mij af of mensen hier tevreden mee zijn, omdat de verschillen in het dagelijks leven niets meer zijn dan usb-c.
Halo_Master @Ruw ER17 september 2023 13:28
Ja, maar dat is niet alleen bij Apple zo toch?
Of bedoel je in het algemeen?
Ruw ER @Halo_Master17 september 2023 13:44
Irrelevant. Nu zie ik het bij de iphone. Misschien zie ik het een andere keer bij een ander merk, maar dat boeit niet.

Ik blijf het zo raar vinden dat veel mensen een ja maar hun ook reactie hebben op zoveel zaken. Whataboutism gaat nog steeds hard. Laatst nog op een ander forum. Zei iemand met beargumentatie dat de audi q4 e tron een erg slechte auto in zijn klasse is. Was de 1e reactie ja maar de lexus ev ook. Ja dus? Echt bizar. Dat dat meteen een soort van verdediging is.
Halo_Master @Ruw ER17 september 2023 14:15
Het klinkt meer een beetje als dat je niet zo goed tegen tegenspraak kan of dat iemand jouw vragen stelt om zaken te verduidelijken. Ik begrijp gewoon niet welk punt je probeerde te maken. Had wat meer informatie nodig en probeerde te achterhalen welke trend jij ziet en vanuit welke invalshoek jij hiernaar kijkt.

Maar laat maar.

Jij schrijft , geen tegenspraak of vragen.

Duidelijk. Zou ik ook niet meer posten.
Ruw ER @Halo_Master17 september 2023 15:08
Wat snap je er niet aan. Ik zie mensen met 600 euro verlies hun 14 pro max verkopen, om een 15 pro max te kopen. En het enige dat ze er in het dagelijks leven van merken is een usb-c poort. Ik vraag mij af of die mensen daar gelukkig van worden.

Thats it.

Wat valt er niet te snappen.
Halo_Master @Ruw ER17 september 2023 20:15
Ok , dus je ziet 25 mensen hun iPhone 14 verkopen. En die vind je in jouw ogen niet zo slim,

Als ik het goed begrijp tenminste.

Nou prima. Er zijn dus 25 mensen op tweakers in jouw ogen een beetje vreemd en zijn hun geld aan het verdampen, en ze gaan allemaal een iPhone 15 kopen ook nog.


Nou bedankt voor jouw bijdrage en conclusies, hopen dat er iemand luistert naar jouw advies.
Ruw ER @Halo_Master17 september 2023 20:59
Je legt mij weer allemaal woorden in de mond. Eerst al dat whataboutism en nu dit. Beschamend.
Halo_Master @Ruw ER17 september 2023 22:15
Ok. Ik hap. Wat wilde je dan wel duidelijk maken? Welke conclusies moet ik trekken uit jouw bevindingen?
Ruw ER @Halo_Master17 september 2023 22:18
Gast er zijn geen conclusies. Ik vind het niet netjes om mensen dom te noemen maar je bent er bijna.

Ik heb gewoon iets opgemerkt, en datgene deel ik in een reactie. That's it. Jij jankt meteen weer over ja maar anderen doen het ook want ohnee apple is je allerheiligst. Je ziet het meteen als een aanval. Hou eens op. Het wordt heel triest dit.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 22 juli 2024 15:17]

Halo_Master @Ruw ER17 september 2023 22:28
Jeetje , wat ben jij een zure gast.
Gaat maar door met beledigen, als iemand je gewoon wat vragen stelt, etc.
Gewoon even normaal doen.

Wij zijn klaar. Fijne avond.
Ruw ER @Halo_Master18 september 2023 07:35
Misschien maar beter ja. We zitten overduidelijk niet op 1 lijn qua niveau. Kijk de start al. Ik zie mensen na een jaar upgraden, en jij zegt, ja maar je hoeft toch niet up te graden. Dat heeft niets met elkaar te maken. Vervolgens zeg je ja maar dat is bij andere merken ook (????????). Je gaat van hot naar her, hier kan ik niets mee.
slamhk 16 september 2023 19:07
De A series core design kunnen ook terugkomen in de M-series, dus in principe is de uplift een kleine sneak peek van hoe M3 zich kan schalen. Voor een mobiel is het al vrij krachtig, maar je hebt inmiddels al kunnen zien dat je Console games ook erop kan spelen. De A17 Pro heeft een 2P + 4E configuratie, dan wil je wel dat de P processors krachtig genoeg zijn om je game te spelen (main thread) en wellicht wat andere processen naar de E-cores brengen.

Volgens Apple's eigen presentatie is er een 10% uplift + wider branch predicition. Geen nieuwe ISA's, maar ik heb het gevoel dat de echte A17 pro en M3 op de TSMC N3B node gaat verschinen, iets waar vrijwel elke bedrijf ook op wacht (naast de hogere kosten).
Jan Onderwater @slamhk17 september 2023 08:52
Bij de GPU cores zit de grootste verbetering, niet alleen zijn ze sneller, ze hebben ook een aantal Hardware features die voorheen in software werden gedaan, oa Raytracing.
N3B? Volgens mij staan de volgende op het programma

N3 N3E N3S N3P N3X

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 22 juli 2024 15:17]

slamhk @Jan Onderwater17 september 2023 13:59
Woops ik bedoelde de N3E.
Maar ik zet de nadruk juist op de CPU juist omdat het een incremental upgrade heeft gehad.
De GPU heeft idd de benodigde verbeteringen gekregen.
Verwijderd 16 september 2023 09:51
Gaaf, kan ik mega snel whatsappen en mijn mail openen
Prince @Verwijderd16 september 2023 09:58
Steeds meer mensen gebruiken hun gsm als mobiele PC. Sluit hem aan op een usb-c scherm waar een keyboard en muis aan hangt en je kan werken in een volledige desktop omgeving. Ik weet niet of Apple dit doet, maar ik ben wel fan van de DEX-omgeving van Samsung.
Hier kan een iets krachtigere chip veel uitmaken.
Christiano007 @Prince16 september 2023 10:30
Ik ken echt níemand die dat doet. Want als die monitor er al staat en de muis ligt er al.....dan staat er waarschijnlijk ook al een pc oid.

En de tv als monitor gebruiken, misschien voor foto's en filmpjes op familiefeestjes om iets te laten zien, maar verder..neuh
BobJung @Christiano00716 september 2023 10:44
Het gebruik van dex komt tot zijn recht als je van je werkplek weg bent en iemand wat wil laten zien. Meestal PowerPoint. Al onze werkplekken zijn met docks uitgerust en laptops. Een handje vol workstations voor rekenwerk. Vergader ruimtes ingericht met speciale schermen waarop je zo aan dockt. Ideaal dex.
Centauriprime @Christiano00716 september 2023 10:49
In de consumenten tak eens. Maar zakelijk met zebra Android apparaten gebeurt het wel. Niet veel ook, maar er meer naar gekeken.
Jay-v @Christiano00716 september 2023 10:51
Dex is denk ik het verkeerde voorbeeld. Neem CarPlay en Android Auto bijvoorbeeld.

Auto HiFi is typisch zo’n markt waar hardware langer mee moet, maar vaak al verouderd is na 2 jaar. Trage software, oude navigatie etc. CarPlay lost dat voor een groot deel op.

Dit zou je veel breder kunnen toepassen:
- Lange vlucht? Plug je telefoon in je scherm/stoel en je kan Netflixen.
- Op hotel? Telefoon in de TV, BT game controller mee en je kan gamen.
- Bluetooth TB mee en je kan mailen en webapps gebruiken.
- Virtuele sportles? Plug hem in je spinfiets. All die technogym apparaten draaien nu een trage slecht onderhouden Android release. Een iOS app is veel makkelijker te onderhouden. Peleton, Garmin, Less Mills die zouden dat allemaal wel willen.

Niet dat all deze toepassingen veel CPU nodig hebben trouwens, maar het biedt gewoon meer mogelijkheden.

[Reactie gewijzigd door Jay-v op 22 juli 2024 15:17]

Prince @Christiano00716 september 2023 10:52
Wij hebben op kantoor niets anders dan werkplekken met USB-C en dat werkt super.

Mensen sluiten er hun laptop op aan. Zo kan je ergonomisch werken op een groter scherm en laadt tegelijk jouw batterij van de laptop op.
Wil je snel iets opzoeken op internet, dan neem je gewoon jouw GSM en kan je laptop in de tas blijven zitten.
Moet je snel even naast iemand zitten voor een kort gesprek, dan pak je de laptop, 1 stekker in en je zit op jouw toestel bezig.

Wordt er ingebroken en nemen ze alle USB-C schermen mee? Geen issue, staat niets van gegevens of persoonsgegevens op.

TV zou ik idd ook niet gebruiken als monitor, al is het gewoon voor de input lag, maar dat geef ik ook nergens aan.
Shark.Bait @Christiano00716 september 2023 13:13
Je komt niet vaak in een kantoor omgeving zeker? Want in de afgelopen jaren zijn de meeste kantoren overgestapt op een laptop met docking station en externe monitoern; m.a.w. de bureaus op kantoor hebben allemaal een tobo, muis, schermenstaan, maar geen PCs meer. Of je er een laptop aan hangt of een telefoon is dan een kleine stap...
Nolimit89 @Verwijderd16 september 2023 09:57
Wat zal dat dan snel gaan op je computer tegenwoordig!
Game-Over @Verwijderd16 september 2023 12:02
Je krijgt minnetjes, maar je hebt wel gelijk.
Ja, er zijn best wel iPhone gebruikers die de iPhone zo zwaar belasten dan de behuizing smelt bij wijze van spreken. Maar als we heel eerlijk zijn denk ik dat we kunnen stellen dat veel gebruikers, ongeacht het merk, niet veel verder komen dat social media apps.
Verwijderd @Game-Over16 september 2023 12:53
precies, natuurlijk gebruikt elke tweaker zijn mobiel dusdanig dat je er een ei op kan koken.

Maar 95% van de normale mensen maakt een foto, om die vervolgens in brakke resolutie op social te zetten, en wat standaard apps als mail, messaging en socials.
Winduss 16 september 2023 09:53
Voor 13 procent zou ik het al niet doen natuurlijk. Het wordt pas interessant als het een winst is van echt hoge percentages, maar dan moet je onderhand wel echt een oude iPhone hebben :P
SpoekGTi @Winduss16 september 2023 10:41
De ‘winst’ en meerwaarde ga je dus pas merken als iets 2x zo snel of 2x zoveel is.

Kortom als je eens in de 5 jaar upgrade dan ga je het echt merken dat je sprongen maakt. Er is absoluut geen reden behalve voor je unboxingvideo, de likes en de status om elk jaar meteen de nieuwste iPhone of Samsung telefoon te hebben
Vibonacci 17 september 2023 06:49
Blijft toch jammer dat de snelste chips iOS only draaien. Het is een beetje verspilling van de performance, dat deze wordt toegepast op het minder complexe OS op de markt.
Finger @Vibonacci17 september 2023 09:07
Want je komt nu snelheid tekort? Alle smartphones zijn al lang snel genoeg.
Ik vind een zuinige telefoon met grote accu en goed scherm en goed geluid bij het bellen en goed ontvangst belangrijker dan dat beetje snelheid winst waar je in praktijk niks van merkt.
Halo_Master @Finger17 september 2023 20:20
Hangt ervan af, wat je laatste telefoon is toch? Als je een iPhone XS velen jaren lekker hebt gebruikt, dan kan dit een mooie upgrade zijn die wel 60% merkbaar sneller is.

Ieder jaar upgraden is dan ook een beetje achterhaald. Volgens mij is dat een relatief zeer kleine groep.
Jan Onderwater @Finger18 september 2023 17:04
Dan koop je een device dat nu net voldoet, maar in een jaar of 2 niet meer. Dan kan je iedere 2 jaar een nieuwe telefoon kopen. iPhone is snel genoeg voor een jaar of 6 het nieuwste OS te draaien.
Finger @Jan Onderwater18 september 2023 17:29
Wat een onzin. Wat moet een telefoon nu kunnen dat hij 4 jaar geleden nog niet aan kon? Dit is gewoon een nutteloze verhoging om mensen maar een nieuw toestel te laten willen. Heb laatst voor de lol mijn oude Huawei mate 9 aangeslingerd en een tijdje gebruikt en die kan nog prima meekomen.
Jan Onderwater @Finger18 september 2023 18:21
Wat een onzin. Wat moet een telefoon nu kunnen dat hij 4 jaar geleden nog niet aan kon? Dit is gewoon een nutteloze verhoging om mensen maar een nieuw toestel te laten willen. Heb laatst voor de lol mijn oude Huawei mate 9 aangeslingerd en een tijdje gebruikt en die kan nog prima meekomen.
€699 toen die op de markt kwam, niet bepaald een telefoon die net voldoet nietwaar?
Finger @Jan Onderwater18 september 2023 19:07
Nee nou precies mijn punt toch? Nutteloos om de snelste chips te maken. Ik zie liever andere punten verbeteren. Zoals dat gat in het scherm. En accu capaciteit.
Jan Onderwater @Vibonacci17 september 2023 08:46
Blijft toch jammer dat de snelste chips iOS only draaien.
Daar is een reden voor, de chip en iOS samen zijn 1, het is geen SoC voor een generiek besturingssysteem, iOS en de A-Serie zijn op elkaar geoptimaliseerd en dat is mede de reden waarom deze snel is en weinig stroom verbruikt
Het is een beetje verspilling van de performance, dat deze wordt toegepast op het minder complexe OS op de markt.
iOS minder complex? Wat bedoel je daarmee?
vdws @Vibonacci17 september 2023 15:36
Minder complex lijkt mij juist een voordeel.

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