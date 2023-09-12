Elke smartphone heeft nu USB-C

Inleiding

'Mag ik mijn telefoon even opladen?' Het is een vraag die veel gasten stellen in veel huizen. Veel mensen zullen USB-C en Lightning in huis hebben, maar er zijn ook veel huishoudens die alleen USB-C of alleen Lightning hebben liggen. Het probleem dat niet elke telefoon dezelfde oplaadkabel gebruikt, is breder en dieper dan alleen niet even kunnen bijladen bij iedereen in huis. Als alle telefoons compatibel zijn met elke laadkabel, dan hebben we minder laadkabels nodig en produceren we minder e-waste. Apple is medebedenker van de USB-C-standaard en was met de 12"-MacBook de eerste fabrikant die een laptop uitbracht met alleen USB-C aan boord. De iPad volgde in 2018. En toen... was het stil. Alle telefoons en veel andere apparaten, zoals koptelefoons, kregen massaal USB-C. De iPhone bleef zitten met zijn oude en trage Lightning-poort. Tot nu dan, want nu zijn er eindelijk de eerste iPhones met USB-C-poort. Volgens veel geruchten is dit de opmaat naar een iPhone zonder laadpoort, maar zover is het nog niet. Tot die tijd leven we, dankzij druk en wetgeving vanuit de Europese Unie, in een wereld waarin daadwerkelijk elke smartphone dezelfde laadpoort heeft. Connector op Apple-product iPhone iPad AirPods en Pro Mac 2023 USB-C USB-C USB-C 2022 Lightning* USB-C Lightning USB-C 2021 Lightning USB-C (Air, Pro, mini)

Lightning (iPad) Lightning USB-C 2020 Lightning USB-C (Air, Pro)

Lightning (iPad) Lightning USB-C 2019 Lightning USB-C (Pro)

Lightning (Air, mini, iPad) Lightning USB-C

Hoe het zover kwam

Je zou het niet zeggen als je de keynote bekeek met de aankondiging van de iPhone 15, maar Apple wilde helemaal niet graag iPhones uitrusten met USB-C. Dat het er nu komt, is het gevolg van een Europese wet die dat voorschrijft. Die wet kwam er in oktober 2022, al was die daarvoor al jaren in voorbereiding. Die wet gaat niet alleen over smartphones, maar ook over onder meer hoofdtelefoons, speakers, gameconsoles, e-readers en nog meer elektronica. Ook laptops vallen eronder. Die wet schrijft voor dat als een apparaat bedraad laden ondersteunt, er een USB-C-poort moet zijn, net als ondersteuning voor USB Power Delivery. Dat garandeert dat elke telefoon werkt met elke adapter en laadkabel. EU vs. Apple Wat Apple over die wet zei toen het voorstel naar buiten kwam? Daarover schreven we toen ook al, en die reactie is voorspelbaar: het zou slecht zijn voor iedereen. Zo zou de wet Apples Lightning-ecosysteem 'verstoren', met als gevolg dat veel mensen hun kabels weg zullen gooien en nieuwe moeten aanschaffen. Dit zou ook slecht zijn voor de ervaringen van klanten. Ook zou het bedrijf de overgangsperiode van twee jaar te kort vinden. Apples 30-pins-naar-micro-USB-adapter Het bedrijf wijst er verder op dat voor het ondertekenen van het mvo in 2009 de Europese Commissie smartphonefabrikanten had willen verplichten tot het gebruik van micro-USB. Had de EC dat inderdaad gedaan, stelt Apple, dan zouden de innovaties achter Lightning en USB-C daardoor zijn beperkt. Juist door de keuze op vrijwillige basis aan de fabrikanten over te laten, is de markt zo goed als overgeschakeld naar twee poorten: Lightning en USB-C. USB-C gebruikt daarnaast innovaties die door Apple zijn ontwikkeld, zegt het bedrijf. 'Innovaties die niet op de markt gebracht hadden kunnen worden als fabrikanten niet hun eigen poorten kunnen gebruiken zonder adapters in te kunnen zetten', schrijft het bedrijf. Apple blijft dan ook inzetten op het gebruik van USB-C-adapters in plaats van de poort te verplichten op smartphones. Dat is de truc die Apple in 2009 ook gebruikte. Tussen 2009 en 2012 hielden alle fabrikanten van smartphones zich aan vrijwillige afspraken over het gebruik van een universele laadpoort, toen micro-USB. Veel fabrikanten deden dat door de poort op de telefoon te zetten, maar Apple bood een adapter aan via de eigen website. Die adapter, van 9 euro, was weliswaar niet duur, maar omdat hij niet standaard bij de telefoon zat, zal hij weinig in gebruik zijn geweest. Dat de wet Apples Lightning-ecosysteem verstoort, is wel zeker. Het ontwikkelen van nieuwe accessoires op basis van Lightning is vanaf nu niet heel aantrekkelijk meer, al zijn er nog steeds honderden miljoenen apparaten met Lightning in omloop en is het vooralsnog een grote markt. De vraag is hoe erg dat is: de auto verstoorde destijds het ecosysteem van paard en wagen, en de smartphone heeft behoorlijk wat apparaten in ons leven overbodig gemaakt. Onder meer de losse mp3-speler, het navigatiekastje en de wekker zijn voor veel mensen vervangen door de smartphone. Het argument dat de overgangsperiode te kort zou zijn, is onjuist gebleken. Apple is nu een jaar eerder om dan nodig is, want volgens de regelgeving had de iPhone 16 pas USB-C moeten hebben. Dat het innovatie in de weg zou zitten, lijkt ook een loos argument. Immers, de wetgeving laat ruimte om over te gaan op een andere laadstandaard als die beter is. Nu het zover is, hebben veel mensen reikhalzend uitgekeken hoe Apple USB-C op iPhones zet. Dat bleek tijdens de presentatie van de nieuwe modellen op dinsdagavond.

Hoe Apple USB-C gaat gebruiken

Er komen vier modellen van de iPhone 15 en alle vier hebben ze een USB-C-poort, maar toch is er een verschil: de iPhone 15 heeft USB 2-ondersteuning en de Pro heeft USB 3-support. Dat is geen beperking van USB-C; dat zou nog veel sneller kunnen: zo hebben iPad Pro-modellen een veel snellere dataoverdracht. iPad (2022) USB-C iPhone 14/14 Pro iPhone 15 iPhone 15 Pro iPad Pro USB-versie - 2 3 4 Dataoverdracht 480Mbit/s 480Mbit/s 10Gbit/s 40Gbit/s Dan de doorvoersnelheid van data: Lightning is beperkt tot 480Mbit/s en dat is voor hedendaagse begrippen traag. Voor Lightning was dat een technische beperking: er zijn niet genoeg datapinnen voor een hogere snelheid. De ID-pinnen zitten op zowel USB-C als Lightning om te identificeren hoe de connector is ingestoken, wat het apparaat kan en of het de bedoeling is om het apparaat te laden of om data door te voeren. Lightning vs. USB-C Lightning USB-C Aantal pinnen 16 24 Locatie pinnen op connector Buitenkant In metalen schil Pinlay-out 2x aarde

2x ID

4x stroom

8x data 4x aarde

2x ID

2x Alt Mode

4x stroom

12x data Maximale snelheid doorvoer data 60MB/s 2,5GB/s Maximale stroomsterkte 2,4A 5A Toepassing Alleen aan kant client Beide kanten mogelijk Goed om te vermelden, is dat niet alleen iPhones USB-C krijgen. Ook het nieuwe AirPods Pro-doosje krijgt diezelfde laadaansluiting, maar de AirPods niet. Earpods komen dan weer wel met USB-C-stekker. Daarmee vult Apple zijn line-up keurig met USB-C-producten. De adapter die je wellicht al had, blijft bruikbaar. Afgelopen jaren heeft Apple adapters verkocht met USB-C gecombineerd met kabels met Lightning aan de ene kant en USB-C aan de andere kant. Dat is gebeurd sinds de iPhone 12. De kabel in de doos van de iPhone 15 heeft USB-C naar USB-C.

Tot slot