Elke smartphone heeft nu USB-C

Het belangrijkste nadeel is de kwaliteit van de poort. Ik heb nog nooit een defecte Lightning poort gehad en ik gebruik die dagelijks vele malen. De usb-c poorten op mijn Dell laptop zijn echter (na 2 jaar spaarzaam gebruik) al behoorlijk versleten en maken soms slecht contact.
N=1. Ik heb nog geen enkele kapotte USB-C poort gehad of gezien in m'n omgeving. Lightning poorten ook niet, maar wel Lightning kabels.
Dat is ook het grote euvel met deze twee: USB-C heeft het meest fragiele deel in de poort zitten, bij Lightning is dat de kabel zelf. Dat kleine stukje PCB kan bij allebei afbreken, verschil is dat bij Lightning je met een beetje geluk het stukje PCB buiten de poort hebt zitten. Aan de andere kant zet de manier waarop de USB-C stekker gebouwd is minder druk op dat stukje PCB en is de kans op beweging daarvan kleiner.
Maar er zijn meer nadelen. Telefoons worden tegenwoordig niet meer met blokjes geleverd. Het idee is dat mensen al voldoende laadblokjes thuis hebben liggen en die kunnen hergebruiken. Even los van de toenemende laadcapaciteit van moderne laadblokjes, oudere laadblokjes hebben allemaal usb-a. Maar moderne apparaten (Apple Watch nu al, iPhone straks ook) komen met usb-c kabeltjes. Dus daar gaat het argument om oude laadblokjes te kunnen blijven gebruiken. Ik heb al mensen recent een Apple Watch zien kopen die er dus een extra lader bij moesten doen, terwijl ze een hele kist met usb-a blokjes hebben. Meer e-waste in plaats van minder.
Dit is volstrekte onzin. De meeste apparaten die via USB-C laden komen met A->C kabels. Zolang je passende stekkers hebt kun je elke lader gebruiken. Zelfs non-PD laders werken gewoon, zolang het laadcircuit aan de apparaat kant dat toe laat en er genoeg spanning + stroom is. Zelfs Apple staat dat gewoon toe. Bewijs? Ik heb een LG reisadapter die 5V/0,85A (4,25W) doet, die ik gebruik voor m'n lichtere apparaten en m'n MBP (M1 Pro) kan daar gewoon op laden als het zou moeten (zou wel een hele dag duren en de laptop zou niet aan mogen staan, maar het kan wel). Enige wat nodig is, is een A->C kabel, klaar.
Zelfde geldt voor bijvoorbeeld m'n aansteker plug adapter in de auto. Die heeft 2 USB-A poorten, is 5V/2,1A (10,5W) en gebruik ik al 10 jaar voor allerlei apparaten. Dat ding heeft m'n micro-USB telefoons geladen, m'n USB-C telefoons, m'n iPhone, en m'n USB-C laptops - zowel m'n Thinkpad als nu m'n MBP. Maakt allemaal geen reet uit. USB-PD is geen vereiste voor het gebruik USB-C aan de apparaatkant.
En nu ook ik ga overschakelen op usb-c (ik had al een iPad Pro, straks ook iPhone 15) moet ik dus allemaal nieuwe kabeltjes kopen. Ik heb extra kabeltjes in de auto, in m'n rugzak, reiskoffer, etc. Die kunnen straks dus allemaal in de prullenbak en moeten vervangen worden door usb-c varianten. Wederom, meer e-waste in plaats van minder.
Je oude laders kun je allemaal blijven gebruiken. Of je nieuwe kabeltjes nodig hebt hangt er vanaf wat Apple mee gaat leveren (A->C of C->C), maar als je ook maar ergens A->C kabels hebt, kun je die gewoon gebruiken met je bestaande USB-A laders. Een data-only USB-C kabel bestaat niet. Als Apple
daadwerkelijk e-waste wil verminderen -wat hun drogreden was voor het vast houden aan Lightning- leveren ze gewoon een A->C kabel mee...en een C->A adapter, zodat dat ene kabeltje met zowel A als C laders gebruikt kan worden. Heb ik ook al gedaan, werkt zonder problemen.
Alle andere telefoon en laptop fabrikanten leverden in het begin dan ook gewoon A->C kabels mee - en dat doen ze over het algemeen nog steeds, juist omdat de meeste mensen al laders met een A poort hebben en die gewoon nog steeds werken.
Jouw probleem is dat je zo diep in Apple's ecosysteem zit en je zo te horen op meerdere apparaten Lightning hebt. Maar je hebt al een hoop USB-C kabels zo te horen, die kun je allemaal gewoon gebruiken met de iPhone 15. Dat is juist het mooie hieraan. Het stekkertje bepaalt niet of het wel of niet werkt. In theorie zouden micro, mini én USB-B allemaal zonder problemen gebruikt kunnen worden aan de "andere" kant. Apple heeft juist méér e-waste geproduceerd door wél al in 2016 volledig naar USB-C over te stappen met hun laptops (ook al had toen nog bijna niemand de kabels en laders daarvoor), maar dat niet ook met hun telefoons te doen.