Student zet instructies online om iPhone van USB-C-poort te voorzien

Apple blijft voor zijn iPhones stug vasthouden aan zijn Lightning-connector. Ken Pillonel, masterstudent robotica, was het wachten op een USB-C-variant zat en bouwde zijn iPhone X zelf om. Dat proces heeft hij nu uitgebreid gedocumenteerd in een video en op GitHub.

Vorige maand liet Pillonel zijn aangepaste iPhone X met een werkende USB-C-poort al kort zien, maar nu heeft hij ook uitgebreide documentatie online gezet voor wie zelf een iPhone van de universele poort wil voorzien. Dat is geen eenvoudig klusje, blijkt uit zijn YouTube-video en de GitHub-documentatie.

De USB-C-poort in de iPhone is een aangepaste Lightning-naar-USB-verbinding, die volledig in de smartphone is weggewerkt. Daarvoor moest Pillonel onder andere reverse engineering toepassen bij de Lightning-port en een eigen pcb maken met componenten die tussen de accu en de Taptic Engine passen.

In de video omschrijft de masterstudent zijn werkwijze, van proof-of-concept tot prototypes en het uitwerken van de ideeën en het aanpassen van de iPhone-behuizing om de grotere USB-C-poort passend te maken.

De aangepaste iPhone heeft een werkende USB-C-aansluiting, waarmee de telefoon opgeladen kan worden en dataoverdracht mogelijk is. De modder zegt zijn ontwerp nog verder te willen verbeteren om sneller laden en het gebruik van USB-C-accessoires mogelijk te maken. Pillonel koos voor de iPhone X, omdat hij die goedkoop op de kop kon tikken. Het exemplaar, de 'eerste iPhone met USB-C ter wereld', veilt hij op eBay.