Eerste benchmarkresultaten bevestigen snelheidswinst Apple A17 Pro

Er zijn details van de Apple A17 Pro verschenen in Geekbench. De mobiele soc haalt een singlecorescore die ongeveer 13 procent hoger ligt dan de A16 Bionic. De multicoreresultaten zouden ongeveer 12 procent hoger liggen. De A17 Pro wordt met 8GB werkgeheugen geleverd.

De A17 Pro haalt in Geekbench een singlecoreresultaat van 2918 punten. Dat is ongeveer 13 procent meer dan de A16 Bionic die Apple vorig jaar heeft geïntroduceerd. Die chip haalde toen een singlescoreresultaat van 2521 punten. De A17 Pro haalt ook een multicoreresultaat van 7258 punten. Bij de A16 Bionic was dat 6392 punten. Dat is ongeveer 12 procent lager.

De A17 Pro mobiele soc bevat zes rekenkernen, waarvan twee snellere varianten en vier efficiëntere types. De twee snelle rekenkernen draaien op ongeveer 3,78GHz. Dankzij Geekbench weten we nu ook dat de nieuwe mobiele soc over 8GB aan werkgeheugen beschikt. Bij de A16 Bionic was dat nog 6GB.

Apple heeft begin september de iPhone 15-telefoons aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf introduceerde opnieuw vier modellen: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De reguliere iPhone 15 en 15 Plus worden met de A16 Bionic geleverd die vorig jaar enkel in de iPhone 14 Pro-modellen te vinden was. De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max worden dit jaar met de A17 Pro-soc geleverd. Alle iPhone 15-modellen krijgen ook een USB-C-poort. Hierdoor heeft vrijwel elke smartphone een USB-C-poort. Apple gaf tijdens zijn evenement aan dat de A17 Pro ongeveer 10 procent sneller zou zijn dan de A16 Bionic.