Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-09-2023 22:30 202

Elke smartphone heeft nu USB-C

De iPhone is ook over op universele laadpoort

12-09-2023 • 22:30

202

Multipage-opmaak

Inleiding

'Mag ik mijn telefoon even opladen?' Het is een vraag die veel gasten stellen in veel huizen. Veel mensen zullen USB-C en Lightning in huis hebben, maar er zijn ook veel huishoudens die alleen USB-C of alleen Lightning hebben liggen.

Het probleem dat niet elke telefoon dezelfde oplaadkabel gebruikt, is breder en dieper dan alleen niet even kunnen bijladen bij iedereen in huis. Als alle telefoons compatibel zijn met elke laadkabel, dan hebben we minder laadkabels nodig en produceren we minder e-waste.

Apple is medebedenker van de USB-C-standaard en was met de 12"-MacBook de eerste fabrikant die een laptop uitbracht met alleen USB-C aan boord. De iPad volgde in 2018. En toen... was het stil. Alle telefoons en veel andere apparaten, zoals koptelefoons, kregen massaal USB-C. De iPhone bleef zitten met zijn oude en trage Lightning-poort.

Tot nu dan, want nu zijn er eindelijk de eerste iPhones met USB-C-poort. Volgens veel geruchten is dit de opmaat naar een iPhone zonder laadpoort, maar zover is het nog niet. Tot die tijd leven we, dankzij druk en wetgeving vanuit de Europese Unie, in een wereld waarin daadwerkelijk elke smartphone dezelfde laadpoort heeft.

Connector op Apple-product iPhone iPad AirPods en Pro Mac
2023 USB-C USB-C USB-C
2022 Lightning* USB-C Lightning USB-C
2021 Lightning USB-C (Air, Pro, mini)
Lightning (iPad)		 Lightning USB-C
2020 Lightning USB-C (Air, Pro)
Lightning (iPad)		 Lightning USB-C
2019 Lightning USB-C (Pro)
Lightning (Air, mini, iPad)		 Lightning USB-C

Apple iPhone 15 usb-c

Hoe het zover kwam

Je zou het niet zeggen als je de keynote bekeek met de aankondiging van de iPhone 15, maar Apple wilde helemaal niet graag iPhones uitrusten met USB-C. Dat het er nu komt, is het gevolg van een Europese wet die dat voorschrijft. Die wet kwam er in oktober 2022, al was die daarvoor al jaren in voorbereiding.

Die wet gaat niet alleen over smartphones, maar ook over onder meer hoofdtelefoons, speakers, gameconsoles, e-readers en nog meer elektronica. Ook laptops vallen eronder. Die wet schrijft voor dat als een apparaat bedraad laden ondersteunt, er een USB-C-poort moet zijn, net als ondersteuning voor USB Power Delivery. Dat garandeert dat elke telefoon werkt met elke adapter en laadkabel.

EU vs Apple Europese Commissie wil USB-C-kabels en -poorten verplichten, ook op iPhone
EU vs. Apple

Wat Apple over die wet zei toen het voorstel naar buiten kwam? Daarover schreven we toen ook al, en die reactie is voorspelbaar: het zou slecht zijn voor iedereen. Zo zou de wet Apples Lightning-ecosysteem 'verstoren', met als gevolg dat veel mensen hun kabels weg zullen gooien en nieuwe moeten aanschaffen. Dit zou ook slecht zijn voor de ervaringen van klanten. Ook zou het bedrijf de overgangsperiode van twee jaar te kort vinden.

Apple 30-pins naar micro-USB-adapter
Apples 30-pins-naar-micro-USB-adapter

Het bedrijf wijst er verder op dat voor het ondertekenen van het mvo in 2009 de Europese Commissie smartphonefabrikanten had willen verplichten tot het gebruik van micro-USB. Had de EC dat inderdaad gedaan, stelt Apple, dan zouden de innovaties achter Lightning en USB-C daardoor zijn beperkt. Juist door de keuze op vrijwillige basis aan de fabrikanten over te laten, is de markt zo goed als overgeschakeld naar twee poorten: Lightning en USB-C. USB-C gebruikt daarnaast innovaties die door Apple zijn ontwikkeld, zegt het bedrijf. 'Innovaties die niet op de markt gebracht hadden kunnen worden als fabrikanten niet hun eigen poorten kunnen gebruiken zonder adapters in te kunnen zetten', schrijft het bedrijf. Apple blijft dan ook inzetten op het gebruik van USB-C-adapters in plaats van de poort te verplichten op smartphones.

Dat is de truc die Apple in 2009 ook gebruikte. Tussen 2009 en 2012 hielden alle fabrikanten van smartphones zich aan vrijwillige afspraken over het gebruik van een universele laadpoort, toen micro-USB. Veel fabrikanten deden dat door de poort op de telefoon te zetten, maar Apple bood een adapter aan via de eigen website. Die adapter, van 9 euro, was weliswaar niet duur, maar omdat hij niet standaard bij de telefoon zat, zal hij weinig in gebruik zijn geweest.

Dat de wet Apples Lightning-ecosysteem verstoort, is wel zeker. Het ontwikkelen van nieuwe accessoires op basis van Lightning is vanaf nu niet heel aantrekkelijk meer, al zijn er nog steeds honderden miljoenen apparaten met Lightning in omloop en is het vooralsnog een grote markt. De vraag is hoe erg dat is: de auto verstoorde destijds het ecosysteem van paard en wagen, en de smartphone heeft behoorlijk wat apparaten in ons leven overbodig gemaakt. Onder meer de losse mp3-speler, het navigatiekastje en de wekker zijn voor veel mensen vervangen door de smartphone.

Het argument dat de overgangsperiode te kort zou zijn, is onjuist gebleken. Apple is nu een jaar eerder om dan nodig is, want volgens de regelgeving had de iPhone 16 pas USB-C moeten hebben. Dat het innovatie in de weg zou zitten, lijkt ook een loos argument. Immers, de wetgeving laat ruimte om over te gaan op een andere laadstandaard als die beter is.

Nu het zover is, hebben veel mensen reikhalzend uitgekeken hoe Apple USB-C op iPhones zet. Dat bleek tijdens de presentatie van de nieuwe modellen op dinsdagavond.

Hoe Apple USB-C gaat gebruiken

Er komen vier modellen van de iPhone 15 en alle vier hebben ze een USB-C-poort, maar toch is er een verschil: de iPhone 15 heeft USB 2-ondersteuning en de Pro heeft USB 3-support. Dat is geen beperking van USB-C; dat zou nog veel sneller kunnen: zo hebben iPad Pro-modellen een veel snellere dataoverdracht.

iPad (2022)
iPad (2022)
USB-C iPhone 14/14 Pro iPhone 15 iPhone 15 Pro iPad Pro
USB-versie - 2 3 4
Dataoverdracht 480Mbit/s 480Mbit/s 10Gbit/s 40Gbit/s

Dan de doorvoersnelheid van data: Lightning is beperkt tot 480Mbit/s en dat is voor hedendaagse begrippen traag. Voor Lightning was dat een technische beperking: er zijn niet genoeg datapinnen voor een hogere snelheid.

De ID-pinnen zitten op zowel USB-C als Lightning om te identificeren hoe de connector is ingestoken, wat het apparaat kan en of het de bedoeling is om het apparaat te laden of om data door te voeren.

Lightning vs. USB-C Lightning USB-C
Aantal pinnen 16 24
Locatie pinnen op connector Buitenkant In metalen schil
Pinlay-out 2x aarde
2x ID
4x stroom
8x data		 4x aarde
2x ID
2x Alt Mode
4x stroom
12x data
Maximale snelheid doorvoer data 60MB/s 2,5GB/s
Maximale stroomsterkte 2,4A 5A
Toepassing Alleen aan kant client Beide kanten mogelijk

Goed om te vermelden, is dat niet alleen iPhones USB-C krijgen. Ook het nieuwe AirPods Pro-doosje krijgt diezelfde laadaansluiting, maar de AirPods niet. Earpods komen dan weer wel met USB-C-stekker. Daarmee vult Apple zijn line-up keurig met USB-C-producten.

De adapter die je wellicht al had, blijft bruikbaar. Afgelopen jaren heeft Apple adapters verkocht met USB-C gecombineerd met kabels met Lightning aan de ene kant en USB-C aan de andere kant. Dat is gebeurd sinds de iPhone 12. De kabel in de doos van de iPhone 15 heeft USB-C naar USB-C.

Apple iPhone 15/15 PlusApple iPhone 15 Pro

Tot slot

Een beetje raar is het wel: Apple verzette zich met hand en tand tegen de verplichting om USB-C op iPhones te zetten en nu prijst het bedrijf het aan als een voordeel voor zijn klanten. Maar ook dat is hoe marketing natuurlijk werkt. Veel mensen hebben zitten wachten op een iPhone met USB-C-poort en sommige knutselaars deden het al zelf.

Als Apple zou zeggen: 'Wij zien het niet zitten, maar het moet van de EU, dus hier is je iPhone met USB-C', is dat geen goed marketingverhaal voor zijn nieuwe smartphones. Natuurlijk zal Apple wellicht inkomsten gaan mislopen uit het ecosysteem voor Lightning-accessoires, maar daar staat tegenover dat er ook wellicht mensen zijn die nu iPhones kopen juist omdat die een USB-C-poort hebben. En dat je nu geen aparte kabel meer nodig hebt voor een iPhone als je ook een iPad Pro en een MacBook hebt, is verrekte handig.

De EU heeft in elk geval haar zin: alle nieuwe smartphones hebben nu dezelfde laadpoort. En of je nu iPhones fijn vindt of niet, dat is uiteindelijk winst voor iedereen. Het toont ook aan wat we eigenlijk al wisten: het is mogelijk om, in elk geval in beperkte mate, grote techbedrijven te reguleren.

LeTV S1 voor Chinaphone-roundup
LeTV Le1: eerste smartphone in Tweakers Testlab met USB-C, 2015
Multipage-opmaak

Lees meer

Apple iPhone 15

vanaf € 659,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 14

vanaf € 609,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 14 Pro

vanaf € 825,58

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 14 Pro, 256GB opslag Zilver Review Productreview door mustisen 0
+2 4 van 5 sterren
Apple iPhone 15, 256GB opslag Blauw Review Productreview door Jon-Erik 0
+1 4 van 5 sterren
Smartphones Apple iPhone

Reacties (198)

-Moderatie-faq
198
193
93
13
0
76
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
laurxp 12 september 2023 23:35
Detail voor de tabel op pagina 3:

De socket heeft inderdaad 12 datapinnen, maar de plug en kabel hebben er maar 10. D+ en D- komen namelijk twee keer voor in de socket om de implementatie van omkeerbaarheid voor USB 2 apparaten eenvoudiger te maken.
Aerophobia1 @laurxp13 september 2023 11:08
Onze iPad Pro had al paar jaar geleden al die USB-C stekker.
Alleen wel aan 2 kanten een USB-C stekker.
Die was ik nog niet eerder tegen gekomen, en die iPad pro wilde alleen snel laden met precies dat dunne apple kabeltje op hun eigen lader.
Met mijn forse 120watt Xiaomi lader, met heel dikke USB-A naar USB-C kabel deed die iPad er nog een halve dag over om vol te raken.
Waar mijn 5000mah van mijn telefoon in een kwartiertje vol zit.
Apple blokt actief de competitie over de rug van de klanten.

De EU zit er nu ook bovenop om Apple te verplichten snel laden toe te staan door andere dan Apple's eigen laders.

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 22 juli 2024 16:16]

kiang @Aerophobia113 september 2023 11:15
Die Xiaomi lader gebruikt dan ook een of andere gare techniek die helemaal niet gestandaardiseerd is: er is geen open standaard die 120 watt over een usb a poort kan laten gaan.

Volgens de standaard kan een usb A poort eigenlijk maar 7,5W aan, met wat gemorrel doen veel apparaten wel 10-15 watt. En Qualcomm had met Quick Charge ook een standaard om er maximaal 36W over te vervoeren.

Xiaomi (en OnePlus en Oppo) leveren niet-standaard laders en niet standaard-kabels zodat ze hoger dan normale spanning en vooral stroomsterkte aankunnen. Probeer maar met jouw snelle lader en jouw Chinese telefoon op te laden, maar dan met een normale usb a naar c kabel ertussen: hij is heel veel trager, want de lader is gekoppeld aan de niet standaard usb kabel van Xiaomi.

Je kan veel zeggen over apple, maar dat ze niet werken met een gare snellaad standaard is echt niet hun fout: xiaomi moet gewoon normaal doen en de USB PD standaard gebruiken, die gaat tegenwoordig ook al tot 200+ watt.

Die ipad Pro zal trouwens prima snelladen met andere laders, ook als ze niet van apple zijn. Zo laadt mijn ipad prima snel op via mijn Lenovo laptop lader.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 16:16]

Aerophobia1 @kiang13 september 2023 11:34
het zijn acht pinnen aan de platte zijde. geen 4. het werk al jaren prima.
ook bij andere android devices.
ik laad trouwens meestal aan de langzame lader naast mijn bed.
das altijd beter.
maar wanneer het nodig is je batterij snel vullen is geweldig.

ik laad een lenovo chromeboek ook snel op met mijn xiaomi lader.
niet de volle 120 watt.
want er wordt altijd eerst gekeken door de lader of het apparaat het aan kan.
ook een feature van usb c

[Reactie gewijzigd door Aerophobia1 op 22 juli 2024 16:16]

kiang @Aerophobia113 september 2023 12:24
Maar jouw lader is geen usb c, het is usb A, en met 8 pinnen is het wel de usb 3 layout, maar dat maakt het nog geen USB PD lader, want dat is enkel gespecificeerd voor USB C (aan beide kanten dus).

Dat andere devices er snel mee kunnen laden kan dus gewoon niet: je kan geen USB PD over een USB A poort pompen. Ze kunnen er vast wel 10-15 watt uithalen, wat overigens ook gewoon snel genoeg is voor de meeste toestellen.
Robbaman @Aerophobia113 september 2023 15:14
Maar kun je met een USB-A naar USB-C kabel eigenlijk uberhaupt wel USB-PD gebruiken? Ik dacht dat dat alleen op USB-C kabels werkte.
jopiek 13 september 2023 11:04
Apple was al jaren een voorloper op gebied van USB-C. Al een poosje zijn externe Apple laders / PSU's USB-C, zelfs voor Homepods (iig de Mini). Is hooguit handiger dat je niet apart kabeltje meer nodig hebt voor je iPhone, maar baanbrekend is het wat mij betreft niet. En de functionaliteit van Lightning en USB-C was ook al ongeveer gelijk. USB-C is al jaren gemeengoed in Macbooks en iPads. Toen Apple de Macbooks van enkel USB-C poorten voorzag was de wereld trouwens (nou ja, wereld, ik bedoel eigenlijk Tweakers.net).

Ze komen er met Magsafe klein beetje van terug misschien, maar is meer dat ze nu een handig alternatief bieden naast USB-C, laad alleen thuis in werkkamer via Magsafe en op alle andere plekken met USB-C.

Echter: het is m.i. grotesk dat allerlei andere bedrijven vasthouden aan (met name) micro-USB. Ik moet toegeven dat ik mijn prototypes ook nog steeds van micro-USB voorzie, maar die komen: a) vooralsnog niet op de markt en b) 5 pads zijn gewoon makkelijker 'handmatig' te solderen dan 16 pads van USB-C (dus vooral gemakzucht). Vermoedelijk zal ook de reden zijn dat andere bedrijven vasthouden aan micro USB. Apple had echter al jaren een 'omkeerbare stekker' dus van gemakzucht kun je ze niet betichten.

Ik heb wel eens een tijdje lesgegeven aan 'minder technische' studenten, die begrepen maar niet dat micro-USB kabeltjes in varianten komen die alleen om te laden zijn en varianten met ook data erin. Ze beweerden dan bij hoog en bij laag dat issues niet aan hun kabeltjes lagen (nou ja, was in coronatijd dus ook wel lastig).
memphis 12 september 2023 22:41
Geen adder onder het gras dat alleen aangesloten op een Apple lader/PC er meer functionaliteit is dan aangesloten op een niet Apple PC/lader? Theoretisch lijkt mij dat nog steeds kunnen.
Pieter_621 @memphis12 september 2023 23:21
Voor het meeste gebruik is dit nu volledig standaard, als ik zo de specificatie lees.
Voor de laders: De EU eist dat USB power delivery wordt ondersteund. Geen apple-specifieke authenticatie chips dus zoals Lightning. Dat doet apple ook al veel langer met al hun apparaten met USB-C, en ze hebben niet daarnaast nog een eigen standaard. Je kan dus gewoon snelladen met een 20 watt lader en kabel van een ander merk.

Verder ondersteunen alle iphone 15 modellen displayport alt mode, dus je kan direct een monitor of daarvoor geschikte hdmi-dongle aansluiten, ook van andere merken.

Qua aansluiten op een PC of mac - dat hangt van de software op die computer af uiteraard.
skatebiker @Pieter_62113 september 2023 14:15
Dat is niet helemaal waar. Ik heb een iPad Air van 2022 met USB-C en op de originele lader laadt die met 2A en op een derde partij met 1A.
Pieter_621 @skatebiker13 september 2023 17:04
Als zowel je lader als apparaat USB-Power delivery ondersteunt, en je apparaat, kabel en lader ondersteunen allemaal de spanning en stroomsterkte waarmee je apparaat het snelste oplaadt, kan dat met elk merk lader ongeveer even snel. Dat is (in het kort) wat de EU straks eist. Deze iPad, maar ook alle MacBooks met USB-C werken zo. Daarom kan je ook een scherm met een enkele kabel aan je laptop of tablet hangen voor zowel stroom als beeld. Waarschijnlijk ondersteunt je andere lader of kabel iets niet helemaal.
Bulls 12 september 2023 22:46
*me kijkt onderop de iPhone 7, nope nog steeds lightning
Rrob @Bulls12 september 2023 23:08
hahaha,
En het is nog erger, er zijn DIT JAAR nog meerdere nieuwe modellen op de markt gekomen met micro-usb 8)7
categorie: Smartphones
curkey @Rrob13 september 2023 10:52
Dat gezegd hebbende, de duurste ervan is rond de €270, maar het leeuwendeel is flink goedkoper. Daar zitten dan ook de allergoedkoopste componenten in met de laagste licenties etc.
Ynze_162 12 september 2023 22:37
Erg fijne verandering. Wel weer heel typisch dat Apple de €969 kostende iPhone 15 alleen USB 2 meegeeft.
Shark.Bait @Ynze_16213 september 2023 00:02
Er zit een oudere A16 (en soms een A15) CPU in, die ws een bijbehorende chipset heeft die gemaakt is voor USB2/lightning te ondersteunen en niet hoger (=sneller).
iOnoWLIt @Shark.Bait13 september 2023 08:47
Onzin: de iPad Air uit 2020 had een A14 chip en die had USB snelheden tot 5Gbps. Zelfde met de iPad mini uit 2021 met een A15 chip. Hun ding is instapmodel = USB 2 snelheden (zie iPad instapmodel ook met A14).

[Reactie gewijzigd door iOnoWLIt op 22 juli 2024 16:16]

Shark.Bait @iOnoWLIt13 september 2023 12:24
De iPad heeft een veel grotere mainboard dan een iphone. De USB controller van de iPad air 2020 is een
FRESCO controller en in de iphone 14 (en ws ook de 15) zit een infinion USB controller.

ipad air 2020
https://unitedlex.com/ins...d-2020-teardown-analysis/

iphone 15: is er niet, dus ws die van de 14:
(kan alleen de 14Pro vinden die een iets groter mobo heeft)
https://electronics360.gl...down-apple-iphone-14-plus

Dus geen software maar hardwarematige limitatie.

Ik zie dat de SE, in tegenstelling tot wat ik dacht, niet geupdate is--die heeft de A15.
iOnoWLIt @Shark.Bait13 september 2023 12:53
Is de USB controller dan echt de reden? De iPad 10e generatie heeft dezelfde USB controller als de M2 MacBook Air and die heeft veel snellere snelheden. Wat is dan hier de verklaring?
NielsFL @iOnoWLIt13 september 2023 13:58
De manier waarop de controller is aangesloten zal verschillen.

Veel van dit soort chipjes zijn standaardcomponenten. Die kies je omdat ze in je ontwerp passen, niet andersom.

Als je alle standaardcomponenten volledig zou willen benutten dan krijg je een domino effect dat mogelijk nooit eindigt.
Remzi1993 @iOnoWLIt13 september 2023 09:57
Dat is inderdaad schandalig en wijst op een software limitatie.
ikweethetbeter @Remzi199313 september 2023 12:56
Koop der goedkoopste Tesla. Deze heeft alle hardware voor auto pilot, maar dat krijg je pas als je Elon nog weer een paar duizend euro rijker maakt.

Ja, het is puur een software beperking!
Argantonis @Shark.Bait13 september 2023 06:56
Welke iPhone 15 heeft dan een A15 chipset?
laptopleon @Shark.Bait13 september 2023 09:41
Zelfs als dat zo is, is dat uiteraard 100% de keuze van Apple zelf. Ze hadden ook een andere chip kunnen nemen of een A15 variant met een snellere USB verbinding kunnen maken. Het is niet alsof ze maar een paar iPhone 15's gaan verkopen en er geen nieuwe chip-productie voor gedaan wordt of zo. Dat moet toch, dus waarom zou je dan geen snellere USB nemen?

Sowieso, USB 3 is uitgekomen in 2008. Waarom zit er dan nog USB 2 op een A15 chip uit 2021?

Het enige wat ik kan bedenken is dat het een paar dubbeltjes per telefoon goedkoper was.
Remzi1993 @laptopleon13 september 2023 09:58
Iemand wijst erop dat het software limitatie is en dat di chip wel degelijk (dus de hardware) snellere snelheden ondersteunt.
mickeyhouse @Ynze_16212 september 2023 22:42
Zeker. Maar hoeveel mensen gebruiken de poort voor data? Ik denk dat een hoop mensen vooral blij zijn dat ze nu "dezelfde stekker" kunnen gebruiken voor alle gadgets. Gros van de gebruikers maakt snelheid van de poort niet uit denk ik.
Carlos0_0
@mickeyhouse12 september 2023 22:58
Inderdaad echtste overzetten doen ze toch niet meer, wellicht gene met pro nog wel eens.
arjan1995 @Carlos0_013 september 2023 09:32
Bij de pro wordt het ook geadverteerd voor fotografen en filmmakers om snel grote bestanden over te zetten. Voor de gewone gebruiker zal het weinig verschil maken. De tijd dat je via iTunes al je muziek, films en apps moest kopieren ligt inmiddels ver achter ons...
icecreamfarmer @arjan199513 september 2023 16:09
Nee maar via verkenner zou handig zijn echter is dat ook een crime met een iphone.
silverchaoz @mickeyhouse13 september 2023 09:16
Zeker. Maar hoeveel mensen gebruiken de poort voor data?
Eigenlijk geen goed excuus voor een telefoon wat bijna 1000 euro gaat kosten
berchtold @silverchaoz15 september 2023 09:33
Apple is niet zo gimmicky zoals samsung ofzo. Niemand gebruikt die port voor data. Icloud werkt perfect voor overdracht
laptopleon @mickeyhouse13 september 2023 09:59
Ongetwijfeld, maar anderzijds helpt het dan ook niet als je klanten jaar op jaar, zelf nog anno 2023 een USB 2 dataverbinding blijft geven terwijl USB 3 al sinds 2008 uit is en daarna al snel de norm werd, zeker voor apparaten met een serieus prijskaartje. Want dan kun je vaak beter via wifi je data overzetten. Wifi ac / wifi 5 uit 2013 of nieuwer is sneller.

Gros van de gebruikers gebruikt wel meer functies nooit, dat vind ik een slecht excuus in dit geval. Het gaat zeer waarschijnlijk om een verschil van kwart promille van de prijs of zo.
b12e @laptopleon13 september 2023 15:22
Aan de andere kant, hoe vaak pomp je nu werkelijk nog grote hoeveelheden data over van je smartphone naar een ander apparaat met een kabel?

Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik een kabel heb gebruikt om data over te zetten, dat doe ik al een jaar of 5-6 via Airdrop of wifi.

Ik kan me voorstellen dat je als je in RAW formaat foto's gaat schieten dat het dan misschien een use-case is, maar dan heb je waarschijnlijk een iPhone YY Pro (YY voor editiie, dus 13, 14, 15) of Pro Max.
Wailing_Banshee @b12e14 september 2023 08:03
Aan de andere kant, hoe vaak pomp je nu werkelijk nog grote hoeveelheden data over van je smartphone naar een ander apparaat met een kabel?
En hoeveel mensen hebben werkelijk de meest nieuwe versie van de iphone nodig en kopen hem toch ondanks dat hun huidige iphone nog perfect werkt? Dit is gewoon heel puur een marketingtruc om de mensen een duurdere telefoon te laten kopen omdat de cijfertjes hoger zijn.
curkey @mickeyhouse13 september 2023 10:56
Voor in de auto met een kabel voor CarPlay en Android Auto. Mijn vrouw heeft een Apple, ik een Android, dus we hebben twee data kabels in de auto liggen.

Verder, om filmpjes en grotere files van de foon af te halen is een kabel best prettig, maar dat is mijn ervaring op Android. De iOS devices zijn wellicht wat minder vriendelijk, of was dat alleen maar vroeger?
oscarwashere 13 september 2023 00:04
Begrijp ik nou goed dat het laaddoosje van de Airpods geen usb-c krijgt, maar de Airpods Pro wel? Wat kan daarvoor nou de smoes zijn? En is dat ook niet tegen de EU regels in?
Deatheyee @oscarwashere13 september 2023 00:41
Ook de gewone AirPods krijgen ongetwijfeld een USB-C connector bij een volgende generatie. De verplichting geldt pas vanaf volgend jaar. Waarom de pro’s het wel nu al krijgen is iets wat alleen Apple weet denk ik :-)

[Reactie gewijzigd door Deatheyee op 22 juli 2024 16:16]

stanny @Deatheyee13 september 2023 08:14
Ik vermoed dat er binnenkort nieuwe gewone AirPods zullen komen waardoor het de moeite niet is nu een geüpdatete versie met USB-C uit te brengen, bij de AirPods Pro zullen ze niet direct een opvolger uitbrengen waardoor het wel de moeite loont een tussentijdse update uit te brengen.
Nog een extra product in het gamma dat aan de wetgeving voldoet.
Prullenbak84 @oscarwashere13 september 2023 01:03
Ook de AirPods worden al een tijd geleverd met een usb-c kabel.
Mschrijver88 @Prullenbak8413 september 2023 10:48
Usb-c naar lightning, die voldoet dus niet aan de eu eisen.
b12e @oscarwashere13 september 2023 15:24
Ik kan me voorstellen dat de normale Airpods nog een update gaan krijgen tussen nu en volgend jaar wanneer de wetgeving ingaat, of dat ze die aanpassing pas dan gaan doen.

Er zijn nog voldoende Lightning accessoires van Apple, bvb de Magic Mouse en Magic Keyboard, Airpods Max, etc.
Noam 12 september 2023 22:33
Eindelijk!
Znorkus @Noam12 september 2023 22:36
Ja prachtig toch? Ik zie alleen maar voordelen.

Zijn er nog nadelen voor consumenten, of zie ik iets over het hoofd?
Ook fijn dat ik nu gewoon 1 soort kwaliteitskabeltjes kan kopen (van Anker oid, braided) en dat iedereen 't kan gebruiken.

Tenminste, als al die ouwe devices uitgefaseerd zijn.

Zouden we over 10 jaar nog genoeg hebben aan USB-C of zijn we in 2026 alweer naar een volgende standaard aan 't kijken?
PhilipsFan @Znorkus13 september 2023 00:04
Het belangrijkste nadeel is de kwaliteit van de poort. Ik heb nog nooit een defecte Lightning poort gehad en ik gebruik die dagelijks vele malen. De usb-c poorten op mijn Dell laptop zijn echter (na 2 jaar spaarzaam gebruik) al behoorlijk versleten en maken soms slecht contact. Ik ben erg bang dat dit straks ook met iPhones gaat gebeuren. Bij een iPhone kun je wellicht de connector los vervangen, maar bij Dell zitten ze op het moederbord. Ik voorzie vele voortijdig afgeschreven laptops. Meer e-waste in plaats van minder.

Maar er zijn meer nadelen. Telefoons worden tegenwoordig niet meer met blokjes geleverd. Het idee is dat mensen al voldoende laadblokjes thuis hebben liggen en die kunnen hergebruiken. Even los van de toenemende laadcapaciteit van moderne laadblokjes, oudere laadblokjes hebben allemaal usb-a. Maar moderne apparaten (Apple Watch nu al, iPhone straks ook) komen met usb-c kabeltjes. Dus daar gaat het argument om oude laadblokjes te kunnen blijven gebruiken. Ik heb al mensen recent een Apple Watch zien kopen die er dus een extra lader bij moesten doen, terwijl ze een hele kist met usb-a blokjes hebben. Meer e-waste in plaats van minder.

En nu ook ik ga overschakelen op usb-c (ik had al een iPad Pro, straks ook iPhone 15) moet ik dus allemaal nieuwe kabeltjes kopen. Ik heb extra kabeltjes in de auto, in m'n rugzak, reiskoffer, etc. Die kunnen straks dus allemaal in de prullenbak en moeten vervangen worden door usb-c varianten. Wederom, meer e-waste in plaats van minder.

Ik weet niet waar die politici zitten met hun hoofd, maar ze slaan in mijn ogen de plank volledig mis. Laat techniek gewoon bij de bedrijven die daar verstand van hebben. E-waste verminderen is een goed streven, maar doe dat op een goede manier, bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten om langer updates aan te bieden zodat apparaten langer bruikbaar blijven. Mensen die op bezoek komen en hun telefoon bij mij willen opladen, nemen hun eigen kabeltje maar mee :)

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 16:16]

roffeltjes @PhilipsFan13 september 2023 08:13
Het belangrijkste nadeel is de kwaliteit van de poort. Ik heb nog nooit een defecte Lightning poort gehad en ik gebruik die dagelijks vele malen. De usb-c poorten op mijn Dell laptop zijn echter (na 2 jaar spaarzaam gebruik) al behoorlijk versleten en maken soms slecht contact. Ik ben erg bang dat dit straks ook met iPhones gaat gebeuren. Bij een iPhone kun je wellicht de connector los vervangen, maar bij Dell zitten ze op het moederbord. Ik voorzie vele voortijdig afgeschreven laptops. Meer e-waste in plaats van minder.
Ik heb nog geen laptop gezien met een afgeschreven USB-C poort (500 laptops per jaar). Hoofdmoot blijft bij ons val en (op plaats 2) waterschade.
Maar er zijn meer nadelen. Telefoons worden tegenwoordig niet meer met blokjes geleverd. Het idee is dat mensen al voldoende laadblokjes thuis hebben liggen en die kunnen hergebruiken. Even los van de toenemende laadcapaciteit van moderne laadblokjes, oudere laadblokjes hebben allemaal usb-a. Maar moderne apparaten (Apple Watch nu al, iPhone straks ook) komen met usb-c kabeltjes. Dus daar gaat het argument om oude laadblokjes te kunnen blijven gebruiken. Ik heb al mensen recent een Apple Watch zien kopen die er dus een extra lader bij moesten doen, terwijl ze een hele kist met usb-a blokjes hebben. Meer e-waste in plaats van minder.
USB A-C kabel van goede kwaliteit en het probleem wat je schetst verdwijnt als sneeuw voor de zon.
En nu ook ik ga overschakelen op usb-c (ik had al een iPad Pro, straks ook iPhone 15) moet ik dus allemaal nieuwe kabeltjes kopen. Ik heb extra kabeltjes in de auto, in m'n rugzak, reiskoffer, etc. Die kunnen straks dus allemaal in de prullenbak en moeten vervangen worden door usb-c varianten. Wederom, meer e-waste in plaats van minder.
Eenmalige actie, daar waar iemand die overstapt van of naar Apple dit probleem altijd had. Daarnaast vind ik het interessant dat jij met al je Apple appartuur geen USB C kabels bezit, hoe laad jij dan je Macbook?

Even heel plat geslagen, ik heb al zo'n 14 jaar Apple als tweede smaak die we de docenten aanbieden. Het kabeltjes (en port replicator) oerwoud is zonder enige twijfel veel groter aan de Apple kant (Magsafe 1-2, Lightning laadkabels, ADC, Micro/Mini-DVI, Mini DP en dan nog de verplichte VGA/HDMI/DP verloopjes). En dan moet dat ook nog in alle lokalen op de schermen klaarliggen (vastgeklonken), want docenten vergeten altijd weer hun kabels. Wat dat betreft was de intercompatibiliteit tussen Lightning en MiniDP een fijne verassing, want dat waren we niet gewend van Apple.
E-waste verminderen is een goed streven, maar doe dat op een goede manier, bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten om langer updates aan te bieden zodat apparaten langer bruikbaar blijven. Mensen die op bezoek komen en hun telefoon bij mij willen opladen, nemen hun eigen kabeltje maar mee :)
Allelen zijn jouw voorbeelden aantoonbaar er bij de haren bijgesleept.

De reden dat Apple hier op werd aangesproken is echt terecht. Jij als individu hebt daar geen probleem mee omdat bij verreweg de meeste consumenten nieuwe shit in, oude shit eruit geldt. Maar als je 400 man per jaar kabels moet meegeven (en de oude gebruikers raken ze weer kwijt kwijt) en als je lokalen moet laten onderhouden waarbij alle smaakjes aanwezig moeten zijn, dan zie je het probleem overduidelijk.

En ja, dat mogen ze met laptop laders ook gaan doorvoeren (al zit HP al bijna een decenium op dezelfde lader voor zijn business modellen). We gaan nu weer over op Lenovo, dus dat wordt weer meerdere lader gaan onderhouden (Apple, HP, Lenovo oud, Lenovo nieuw).

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 16:16]

alexbl69 @roffeltjes13 september 2023 08:31
Het laden van laptops gaat toch ook steeds meer via USB-C? Verdwijnt dat probleem dan niet vanzelf?
roffeltjes @alexbl6913 september 2023 11:54
Dat is wel te verwachten, maar we zitten nog wel met wat oudere laptops die nog moeten worden vervangen (en waarbij we dus x aantal voedingen op voorraad hebben en straks ook weer worden afgevoerd).
Piet Zaman @roffeltjes13 september 2023 09:22
Geen laptops met usb c laden?
roffeltjes @Piet Zaman13 september 2023 11:58
Dit jaar volgens mij de eerste lading maar ik zou ook niet verbaasd zijn als het vorig jaar ook zo was.

Ik vraag ze aan vanuit mijn budget, de specs van de voeding hou ik me niet mee bezig. Water uit de kraan:+
Jerie @roffeltjes13 september 2023 17:10
Eenmalige actie, daar waar iemand die overstapt van of naar Apple dit probleem altijd had. Daarnaast vind ik het interessant dat jij met al je Apple appartuur geen USB C kabels bezit, hoe laad jij dan je Macbook?
Dat hangt van de Macbook af. Veel recente Macbooks kun je opladen met USB-C inderdaad, maar oudere Macbooks gebruiken nog MagSafe (1 en 2) en sommige nieuwere gebruiken MagSafe 3 (al kun je die ook opladen met USB-C).
Werelds @PhilipsFan13 september 2023 11:24
Het belangrijkste nadeel is de kwaliteit van de poort. Ik heb nog nooit een defecte Lightning poort gehad en ik gebruik die dagelijks vele malen. De usb-c poorten op mijn Dell laptop zijn echter (na 2 jaar spaarzaam gebruik) al behoorlijk versleten en maken soms slecht contact.
N=1. Ik heb nog geen enkele kapotte USB-C poort gehad of gezien in m'n omgeving. Lightning poorten ook niet, maar wel Lightning kabels.

Dat is ook het grote euvel met deze twee: USB-C heeft het meest fragiele deel in de poort zitten, bij Lightning is dat de kabel zelf. Dat kleine stukje PCB kan bij allebei afbreken, verschil is dat bij Lightning je met een beetje geluk het stukje PCB buiten de poort hebt zitten. Aan de andere kant zet de manier waarop de USB-C stekker gebouwd is minder druk op dat stukje PCB en is de kans op beweging daarvan kleiner.
Maar er zijn meer nadelen. Telefoons worden tegenwoordig niet meer met blokjes geleverd. Het idee is dat mensen al voldoende laadblokjes thuis hebben liggen en die kunnen hergebruiken. Even los van de toenemende laadcapaciteit van moderne laadblokjes, oudere laadblokjes hebben allemaal usb-a. Maar moderne apparaten (Apple Watch nu al, iPhone straks ook) komen met usb-c kabeltjes. Dus daar gaat het argument om oude laadblokjes te kunnen blijven gebruiken. Ik heb al mensen recent een Apple Watch zien kopen die er dus een extra lader bij moesten doen, terwijl ze een hele kist met usb-a blokjes hebben. Meer e-waste in plaats van minder.
Dit is volstrekte onzin. De meeste apparaten die via USB-C laden komen met A->C kabels. Zolang je passende stekkers hebt kun je elke lader gebruiken. Zelfs non-PD laders werken gewoon, zolang het laadcircuit aan de apparaat kant dat toe laat en er genoeg spanning + stroom is. Zelfs Apple staat dat gewoon toe. Bewijs? Ik heb een LG reisadapter die 5V/0,85A (4,25W) doet, die ik gebruik voor m'n lichtere apparaten en m'n MBP (M1 Pro) kan daar gewoon op laden als het zou moeten (zou wel een hele dag duren en de laptop zou niet aan mogen staan, maar het kan wel). Enige wat nodig is, is een A->C kabel, klaar.

Zelfde geldt voor bijvoorbeeld m'n aansteker plug adapter in de auto. Die heeft 2 USB-A poorten, is 5V/2,1A (10,5W) en gebruik ik al 10 jaar voor allerlei apparaten. Dat ding heeft m'n micro-USB telefoons geladen, m'n USB-C telefoons, m'n iPhone, en m'n USB-C laptops - zowel m'n Thinkpad als nu m'n MBP. Maakt allemaal geen reet uit. USB-PD is geen vereiste voor het gebruik USB-C aan de apparaatkant.
En nu ook ik ga overschakelen op usb-c (ik had al een iPad Pro, straks ook iPhone 15) moet ik dus allemaal nieuwe kabeltjes kopen. Ik heb extra kabeltjes in de auto, in m'n rugzak, reiskoffer, etc. Die kunnen straks dus allemaal in de prullenbak en moeten vervangen worden door usb-c varianten. Wederom, meer e-waste in plaats van minder.
Je oude laders kun je allemaal blijven gebruiken. Of je nieuwe kabeltjes nodig hebt hangt er vanaf wat Apple mee gaat leveren (A->C of C->C), maar als je ook maar ergens A->C kabels hebt, kun je die gewoon gebruiken met je bestaande USB-A laders. Een data-only USB-C kabel bestaat niet. Als Apple daadwerkelijk e-waste wil verminderen -wat hun drogreden was voor het vast houden aan Lightning- leveren ze gewoon een A->C kabel mee...en een C->A adapter, zodat dat ene kabeltje met zowel A als C laders gebruikt kan worden. Heb ik ook al gedaan, werkt zonder problemen.

Alle andere telefoon en laptop fabrikanten leverden in het begin dan ook gewoon A->C kabels mee - en dat doen ze over het algemeen nog steeds, juist omdat de meeste mensen al laders met een A poort hebben en die gewoon nog steeds werken.


Jouw probleem is dat je zo diep in Apple's ecosysteem zit en je zo te horen op meerdere apparaten Lightning hebt. Maar je hebt al een hoop USB-C kabels zo te horen, die kun je allemaal gewoon gebruiken met de iPhone 15. Dat is juist het mooie hieraan. Het stekkertje bepaalt niet of het wel of niet werkt. In theorie zouden micro, mini én USB-B allemaal zonder problemen gebruikt kunnen worden aan de "andere" kant. Apple heeft juist méér e-waste geproduceerd door wél al in 2016 volledig naar USB-C over te stappen met hun laptops (ook al had toen nog bijna niemand de kabels en laders daarvoor), maar dat niet ook met hun telefoons te doen.
b12e @Werelds13 september 2023 15:29
Of je nieuwe kabeltjes nodig hebt hangt er vanaf wat Apple mee gaat leveren (A->C of C->C), maar als je ook maar ergens A->C kabels hebt, kun je die gewoon gebruiken met je bestaande USB-A laders. Een data-only USB-C kabel bestaat niet. Als Apple daadwerkelijk e-waste wil verminderen -wat hun drogreden was voor het vast houden aan Lightning- leveren ze gewoon een A->C kabel mee
Apple levert al sinds de iPhone 11 een USB-C naar Lightning kabel mee, het lijkt me sterk dat ze dan nu plots een USB-A naar USB-C kabel gaan meeleveren.

Zowel de iPad, iPad Pro als Macbook komt nu al een behoorlijke tijd met USB-C naar USB-C (of USB-C naar magsafe), dus de lader die je voor die apparaten hebt is sowieso waarschijnlijk al USB-C.
Jerie @Werelds13 september 2023 16:55
Dat is ook het grote euvel met deze twee: USB-C heeft het meest fragiele deel in de poort zitten, bij Lightning is dat de kabel zelf.
Precies andersom, al zit bij microUSB wel het fragiele deel in de poort.
Jerie @PhilipsFan13 september 2023 01:01
Het belangrijkste nadeel is de kwaliteit van de poort. Ik heb nog nooit een defecte Lightning poort gehad en ik gebruik die dagelijks vele malen.
"Schijnt een probleem te zijn maar ik heb er geen last van..."

Stel, 1000 mensen lopen dagelijks in het onweer. Dagelijks blijven er 999 overleven, er gaat er steeds eentje dood. Gemiddeld zul je na 500 keer de pech hebben dat, en de impact is dan enorm.

Zo is het ook met de lightning port. Als je die veel gebruikt, is de kans iedere keer klein dat deze stuk gaat, maar uiteindelijk is de kans wel daar na bijvoorbeeld gemiddeld 1500 keer gebruikt te hebben. Als je iedere dag oplaad is dat gemiddeld eens in de 5 jaar, per apparaat, per persoon. Bij een nieuw apparaat zal het bovendien minder snel voor komen. Dus als jij ieder jaar de laatste iPhone en iPad koopt dan heb jij waarschijnlijk inderdaad nooit last van dit probleem. Maar degenen aan wie je hem verkoopt is al weer waarschijnlijker. Het is dus ook een duurzaamheidsaspect en tweedehandsmarkt issue. Het is niet dusdanig veelvoorkomend dat kopers gaan vragen hoe vaak je een laadkabeltje erin hebt gedaan. Maar een toestel dat zwaar gehavend eruit ziet, tja die zal ook wel flink gebruikt zijn. Bij USB-C is de kans dat de port stuk gaat er niet. Hoogstens het laadkabeltje. En die is makkelijker te vervangen. Ergo: USB-C is duurzamer.

Ook kan lightning maar 12W max. Tezamen met 480 mbit is dat heel karig in 2023. Een recente MBP met TB4 rent er rondjes omheen.
De usb-c poorten op mijn Dell laptop zijn echter (na 2 jaar spaarzaam gebruik) al behoorlijk versleten en maken soms slecht contact. Ik ben erg bang dat dit straks ook met iPhones gaat gebeuren
Daar ben ik niet bang voor. Ik heb nog nooit een USB-C poort weten te slopen, en ik gebruik er behoorlijk veel ;)
Ik heb al mensen recent een Apple Watch zien kopen die er dus een extra lader bij moesten doen, terwijl ze een hele kist met usb-a blokjes hebben. Meer e-waste in plaats van minder.
Slechts tijdelijk terwijl we allen naar 1 standaard gaan. En we kunnen uiteindelijk best naar de volgende standaard gaan hoor, geen probleem. Maar dan moet ook de heilige Apple eraan geloven :)
PolarBear @Jerie13 september 2023 16:50
Ook kan lightning maar 12W max
https://support.apple.com...USB%2DC%20Power%20Adapter
To fast charge, you need an Apple USB-C to Lightning cable and one of these adapters:

Apple 18W,2 20W, 29W, 30W, 35W, 61W, 67W, 87W, or 96W, or 140W USB-C Power Adapter
Tarquin @PhilipsFan13 september 2023 00:32
Flauwekul over de laders.
Ik ben blij dat dit er nu eindelijk door is, want de nutteloze e-waste werd gegenereerd door Apple.

Ik heb al 6 laders liggen thuis, ik merk dat nieuwe apparatuur niet meer met nóg een lader geleverd wordt en het gaat prima.

De telefoon kan aan de laptop-lader, de koptelefoon, alles kan aan dezelfde lader.
Je doet een beetje dramatisch maar tegelijk schrijf je dat je al USB-C in huis hebt. Dus die vervangingsoperatie is al lang bezig.
Die apple-watch? Die kun je ook prima met een oud blokje laden, met een ouderwetse kabel die van A naar C gaat. Die geven 500 tot 1000mA en dan zit zo'n watch in een wip vol - de batterij is niet zo groot dat je daar echt 100W Power Delivery nodig hebt.
Mschrijver88 @PhilipsFan13 september 2023 07:00
Je kan toch je iphone opladen met dezelfde lader die je voor je ipad gebruikt? De kabels hoeven niet aan beide zijden usb-c te hebben hoor, een standaard usb-a naar usb-c laad je nieuwe iphone 15 ook prima op
LexVe1997 @PhilipsFan13 september 2023 08:34
Niks van gemerkt, de usb-c poorten om mijn macbook pro 2019 doen het nog prima na 1599 keer opladen. :)
m-a-r-t-1 @PhilipsFan13 september 2023 08:53
Een stukje uit je laatste alinea verteld inderdaad het echte verhaal. 'Laat techniek gewoon bij bedrijven'. Dat werkt waarschijnlijk prima zolang er geen marketing afdeling en leger aan advocaten zijn binnen een bedrijf. De betere techniek is vaak ondergeschikt aan de genoemde twee. Concurrentie wordt kapot geprocedeert of betere techniek wordt opgekocht en in de prullenbak gegooid.
Coolstart @PhilipsFan13 september 2023 10:04
Soms vraag ik me af waarom logisch denken zo moeilijk is. Universele opladers en kabels = minder gedoe en minder e-waste. Dat er nog oude kabels in omloop zijn is een eenmalig iets.

Hoe belachelijk is het dat ik mij Iphone niet kan laden met de lader van mijn Ipad of Laptop? Waar is het gezond verstand gebleven als je deze situatie liever hebt?

Je kan ook perfect een kwalitatieve USB-C poort inbouwen die niet breekt. USB-kabels zijn ook erg sterk. Ik gebruik je al jaren en USB-C is gewoon een goede kabel en een betere standaard.
Ik weet niet waar die politici zitten met hun hoofd, maar ze slaan in mijn ogen de plank volledig mis. Laat techniek gewoon bij de bedrijven die daar verstand van hebben.
Met het bovenstaande vraag ik me af waar jij met uw hoofd zit. Uw redenering is gewoonweg kortzichtig. Waarom zou je in godsnaam 1 apparaat van een ander type kabel voorzien? Dat is gewoon geen redenering.
E-waste verminderen is een goed streven, maar doe dat op een goede manier, bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten om langer updates aan te bieden zodat apparaten langer bruikbaar blijven.
Dat doen ze toch ook?

https://www.rtlnieuws.nl/...ates-5-jaar-europese-unie

https://nl.hardware.info/...lang-reparaties-te-bieden

https://ecer.minbuza.nl/-...igde-hardware-en-software

https://www.enterpriseeur...er-energie-efficienter-en

https://datanews.knack.be...iligheidsupdates-krijgen/
LexVe1997 @Coolstart1 oktober 2023 13:49
Ik heb zelf een Macbook 2019. voor mij was een frustratie dat je niet met de USB-C oplaad kabel van een MacBook een iPhone kon opladen, daardoor bij Android gebleven omdat die wel met dezelfde Apple USB-C kabel kan worden opgeladen 8)7. ik gebruik in de trein vaak mijn Macbook als Powerbank. nu dat iPhone 15 Pro uit is heb ik hem gelijk besteld. :)

[Reactie gewijzigd door LexVe1997 op 22 juli 2024 16:16]

unreal0 @PhilipsFan13 september 2023 10:57
Heb je je usb poort al wel eens schoongemaakt? In theorie vind ik het ook fijner dat je bij lightning geen 'middenstuk' heb in de connector, die steekt in de kabel en is potentieël een stuk kwetsbaarder dan lightning. In de praktijk is dit echter geen issue naar mijn ervaring.

Het was overigens juist Apple die stopte met het meeleveren van de adapter precies op het punt dat ze van een usb-a connector op een usb-c connector overstapten, voor het 'milieu'.. Vervolgens mocht iedereen een losse adapter bestellen wat dus veel meer e-waste oplevert.

[Reactie gewijzigd door unreal0 op 22 juli 2024 16:16]

curkey @PhilipsFan13 september 2023 11:25
De helft van mijn huishouden gebruikt Apple devices. Ik heb in de afgelopen tien jaar zeker 8 of 9 Apple snoertjes moeten bijbestellen omdat de lightning stekkers kapot gingen. Zeker toen de kinderen nog klein waren. De stekkertjes knakken bij elke scheet. Denk je voordelig uit te zijn door off-brand te gaan, dan loop je snel tegen gedonder aan bij de eerstvolgende iOS patch, waarna je kabel "ongeschikt" is geworden. Standaard apple is veel te kort en veel te duur.

Ook de snoeren van de Macbook laptopvoeding zijn exorbitant dun, waardoor ze gedraaid raken en op een gegeven moment een draadbreuk krijgen. Ook daarvan hebben we er al twee versleten. Uiteraard is dit het niet-verwisselbare gedeelte, dus het kost je een nieuwe voeding.

Van alle Android telefoons werken alle originele laders nog. De meeste blokjes hebben een verwisselbare kabel, dus ik kan de blokjes voorzien van de juiste stekkers. No problemo. Bij de laptops heb ik ook nog nooit nieuwe kabels nodig gehad. Nul.

Dus als er een fabrikant is aan te wijzen die bewust interoperabiliteit frustreert en e-waste veroorzaakt...
roffeltjes @curkey13 september 2023 23:13
Apple macbook lader hebben inderdaad erg dunne en lekker flexibele kabels. Dat is heel prettig in het gebruik tov de stijve HP laad snoeren.

Maar het nadeel wat je schetst herken ik ook. Een macbook laadkabel waar je met je bureau stoel overheen rijdt is snel stuk. Een HP-kabel is daar weer minder gevoelig voor. Uiteraard is dat user error, maar ik vervang op jaarbasis al snel 2% pct aan defecte Macbook laders (populatie 500 MacBooks, 500 HP).

Daar staat wel weer tegenover dat door MagSafe je niet zomaar je laptop van tafel roste als je door je laadkabel stampte, dus ga nu vooral niet denken dat ik Apple op de werkvloer slecht vindt. TCO lag bij ons eigenlijk redelijk gelijk en gebruikers waren veel blijer met MacBooks. Dat laatste is niet onbelangrijk voor de sfeer ;)

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 16:16]

Maurits van Baerle @PhilipsFan13 september 2023 12:36
Apple heeft altijd alleen maar opladers ("blokjes") met USB-A en later USB-C geleverd, nooit met het snoer er aan vast. Je kunt dus nog altijd je oude Apple/Blackberry/IKEA oplader gebruiken met een ander kabeltje. Zelfs de oplader van de eerste iPhone kun je nog gebruiken voor de iPhone 15.
Wailing_Banshee @PhilipsFan14 september 2023 07:54
Maar er zijn meer nadelen. Telefoons worden tegenwoordig niet meer met blokjes geleverd. Het idee is dat mensen al voldoende laadblokjes thuis hebben liggen en die kunnen hergebruiken. Even los van de toenemende laadcapaciteit van moderne laadblokjes, oudere laadblokjes hebben allemaal usb-a. Maar moderne apparaten (Apple Watch nu al, iPhone straks ook) komen met usb-c kabeltjes. Dus daar gaat het argument om oude laadblokjes te kunnen blijven gebruiken. Ik heb al mensen recent een Apple Watch zien kopen die er dus een extra lader bij moesten doen, terwijl ze een hele kist met usb-a blokjes hebben. Meer e-waste in plaats van minder.
Euhhh... Ik heb heel veel laders met een USB-A connector. Dat weerhoudt mij er niet van om met die opladers mijn USB-C apparaten op te laden... De enige opladers die je dan kunt wegdoen, zijn laders met een vaste kabel die een lightnight adapter aan het eind hebben. Alle andere laders kun je gewoon blijven gebruiken door een USB-A-USB-c kabel te gebruiken. Het enige wat je dan hoeft te vervangen is de kabel.
Remzi1993 @Znorkus13 september 2023 07:47
Zouden we over 10 jaar nog genoeg hebben aan USB-C of zijn we in 2026 alweer naar een volgende standaard aan 't kijken?
Gelukkig wordt USB dus verder ontwikkeld en zal dat altijd beter worden.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 16:16]

System @Znorkus13 september 2023 08:59
Ja die zijn er. De kans is nu groot dat we voor eeuwig op USB-C zitten en alle innovatie hierrond stil valt.
En wat de kabels betreft: er zijn nog genoeg apparaatjes met micro usb, de wat geldt enkel voor smartphones en tablets.
Nu laptops nog...
Wailing_Banshee @System14 september 2023 07:57
Ja die zijn er. De kans is nu groot dat we voor eeuwig op USB-C zitten en alle innovatie hierrond stil valt.
En wat de kabels betreft: er zijn nog genoeg apparaatjes met micro usb, de wat geldt enkel voor smartphones en tablets.
Nu laptops nog...
Oh? Heb je het stuk wel gelezen? Er staat er toch duidelijk dat de standaard hiervoor micro-USB was. Maar er kwam een betere variant dus de standaard is aangepast naar USB-C. Ja, zodra er weer een nieuwe standaard komt, zullen mensen weer langzaam kabels moeten gaan vervangen, maar zolang de oplader geen vaste kabel heeft, gaat het alleen maar om kabels vervangen.
Trithereon @Znorkus14 september 2023 10:10
Mooi idd, ik ben 2 jaar geleden overgestapt naar Apple dus ook veel moeten vervangen. Kan ik dus als ik volgend jaar mijn telefoon vervang helemaal niks meer mee. Doei lighting kabels die ik voor de katse K*t heb gekocht.

Waarom moet alles standaard zijn? Ze hebben toch zelf iets ontworpen en het werkt?
Ik ben geen Apple fan boi oid maar ik wordt wel moe van alle regeltjes die we verzinnen voor wat fabrikanten MOETEN doen. Veiligheid snap ik maar dit, nop.
Splorky @Trithereon15 september 2023 10:45
Het is natuurlijk er vervelend dat je alles twee keer moet vervangen.

Maar bedenk je ook dat als Apple eerder de usb-c standaard ondersteunde je helemaal niets had hoeven veranderen. En nu overstappers dat ook niet hoeven te doen vanaf usb-c.

Nog niet super lang geleden had ieder merk telefoon zijn eigen oplaad en data kabel, standaardisatie werkt, alleen Apple werkte lange tijd tegen.

[Reactie gewijzigd door Splorky op 22 juli 2024 16:16]

Distrax1988 @Noam12 september 2023 22:47
Het zou zeker de standaard moeten zijn zoals een stopcontact aansluiting.
_Pussycat_ @Distrax198813 september 2023 01:56
Maar die is in allerlei EU-landen verschillend! En slecht uitgevoerd en leeft alleen uit backward compatibility woort!
Andros @_Pussycat_13 september 2023 07:39
Met randaarde wel. Los van Ierland (met dank aan de Britten) kun je een ongeaarde stekker met twee binnen in bijna de hele EU gebruiken. Sterker nog, zonder randaarde zit je wereldwijd bijna altijd goed met vier verschillende stekkers, EU, UK, US en CN. En dat is toch een prestatie voor elektriciteit dat we al meer dan 100 jaar gebruiken.
_Pussycat_ @Andros13 september 2023 07:47
Vier stekkers, zonder betrouwbare aarde, die (US stekker) altijd scheef in het stopcontact hangen en er bijna uitvallen, die (EU, US) geen bescherming hebben tegen kinderen die dingen in het stopcontact steken. En die behalve Ierland en vroeger UK het in veel landen (maar niet Zwitserland) in Europa doen. Die geen codering voor spanning of frequentie hebben, zodat een fout aangesloten toaster in de fik kan vliegen.

Sorry maar dat moet toch echt niet de referentie voor een goede stekker (of eigenlijk verzameling van stekkers) zijn. Het werkt nog steeds omdat men altijd te lui was die rotzooi uit te faseren. Maar ik denk niet dat je blij zou zijn als je printer nog steeds aan de parallel-poort hing.
Andros @_Pussycat_13 september 2023 07:51
Dat was het punt niet. Jij beweert dat stekkers voor elektriciteit in allerlei EU-landen verschillend zijn, ik nuanceer dat en geef en passant aan dat je de wereld rond kunt reizen met vier verschillende stekkers. Nu begin je weer over dat de boel los hangt, spanning en frequentie verschillend is etc. Nee, het is geen ideale situatie maar het gaat ons op deze planeet toch nooit lukken om dat soort zaken overal gelijk te krijgen. Het is al een hele prestatie dat we met vier stekkers bijna overal terecht kunnen en dat zowat alle moderne meuk die je op reis meeneemt 110-230V 50/60Hz zonder omvormers aan kan. :)
_Pussycat_ @Andros13 september 2023 08:09
Okee, in de EU-landen zijn het inderdaad maar twee stekkers die in drie soorten stopcontacten gaan.
Wat mij betreft zouden we het graag wereldwijd om kunnen gooien, maar goed, ik denk niet dat veel mensen dat met me eens zijn.
System @_Pussycat_13 september 2023 09:01
En zo goed is die Schuko stekker niet.
De beste en veiligste plug is de Britse variant.
een zekering in iedere stekker en op ieder stopcontact een dubbelpolige schakelaar.
Maurits van Baerle @System13 september 2023 12:56
Die zekering in de stekker (en waardoor de stekker zo irritant groot is) heeft niet zoveel met extra veiligheid te maken. Die zit er omdat het VK een ringmodel gebruikt in plaats van een stermodel. Ze moesten tijdens de Tweede Wereldoorlog bezuinigen op koper en het ringmodel gebruikt net iets minder materiaal. Ze zijn nooit overgestapt op het betere stermodel. Helaas gaat het ten koste van het gemak want een gemiddeld Brits huis (ik heb er zo een) heeft veel minder groepen dan bijvoorbeeld een Nederlands huis. Als bij ons een groep uitvalt ligt dus ook direct het halve huis er uit omdat álle stopcontacten behalve de keukenapparatuur op dezelfde ring zitten. Alle verlichting zit ook op één ring dus dat kan ook allemaal tegelijk uitvallen.

Dat ringmodel heeft ook allerlei andere rare neveneffecten. In Nederland weet je dat je een op 16A circuit er voor moet zorgen dat de hele lengte 16A aan kan. Op een Brits ringnetwerk is 32A niet ongewoon maar gaat de helft van de stroom min of meer de ene kant op en de andere helft de andere kant (dit is technisch niet een correcte uitleg maar werkt in dit geval wel). Als je ring ergens doorbroken is (en dat gebeurt nogal snel omdat ieder stopcontact en schakelaar in je huis een Single Point of Failure is) dan kun je erg rare en lastig op te sporen defecten hebben.

Verder valt er nog wel redelijk wat aan te merken op die Britse stekker. Er zitten best wat pluspunten aan de Britse stekker maar er zijn ook redelijk wat minpunten.

De kabel komt er altijd aan dezelfde kant uit en je kunt door de asymmetrie de stekker nooit omdraaien. Ik heb dus stopcontacten waar bepaalde stekkers met stuggere kabels nooit inpassen omdat ze te dicht bij een obstakel zitten. Stopcontacten op de plint kun je vaak niet gebruiken.

Verder komt de kabel er altijd zijwaarts uit, nooit haaks op het stopcontact. Als je dus struikelt over een kabel dan trek je de stekker of kabel kapot omdat de stekker nooit uit het stopcontact getrokken zal worden. De kabel van mijn stofzuiger is daarom regelmatig kapot.

Nog vaker dan een boterham met pindakaas altijd met de pindakaaskant naar beneden valt zal een Britse stekker altijd met de drie best scherpe punten recht omhoog op de grond liggen. En het doet flink meer pijn om daar op te stappen dan Lego.

En dan heb ik het nog niet eens over dat ze in de bouw geen 230V maar 115V circuits gebruiken zodat normaal elektrisch gereedschap niet werkt op de bouwplaats. Of dat je per huis al blij mag zijn met 100A en dat je voor een driefase aansluiting (voor je elektrische auto bijvoorbeeld) hemel en aarde moet bewegen om die aangelegd te krijgen.

Ooit ga ik een soort Tom Scott achtige Youtube video maken over mijn irritatie met elektrische installaties hier in het VK. :Y)

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 16:16]

Atomsk @System13 september 2023 10:01
Ja, maar een compact stekkerblok voor niet-geaarde apparatuur met laag vermogen (zoals een oplader) is er dan ook niet bij. Van alle stekkers is het G-type het meest massieve.

Voordeel is wel dat het altijd past. Hier heb je nog altijd fabrikanten die ronde ongeaarde stekkers gebruiken i.p.v. een platte euro-stekker.
skatebiker @System13 september 2023 10:56
Klopt.
In Frankrijk (waarom niet in de hele EU ?) heb je een veiligere variant van Schuko: een uitstekende pin uit het stopcontact die randaarde is, zodat je de stekker er maar op één manier in kunt doen en de fase dus altijd aan de goede kant zit.
Overigens passen de meeste stekkers uit andere EU landen er gewoon in: er zit gewoon een passend gat in waar de pin in past.
De Australische stekker vind ik nog de beste: ook zonder randaarde kun je die er maar op één manier in doen.
/ \
|
waarbij de onderste rechte de randaarde is.
System @skatebiker13 september 2023 11:35
Is in België ook zo hoor.
Maar kan nog steeds niet tippen aan de Britse variant.
PolarBear @System13 september 2023 17:45
Wat is het voordeel van een zekering in elke plug? Het is niet veiliger of onveiliger als een stoppenkast met zekeringen / aardlek. Het heeft zijn geschiedenis dat het nodig was dat elke stekker een zekering heeft.
cariolive23 @Distrax198813 september 2023 02:48
Sinds wanneer is er een standaard stopcontact? (wandcontactdoos zul je bedoelen)

Ik sleep altijd een aantal varianten mee, zodat er iets is dat past. Ik ben al blij dat Apple werkt met zowel 110v als 220v, evenals de lader van m'n tandenborstel.
willieverhoef @cariolive2313 september 2023 07:34
In de EU is dat redelijk gelijk, de aarde is soms anders uitgevoerd maar de stekkers passen ook in België en Denemarken en Zwitserland. En Engeland is geen eu meer. Wel is fie technisch gezien beter.
System @willieverhoef13 september 2023 09:03
Het is niet gelijk. Zo ga je een Duits/Nederlandse stekker niet in een Belgisch stopcontact stoppen als ze niet voorzien zijn van een gat voor de aarding.
Ik kan/mag geen stopcontacten kopen in NL en die in België installeren.
phray @willieverhoef13 september 2023 09:52
De UK stekker is juist slechter op een heleboel aspecten.

De UK stekker is bulkier, de aarde pin is scherp en erg pijnlijk als je hier op staat en EU stekker heeft meerdere varianten (angled, rechtuit etc)

De zekering in de UK stekker komt ook door een koper tekort in WW2 maar het is nu veiligheids risico. Een plug maken die door Jan en allemaal kan worden opengemaakt is gevaarlijk.

En het voordeel van de UK stekker dat de shutters pas opengaan als de aarde pin er in zit is niet speciaal meer aangezien nu alle EU sockets verzonken zijn .
cariolive23 @willieverhoef13 september 2023 17:57
In Europa heb je 6 "standaarden", waarvan er 5 binnen de EU.

Dat een stekker "past", wil nog niet zeggen dat deze compatible (en veilig) is. Dat geldt ook voor stekkers in Brazilië, een euro-stekker past daar ook wel in de wcd maar zal dan wel verbuigen. Dat gaat een tijdje goed, maar het houdt een keer op
Caayn @Noam12 september 2023 22:37
Inderdaad. T is dat mijn iPhone nog niet aan vervanging toe is maar het is fijn om te weten dat bij een vervanger ik eindelijk af ben van lightning en alles gewoon over heb op één kabel.
Umbrah @Nietzo-odido12 september 2023 23:07
Standaard en stekker zijn natuurlijk niet hetzelfde. USB-C krijgt ook thunderbolt 5 ondersteuning, en dat is 80gbit (PCIe/DP) synchroon én 240W.

De grap is natuurlijk dat dat voor nu geweldig klinkt. Zeker de combo, maar tegelijk zitten we ook met een toenemende hoeveelheid compute, en efficiënter wordende hardware. 240W is al een eeuwigheid "een piek" voor laptops, gaming of anders, mede vanwege het thermische volume.

Lang verhaal kort: stekker en verbinding staat los van elkaar, en de charme van backwards compatibiliteit tot klassiek UART aan toe met baud rates e.d. is geweldig.

MOCHT de plug ooit onvoldoende zijn (denk dat we eerder verder dan de 20V gaan dan dat we naar de 40A gaan), denk ik vrij zeker dat als de industrie uniform één connector en genoeg onderbouwing aanbied voor recycling van alle bestaande laders, dat het geheel overgenomen gaat worden. Wat we juist NIET willen is dat elk merk een eigen, van DRM-voorziende kabel heeft.
!mark @Umbrah13 september 2023 02:48
MOCHT de plug ooit onvoldoende zijn (denk dat we eerder verder dan de 20V gaan dan dat we naar de 40A gaan)
Het maximale vermogen ondersteunt door USB PD van 240W wordt nu al bereikt met 48V@5A. Het nog verder vermogen van de spanning betekend dat je in het gebied komt waarbij elektrocutie een reëel gevaar wordt en alles dus min of meer aan dezelfde standaarden moet gaan voldoen als het normale 230V lichtnet, ik betwijfel of dat volledig mogelijk gaat zijn binnen een relatief kleine stekker als USB-C waarbij ook nog eens data heen moet. Qua stroomsterke idem, je kunt de kabels anisch altijd dikker maken om bijv 384W(48V@8A te leveren) maar de relatief kleine contactpunten in de connector zelf niet.

240W is voor mijn gevoel daarom echt wel een beetje het maximum wat je via USB-C moet willen hebben, en dat is zoals je terecht opmerkt ook gewoon voldoende voor alles er gebruikt van maakt op de meest high-end laptops na.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 16:16]

bytemaster460 @Nietzo-odido12 september 2023 23:08
Je mag als bedrijf gewoon iets nieuws ontwikkelen. Als dat niet mogelijk is via een USB-C connector mag je gewoon je eigen standaard hanteren. Daarnaast is USB C niet in bestond gegoten via deze wet. Er kan relatief eenvoudig een andere standaard gekozen worden.
Rouwette 12 september 2023 22:41
Alleen is het nu wellicht voor de leek wat wel en niet kan. Kan de snellader van de redmi 12+ (rood) ook in de iPhone? Nu zal dat niet direct een probleem zijn denk ik, maar of dat goed gaat bij alle apparaten?
Ablaze @Rouwette12 september 2023 22:46
Een consument hoeft zich dat juist niet af te vragen. Als het past, dan kun je het doen. Het is niet voor niets een standaard.
Waarschijnlijk gaat het laden minder snel, maar de basis zou wel moeten werken. En er gaat niets kapot.
Oon @Ablaze12 september 2023 22:55
Daar zijn alleen wel uitzonderingen op, de Nintendo Switch kun je bijvoorbeeld slopen door er de verkeerde USB-C lader op te zetten, want hoewel dat wel 'gewoon' een USB-C poort is wordt er geen correcte implementatie van USB-C/PD gebruikt.

https://www.reddit.com/r/...les_can_harm_your_switch/
https://www.reddit.com/r/..._compliant_and_overdraws/
DaveFlash @Oon12 september 2023 23:20
ja maar ja, dat heeft in dit geval meer te maken met nintendo's inepte R&D en ondermaatse Q&A dan met USB-C ansich
Vyo @DaveFlash13 september 2023 00:43
Mwah, ik durf het nog wel wat sterker te stellen dan @Oon doet met Nintendo: Apple zelf moest in 2021 toch ook even aan de slag toen bleek dat "sommige ongeauthoriseerde apparaten" in combinatie met de MacBooks van 2019-2021 gebricked werden, ze gingen niet meer aan.

Het bleek met een update opgelost te kunnen worden, maar als je vóór dat Apple het erkende toen "pech" had, kreeg je de standaard Apple riedel van "we moeten het hele logicboard vervangen" met als kers op de taart dat je dus ook alle lokale date kwijt was - want vast gesoldeerde opslag.

Ik vind het iets te makkelijk en kort door de bocht om dan maar te zeggen dat Apple hun Q&A maar eens op niveau moet krijgen. Anderzijds vind ik het wel bijzonder om te zien hoe Nintendo - buiten tweakers-kringen om dan, met n=1 - met veel consument-onvriendelijke fratsen lijkt weg te komen, terwijl de (imho terechte) klachten over soortgelijk gedrag van Apple al jaren lijken aan te zwellen. Hoge bomen vangen veel wind?
The Zep Man @Vyo13 september 2023 06:54
Mwah, ik durf het nog wel wat sterker te stellen dan @Oon doet met Nintendo: Apple zelf moest in 2021 toch ook even aan de slag toen bleek dat "sommige ongeauthoriseerde apparaten" in combinatie met de MacBooks van 2019-2021 gebricked werden, ze gingen niet meer aan.

Het bleek met een update opgelost te kunnen worden,
(...)
Ik vind het iets te makkelijk en kort door de bocht om dan maar te zeggen dat Apple hun Q&A maar eens op niveau moet krijgen.
Dat klinkt toch echt als Apple die geen goede inputcontrole deed. Dus ja, Q&A was het probleem. Code moet nooit vertrouwen op dat externe input correct is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:16]

_Pussycat_ @The Zep Man13 september 2023 17:22
De oorspronkelijke stelling was:
Als het past, dan kun je het doen. Het is niet voor niets een standaard.
Waarschijnlijk gaat het laden minder snel, maar de basis zou wel moeten werken. En er gaat niets kapot.
Nu blijken er dus Nintendo Switch en MacBooks wel kapot te gaan. Dus de oorspronkelijke stelling is echt niet correct. Wat Apple of Nintendo of Alibaba fout heeft gedaan maakt daarbij niet uit.
Oon @DaveFlash12 september 2023 23:23
Maakt niet uit, het komt er toch op neer dat je als consument je toch even af moet vragen of je lader wel bij je apparaat past. Tussen de meeste telefoons zal het geen probleem zijn, maar het is niet absoluut vanzelfsprekend.
crazyboy01 @Oon12 september 2023 23:48
Ik ken deze berichten, maar had "schijt" en laadt zowel mijn Switch als Switch Lite geregeld op met iedere willekeurige USB-C oplader die ik in de buurt heb. Mijn laptop oplader, telefoonoplader en zelfs mijn Raspberry Pi voeding. Ze hebben allemaal sinds 2018 veelvoudig mijn Switches van stroom voorzien en ik merk helemaal niets, 0, noppes aan consequenties. Een geval van geluk, of toch gewoon meer pech in die Reddits? (waar ook vooral maar wordt gegist). Enige keer dat ik iets van problemen merkte, was bij het gebruik van een third party dock: toen was wel de originele lader nodig om er iets van functionaliteit uit te halen.

Zou ook nog met software updates te maken kunnen hebben trouwens, sinds een bepaalde update zorgt het aansluiten van een LAN-adapter op je dock bv namelijk wel bij iedereen voor een 24/7 hete Switch, zelfs in standby. Daar heb ik wel zelf wel óók last van. Andersom kunnen akkefietjes natuurlijk ook verholpen worden met updates, zelfs door bv softwarematig limieten in te stellen.
Remzi1993 @Oon13 september 2023 07:54
Daar zijn alleen wel uitzonderingen op, de Nintendo Switch kun je bijvoorbeeld slopen door er de verkeerde USB-C lader op te zetten, want hoewel dat wel 'gewoon' een USB-C poort is wordt er geen correcte implementatie van USB-C/PD gebruikt.
Dat komt omdat Nintendo zich niet aan de standaard houd en niet andersom. Nu gaat het zelfs voor Nintendo verplicht worden om zich aan de standaard te houden door ook USB Power Delivery te verplichten. Dit zal er dus ook voor zorgen dat apparaten in de toekomst dus niet meer stuk kunnen door een andere USB oplader te gebruiken.
PhilipsFan @Ablaze13 september 2023 00:21
Het hele probleem met usb-c is juist, dat het een hele consument-onvriendelijke standaard is. Okee, elke kabel past fysiek en er gaat niks kapot.

Maar je weet nooit vantevoren of iets gaat werken. Bij mijn VR-bril werd een usb-c kabel geleverd voor het opladen. Maar die kabel is nergens anders bruikbaar voor. Je kunt 'm zelfs niet gebruiken om de VR-bril op een pc aan te sluiten. Laptops, telefoons etc met usb-c aansluitingen: je hebt geen idee of het gaat werken. Een monitor met usb-c op je laptop of desktop aansluiten? Ongeveer 50% kans dat je beeld krijgt. ALS je een goede kabel gebruikt.

Als het werkt is het mooi. Op mijn werk hebben we allemaal nieuwe werkplekken gekregen, waar je met 1 usb-c kabel 2 monitoren, keyboard, muis, camera en speakers kunt aansluiten, terwijl tegelijk de laptop wordt opgeladen. Ethernet wordt later nog toegevoegd. Maar dit nodigt wel uit om je laptop heel vaak in- en uit te pluggen. Loop naar een vergaderzaal, neem je laptop mee. Of naar een collega als je hulp nodig hebt. Maar hoe lang blijven die poortjes goed? Usb-c connectoren zijn in mijn ervaring niet goed bestand tegen vaak in- en uitpluggen.
Peenutzz @PhilipsFan13 september 2023 04:21
Mijn ervaring zegt iets heel anders: De poort op mijn drie jaar oude Xperia 1, die in het laatste jaar meerdere keren per dag werd opgeladen functioneert nog als nieuw. Usb-c connectoren zijn prima bestand tegen vaak in- en uitpluggen ;)
sympa @PhilipsFan13 september 2023 07:36
Er zijn producten die wel de plug, maar niet de standaard gebruiken.
Sommige apparaten missen een weerstandje om door te geven dat ze opgeladen willen worden. Dat is de minimum vereiste om een USB-C lader 5 volt te laten geven. Zonder die weerstand werkt het alleen met een standaard USB-A blokje (Maar niet met een Samsung USB-A snellader, want die heeft pas stroom als de kabel in orde is, om natte connectors heel te houden).
En als je er dan ook een kabeltje bij hebt dat alleen de stroomdraden doorverbindt en niet de data... dat werkt dan voor het opladen van het "domme" apparaat maar verder heb je er niks aan.
Dat is een defecte implementatie, en anders niet.
Remzi1993 @PhilipsFan13 september 2023 07:56
Het hele probleem met usb-c is juist, dat het een hele consument-onvriendelijke standaard is. Okee, elke kabel past fysiek en er gaat niks kapot.
Deze EU wet doet daar dus ook iets tegen. Namelijk USB Power Delivery wordt ook verplicht dus dat is dus ook opgelost.
Atomsk @PhilipsFan13 september 2023 10:07
Exact dezelfde situatie op m'n werk. Gaat tot nu toe prima, ook met ethernet erbij. Alleen op een nieuwe locatie laatst ging m'n Surface Pro 9 tablet over z'n nek van de single-monitor USB-C aansluiting. Met aanpassen van de USB-C modus ging van de monitor ging het wat beter, maar wel vreemd dat je op dual-monitor setups probleemloos kunt in- en uitpluggen en bij een single monitor de overspanningsbeveiliging aansloeg.
panterarosso @Rouwette12 september 2023 22:48
het kan wel, je krijgt alleen niet dezelfde laadsnelheid.

mijn mi 11t (67w) doet dat met de mi oplader, maar kan hem oom met de usb c oplader van mijn laptop doen, maar dan haalt hij die snelheid niet 25w geloof ik
VHware @panterarosso13 september 2023 06:52
Als apparaten en opladers zich aan de USB PD (Power Delivery) standaard houden, dan zou het correct moeten werken. Als één vd twee kanten vindt van niet, wordt er teruggeschakeld naar wat beiden overeenkomt.
panterarosso @VHware13 september 2023 22:51
veel fabrikanten hebben hun eigen oplaad technologie
Peenutzz @VHware15 september 2023 15:59
Mijn samsung tablet laadt helemaal niet op met de snellader van mijn telefoon, schakelt ook niet terug, er komt gewoon een kruisje door het batterij-icoontje. Elke andere lader werkt prima. Raar.
Roel1966 12 september 2023 22:42
Op smartphonegebied begint inderdaad nu USB-C wel de standaard te worden maar er is toch nog veel elektronica met zelfs de heel ouderwetse USB-B aansluiting. Vooral muziek apparatuur gebruikt nog schrikbarend veel zowel USB-B als zelfs nog micro USB.

Persoonlijk had het mij verder niets uitgemaakt wanneer Apple's lightning de standaard geworden was want ik vond dat vóór dat USB C er kwam wel een verademing. Heb mij altijd al geergerd aan vooral die vervelende micro-USB stekkertjes die maar op 1 manier passen. En tja ook bij USB A steek je ze 9 van de 10 keer precies verkeerdom in en vraag je je weer af waarom dat niet past.

Vergelijk ik dan Lightning met USB C dan vind ik persoonlijk wel dat de Lighting connector net wat steviger aan voelt dan de USB C connector. Alleen had je bij Lighting wel vaak dat Apple in de connectoren zelf nog elektronica ingebouwd had waardoor kabels niet altijd werkten. Bij USB-C kan je in principe wel bijna alle kabels gewoon gebruiken, althans tot een bepaald wattage dan voor opladen.

Hoe dan ook ben ik in elk geval wel blij met de USB-C standaard en het zeker voor al een 'ouder' iemand met leesbril een verademing is.
Ablaze @Roel196612 september 2023 22:51
Op audioapparatuur is USB B soms nog handig omdat het robuust is en stevig vast zit. Goede eigenschappen als je iets in een live omgeving wilt gebruiken.
Roel1966 @Ablaze12 september 2023 23:09
Op audioapparatuur is USB B
Ik doel trouwens eigenlijk meer op b.v. keyboards en synths maar het is natuurlijk wel meer 2 zijdig. Enerzijds ben ik het met je eens dat USB B wel robuust is maar steekt ook verder uit. Kans dus dat de plug er vanaf gestoten word is groter t.o.v. van een veel kleinere USB C plug. Ander punt vooral wanneer ik dan kijk naar keyboards en synths is de beperkte snelheid van USB-B.

Ik edit b.v. zelf via pc-software mijn Yamaha MODX maar je de beperking van USB-B dan toch wel merkt en de software niet altijd even snel reageerd.
laurxp @Ablaze13 september 2023 00:14
Fun fact: er is ook een variant van USB-C die je vast kan schroeven - net als vroeger met een VGA of DVI kabel. Dit is bedoelt voor industrieel gebruik, maar zou bijvoorbeeld ook erg handig zijn voor audioapparatuur.
Rouwette @Roel196612 september 2023 22:53
Naast dat de lightning steviger voelt kun je er de stof ook makkelijker uit halen.
xFeverr @Rouwette12 september 2023 23:05
Dat stof er makkelijker uit kan klopt. Maar andersom gaat ook op: er gaat ook makkelijker stof in.

Het ‘probleem’ van Lightning is dat de contactpunten bloot liggen en dat wilde men niet. Vandaar dat USB-C er dus zo uit ziet. En dit zie je ook terug bij veel andere (redelijk moderne) connectoren.

Wel wat onhandiger met stof, maar de knappe koppen vonden dat de contactpunten niet bloot mochten zijn. Zeker ook omdat er flink wat hogere vermogens doorheen vliegen misschien maar goed ook.
pe0mot @Rouwette13 september 2023 07:13
Inderdaad.
Maar dank zij een naald uit de naaidoos zijn al heel wat telefoons weer "gerepareerd".

Hier thuis dus usb-a usb-b usb-c usb-mini usb-micro usb-hdd usb+hdmi.
Maar mijn Apple USB-c lader met een zak vol snoeren en net-adapters gaat elke reis weer mee en klaart de klus :D
sympa @pe0mot13 september 2023 07:38
Ik snijd liever een cocktailprikker tot een heel platte "splinter". Beschadig je niet zo snel iets mee.
!mark @Roel196612 september 2023 22:54
Vooral muziek apparatuur gebruikt nog schrikbarend veel zowel USB-B als zelfs nog micro USB.
Wat te denken van externe HDD's? Vrijwel alles is nog altijd die onhandige micro-USB 3.0 stekker
skatebiker @!mark13 september 2023 14:20
De nieuwere ook niet meer. De Sandisk mini (ik heb de eerste variant, niet de tweede waarvan recent bekend werd dat die spontaan data uitveegt) en de Samsung T7 hebben aan beide zijden een USB-C aansluiting.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.